Саутгейт: «Я точно слышал выкрики в адрес Роуза. Это неприемлемо»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что его подопечный Дэнни Роуз подвергся проявлению расизма во время выездного матча квалификации Евро-2020 против Черногории (5:1).
Я определённо слышал оскорбления в адрес Дэнни Роуза, когда он получил жёлтую карточку в конце встречи. Так что я не сомневаюсь в произошедшем. Мы позаботимся о том, чтобы это было отражено официально. Такие вещи неприемлемы.
Я не буду покидать Черногорию с плохими впечатлениями от этой страны. В нашей стране есть точно такие же проблемы.
Если вы так любите обобщать, то уж извините, но за то, что натворили белые, гореть бы им всем в аду, по хорошему.
Если вы так любите обобщать, то уж извините, но за то, что натворили белые, гореть бы им всем в аду, по хорошему.