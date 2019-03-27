«Реал» может включить двух игроков в сделку по Мбаппе

Руководство «Реала» планирует летом подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Ради этого мадридцы готовы включить в сделку полузащитников команды Иско и Хамеса Родригеса, который сейчас играет за «Баварию» на правах аренды. Сообщается, что тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже поговорил с Мбаппе насчет возможного трансфера.
Мбаппе щас самый ценный актив. Ему 20 лет, а он уже третий сезон подряд забивает 20+ голов. В этом сезоне возможно поборется за золотую бутсу с самим месси. Уже чемпион мира. А твой Неймар уже про76 карьеру, перейдя на пике карьеры в псж. Два сезона подряд на важные матчи травмируется.
Мбаппе щас самый ценный актив. Ему 20 лет, а он уже третий сезон подряд забивает 20+ голов. В этом сезоне возможно поборется за золотую бутсу с самим месси. Уже чемпион мира. А твой Неймар уже про76 карьеру, перейдя на пике карьеры в псж. Два сезона подряд на важные матчи травмируется.