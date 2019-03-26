Саутгейт: «Я точно слышал выкрики в адрес Роуза. Это неприемлемо»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что его подопечный Дэнни Роуз подвергся проявлению расизма во время выездного матча квалификации Евро-2020 против Черногории (5:1).

Я определённо слышал оскорбления в адрес Дэнни Роуза, когда он получил жёлтую карточку в конце встречи. Так что я не сомневаюсь в произошедшем. Мы позаботимся о том, чтобы это было отражено официально. Такие вещи неприемлемы.

Я не буду покидать Черногорию с плохими впечатлениями от этой страны. В нашей стране есть точно такие же проблемы.