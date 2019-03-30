Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2018/2019

«Ростов» одержал победу над «Уралом»

30 марта 2019, 20:54
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Ростов» обыграл «Урал» в матче 21-го тура чемпионата России.

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

«Ростов» — «Урал» 2:1 (1:0)
Голы: Ионов 10, Мевля 90+3 — Эль-Кабир 52

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, Антонсен Норманн, Еременко (Попов 84), Зуев, Ионов (Зайнутдинов 68), Сигурдарсон (Шомуродов 68)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе 84), Бавин, Бикфалви, Бумаль Майега, Эль-Кабир, Погребняк
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Паршивлюк 15, Зуев 67, Погребняк 79, Антонсен Норманн 86

Судья: Казарцев Василий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Спартак» одержал победу над «Ахматом».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом»
30 марта 2019 Видео
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»
30 марта 2019 Видео
«Тамбов» продолжает уверенно лидировать и другие результаты 29-го тура ФНЛ
30 марта 2019
«Бавария» потеряла очки во Фрайбурге
30 марта 2019 Видео
«Боруссия» М проиграла в Дюссельдорфе
30 марта 2019 Видео
Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом»
30 марта 2019 Видео
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
31 марта 2019 в 09:50, ред.
Ростов должен быть в еврокубках......
Карпин - правильный тренер...
Отличная арена...неимоверная поддержка....
Нынчепришедшие сыграются...летом слегка усилятся...и в путь...
Через Кубок или Чемпионат в еврокубки - не важно - но удачи Ростову !!!!!!!!!!
Ravshan878
Ravshan878
31 марта 2019 в 09:31
Писатели мирового футбола. Спасибо за поддержку. Один за всех всех за одного. Я вас всех уважаю.И еще огромный спасибо S⚽️CCER.RU. То что он существуют мирового футбола .
ОПС
ОПС
31 марта 2019 в 09:28
Зря он это сделал.
Лоkkи235
Лоkkи235 ответ ХУБУЛ (раскрыть)
31 марта 2019 в 09:12
когда играет Ростов надо смотреть до последней секунды)
mensk
mensk
31 марта 2019 в 08:50
Хорошо бы вот так и на выезде.
Санчо Панса
Санчо Панса
31 марта 2019 в 05:29, ред.
Бывшие зенитовцы в итоге и помогли команде Валеры обыграть уральский коллектив) Что не смог сделать Спартак в кубке России, в итоге сделали желто-синие. С потной и столь важной победой, Ростов!
LOpp
LOpp
31 марта 2019 в 00:25
Ростов с победой!
Симпатичная команда у Карпина.
В еврокубки надо попадать.
proezd2
proezd2
31 марта 2019 в 00:13
Валера Верим!!!🤝☝️
Шуня771
Шуня771
31 марта 2019 в 00:11
Ростов с победой!
Gahi
Gahi
30 марта 2019 в 23:51
Ростову так держать, впереди кубок.
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта 2019 в 22:49
Ростовчан с победой!
Zayac_65
Zayac_65
30 марта 2019 в 22:18
Играли до конца..!!!
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
30 марта 2019 в 22:17
Ростов - с Победой!!! Походу мы тихим сапом ход набираем. Идёт движение вверх. На очереди кубок с Локо. Надо биться и сражаться. Давай Ростов, Давай Родной - ВПЕРЕД!!!
РОСТОВ СИЛА
РОСТОВ СИЛА
30 марта 2019 в 22:17
С победой Ростов. Должно было повезти. Хотя сами себе валидол устроили.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 161регион (раскрыть)
30 марта 2019 в 22:16
"Рядом с черепахой даже старый хромой мангуст очень быстр"...
китайская мудрость
РОСТОВ СИЛА
РОСТОВ СИЛА ответ wingback (комментарий удален) (раскрыть)
30 марта 2019 в 22:15
Договорняк завтра. Зенит Оренбург. Да и кони с Уфой. Завтра ничего интересного, все известно. Вот только за Краснодар поболею.
RMUKMU
RMUKMU
30 марта 2019 в 22:03
Такие голы как гол Эль-Кабира стыдно должно быть пропускать.
Сами виноваты в том, что победа чуть не уплыла, но молодцы, что вырвали победу.
P.S. Всё таки это был автогол, Погребняк замкнул на ближней штанге.
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
30 марта 2019 в 21:55
соседи не отстают !
161регион
161регион
30 марта 2019 в 21:52
А вы заметили,стоило Мевле уйти из авноклуба и он сразу заиграл))))
Бабушка Маня
Бабушка Маня
30 марта 2019 в 21:42
Ай да Мевля!
Ice van Reed
Ice van Reed
30 марта 2019 в 21:41, ред.
Это разве новость?! При Бердыеве два сезона не проигрывали дома!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 марта 2019 в 21:40
Ростовчане молодцы, до последнего играли на победу...
Ice van Reed
Ice van Reed
30 марта 2019 в 21:38
Сегодня МЮ с Ростовом роднит не только моя любовь к клубам , но и счет!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
30 марта 2019 в 21:36
Красавцы!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта 2019 в 21:34
Веселенькая игра получилась!!! Шла с переменным успехом, ростовчанам больше повезло!!!
Ростов с победой, уральцам не унывать!!!
Sergey Z
Sergey Z
30 марта 2019 в 21:27
С победой, Ростов!!!
drug01
drug01
30 марта 2019 в 21:18
С победой!
Vadik
Vadik
30 марта 2019 в 21:12
Сельмашей с победой! Все по делу!!!
Елизавета Чайкина
Елизавета Чайкина
30 марта 2019 в 21:10
Ростов с победой
Ravshan878
Ravshan878
30 марта 2019 в 21:05
Всё по делу. РОСТОВ с победой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 