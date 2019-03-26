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Саутгейт: «Я точно слышал выкрики в адрес Роуза. Это неприемлемо»

вчера, 05:34
ЧерногорияЛоготип футбольный клуб Черногория1 : 5Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что его подопечный Дэнни Роуз подвергся проявлению расизма во время выездного матча квалификации Евро-2020 против Черногории (5:1).

Я определённо слышал оскорбления в адрес Дэнни Роуза, когда он получил жёлтую карточку в конце встречи. Так что я не сомневаюсь в произошедшем. Мы позаботимся о том, чтобы это было отражено официально. Такие вещи неприемлемы.

Я не буду покидать Черногорию с плохими впечатлениями от этой страны. В нашей стране есть точно такие же проблемы.

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dzvinka
dzvinka ответил КЭТиК
   90 / 850
вчера в 10:01
Англия для англичан, Африка для африканцев.
дак а какого х**** тогда белые, и в первую очередь англичане, 300 лет эксплуатируют Африку, вывозят оттуда людей, природные ресурсы, а теперь контролируют рынок и за дешево скупают произведенные там материальнные ценности создавая эту самую дешевую цену искуственно?
Если вы так любите обобщать, то уж извините, но за то, что натворили белые, гореть бы им всем в аду, по хорошему.
NGY
NGY
   42 / 850
вчера в 08:33
Если такое было, то необходимо снять дополнительные три очка с Черногории и запретить их болельщикам посещать стадион.
КЭТиК
КЭТиК
   179 / 850
вчера в 07:08
Англия для англичан, Африка для африканцев.
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 05:37
Снова любимчиков федуна обидели.
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