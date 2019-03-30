«Ростов» одержал победу над «Уралом»

«Ростов» обыграл «Урал» в матче 21-го тура чемпионата России.
Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена
«Ростов» — «Урал» 2:1 (1:0)
Голы: Ионов 10, Мевля 90+3 — Эль-Кабир 52
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, Антонсен Норманн, Еременко (Попов 84), Зуев, Ионов (Зайнутдинов 68), Сигурдарсон (Шомуродов 68)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе 84), Бавин, Бикфалви, Бумаль Майега, Эль-Кабир, Погребняк
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Паршивлюк 15, Зуев 67, Погребняк 79, Антонсен Норманн 86
Судья: Казарцев Василий.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Спартак» одержал победу над «Ахматом».
Карпин - правильный тренер...
Отличная арена...неимоверная поддержка....
Нынчепришедшие сыграются...летом слегка усилятся...и в путь...
Через Кубок или Чемпионат в еврокубки - не важно - но удачи Ростову !!!!!!!!!!
Карпин - правильный тренер...
Отличная арена...неимоверная поддержка....
Нынчепришедшие сыграются...летом слегка усилятся...и в путь...
Через Кубок или Чемпионат в еврокубки - не важно - но удачи Ростову !!!!!!!!!!
Симпатичная команда у Карпина.
В еврокубки надо попадать.
Симпатичная команда у Карпина.
В еврокубки надо попадать.
китайская мудрость
китайская мудрость
Сами виноваты в том, что победа чуть не уплыла, но молодцы, что вырвали победу.
P.S. Всё таки это был автогол, Погребняк замкнул на ближней штанге.
Сами виноваты в том, что победа чуть не уплыла, но молодцы, что вырвали победу.
P.S. Всё таки это был автогол, Погребняк замкнул на ближней штанге.
Ростов с победой, уральцам не унывать!!!
Ростов с победой, уральцам не унывать!!!