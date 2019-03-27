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«Реал» может включить двух игроков в сделку по Мбаппе

вчера, 13:36

Руководство «Реала» планирует летом подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ради этого мадридцы готовы включить в сделку полузащитников команды Иско и Хамеса Родригеса, который сейчас играет за «Баварию» на правах аренды. Сообщается, что тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже поговорил с Мбаппе насчет возможного трансфера.

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Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Тага Дага
   497 / 835
сегодня в 01:07
Зидан и Рибери тоже хотел потянуть в Реал....не вышло.Лучше купить судей. ...так и выгоднее и надежнее.
Если лично Зидан кого либо хотел купить, туда была бы очередь из барсафанов!Нормальных не касается!!!!!!!!
рус фан
рус фан
   306 / 835
вчера в 22:36
Иско + Хамес + еще млн так 120, может ПСЖ и согласиться, хотя там вон Дракслер на скамеечке сидит и другие, не знаю нужен ли французам такой размен.
Башмакоса
Башмакоса
   331 / 835
вчера в 20:16
Хороший вариант для ПСЖ : Иско с Хамесом точно усилят полузащиту. Вопрос в том, сколько ещё придётся доплатить Реалу за Мбаппе.
4ел
4ел ответил Y.N.W.A.
   450 / 835
вчера в 19:06
Это понятно, но Мане это не первый выбор на позицию, а Погба вполне. К тому же, вроде сам Поль изъявлял желание перейти в Мадрид. А так, понятно, что вам найти замену достойную Погба будет оч сложно.
Согласен на счет Погба, но и Мане играет очень важную роль у вас. Не знаю как для тебя, но по моему мнению Садьо более важный игрок для Ливерпуля нежели кучерявый. Не хотелось бы терять игрока, когда он только заиграл и в предверии усиления состава летом и постройки команды под манер Сульшера. Да и в целом не шипка Погба похож на человека, готового до конца карьеры играть в мю....Думаю, если в 4ку запрыгнем останется, а нет так свалит в реал.Хотя жадный райола все жилки напряжёт, чтобы его продали.
Kavaro
Kavaro
   335 / 835
вчера в 18:11
Купить Мбаппе это хорошо, при этом и слить Иско, это вообще бомба. А вот Хамес и самим пригодился бы.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 835
вчера в 18:09
Купите уже,задрали!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 835
вчера в 17:56
Футболоторговцы (по аналогии с работорговцами)....
Evilhuman
Evilhuman
   38 / 835
вчера в 17:49
Мбаппе конечно надо валить, выигрывать чемпионат состоящий из одной команды тупо надоест, Реал хороший вариант, тем более пока там Зидан
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил 4ел
   119 / 835
вчера в 17:46
Это понятно, но Мане это не первый выбор на позицию, а Погба вполне. К тому же, вроде сам Поль изъявлял желание перейти в Мадрид. А так, понятно, что вам найти замену достойную Погба будет оч сложно.
Тага Дага
Тага Дага ответил Anthony Shelton
   531 / 835
вчера в 17:42
Зидан и Рибери тоже хотел потянуть в Реал....не вышло.Лучше купить судей. ...так и выгоднее и надежнее.
4ел
4ел ответил Y.N.W.A.
   450 / 835
вчера в 17:36
То есть по-твоему Мане играет на той же позиции, что и Погба и Модрич?
т.е. если верить прессе, то на вашего игрока реал тоже глаз положил. Сомневаюсь, что ваши и наши хотели бы с ними расстаться.
4ел
4ел ответил makerdream
   450 / 835
вчера в 17:34
зенит предложил ракицкого, тимощука, семака и тётю Мотю за мбаппе а также дилдо дзюбы
сомневаюсь, что дзюба согласится отдать свою погремуху :)
makerdream
makerdream
   207 / 835
вчера в 17:29
зенит предложил ракицкого, тимощука, семака и тётю Мотю за мбаппе а также дилдо дзюбы
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Anthony Shelton
   143 / 835
вчера в 17:16
Думаю Зидан на авторитете может перетянуть Килиана в Реал, это будет мощнейший трансфер последних лет для королевского клуба. Хотя есть еще несколько крутых французов, которые смотрелись бы в Реале (тот же Канте). Последнее время "сливочные" не выглядят как сборная сильнейших игроков мира, как это было в нулевых. Тогда я с легкостью мог ставить на мадридский клуб на https://ratingbet.com/bookmaker/1020-1xbet-registraciya.html, а сейчас семь раз подумаю перед этим.
Не все коту масленица.Надо делиться.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил 4ел
   119 / 835
вчера в 16:58
То есть по-твоему Мане играет на той же позиции, что и Погба и Модрич?
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 16:50
Зенит хотел предложить Лунева,Мевлю,Маману и 350 млн за Мбаппе ,но их цвет не устроил
Anthony Shelton
Anthony Shelton
   637 / 835
вчера в 16:49
Думаю Зидан на авторитете может перетянуть Килиана в Реал, это будет мощнейший трансфер последних лет для королевского клуба. Хотя есть еще несколько крутых французов, которые смотрелись бы в Реале (тот же Канте). Последнее время "сливочные" не выглядят как сборная сильнейших игроков мира, как это было в нулевых. Тогда я с легкостью мог ставить на мадридский клуб на https://ratingbet.com/bookmaker/1020-1xbet-registraciya.html, а сейчас семь раз подумаю перед этим.
a3r3v3
a3r3v3
   218 / 835
вчера в 16:46
Этот шлак себе оставьте,губы раскатали сливошные
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 16:44
Двумя баластными стариками хотят снизить стоимость самого дорогого игрока мира. Неужели в Париже дураки?
Romeo 777
Romeo 777
   260 / 835
вчера в 16:37
Мбаппе рано или поздно надоест играть в Лиге 1...Ну тут помимо Иско и Родригеса придется доплатить не мало, но Килиан того стоит.
Ruslan3132
Ruslan3132
   239 / 835
вчера в 16:34
Хамеса, Бейла и Куртуа без денег на Мбаппе ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 835
вчера в 16:17
Вопрос, а нужны ли они ПСЖ?
particular
particular
   7 / 835
вчера в 15:51
Вариативность условий сделки и заведомый интерес к событиям, позволят погреть руки многим ведунам, предсказателям, экспертам и горлопанам..:))
Ruslik1982
Ruslik1982
   56 / 835
вчера в 15:39
в ПСЖ целая лавка этих хамесов с исками, пусть Перес скребет по сусекам еврики, за год должен был подсобирать, благо в этом сезоне не покупал кубки
4ел
4ел ответил Y.N.W.A.
   450 / 835
вчера в 15:27
Мбаппе-Погба на смену Модрич-Роналду. Очень неплохой размен.
или может быть мбапе-мане. Не раздумывал такой вариант?
cska plus
cska plus
   9 / 835
вчера в 14:40
Мбаппе был бы очень полезен Реалу.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   119 / 835
вчера в 14:13
Мбаппе-Погба на смену Модрич-Роналду. Очень неплохой размен.
КЭТиК
КЭТиК
   159 / 835
вчера в 14:13
У ПСЖ и своего хлама хватает, уж лучше деньгами.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   164 / 835
вчера в 14:01
Alex12357 “влюблённый в неймара»
Мбаппе щас самый ценный актив. Ему 20 лет, а он уже третий сезон подряд забивает 20+ голов. В этом сезоне возможно поборется за золотую бутсу с самим месси. Уже чемпион мира. А твой Неймар уже про76 карьеру, перейдя на пике карьеры в псж. Два сезона подряд на важные матчи травмируется.
Galaxy real way
Galaxy real way
   148 / 835
вчера в 13:59
Мбаппе по-моему планирует остаться в ПСЖ.
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