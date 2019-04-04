ЦСКА не устроило предложение «Ромы» по Чалову

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал, что нападающий ЦСКА Федор Чалов мог перейти в «Рому», однако «армейцев» не устроила сумма, предложенная итальянским клубом.
На нас вышли через итальянских партнеров агентства. У них хорошие отношения с Мончи (бывшим спортивным директором «Ромы»), который попросил своих итальянских знакомых узнать о возможных условиях трансфера. А те пришли к нам. «Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина (18 млн).
Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны «армейцев» не последовало. Сейчас Мончи ушел из «Ромы», поэтому мне сложно сказать, насколько этот трансфер вероятен. Но я уверен, что ЦСКА будет просить минимум в полтора раза больше. 30-35 миллионов — за такие деньги Чалов уедет из России.
P.S. "С дерби" не забивают!) Забивают "в" дерби и "на" дерби!)))
P.S. "С дерби" не забивают!) Забивают "в" дерби и "на" дерби!)))
Тем более за 18 милл.евро.
Тем более за 18 милл.евро.
Один сезон в его исполнении - и уже герой, бомбардир и "дорогая игрушка", так что ли?
Пока не вижу, за счет чего Чалов заиграет в Европе, а тем более в Роме.
Расти и расти еще!
Один сезон в его исполнении - и уже герой, бомбардир и "дорогая игрушка", так что ли?
Пока не вижу, за счет чего Чалов заиграет в Европе, а тем более в Роме.
Расти и расти еще!
2.Нравится,играющий.
3.Покупают,не играет.
Вывод: 1.Приобретающая сторона-непрофессионалы .2.Пытаетесь использовать "не по назначению".
2.Нравится,играющий.
3.Покупают,не играет.
Вывод: 1.Приобретающая сторона-непрофессионалы .2.Пытаетесь использовать "не по назначению".
С первого раза схема ге понятна?
С первого раза схема ге понятна?
"Дяденька а покажите фокус ещё раз"
А то с первого раза не разглядели как деньги оказались у Гинера а Думбия в "Роме"....)))
Браво Леннорыч.!!!!!
"Дяденька а покажите фокус ещё раз"
А то с первого раза не разглядели как деньги оказались у Гинера а Думбия в "Роме"....)))
Браво Леннорыч.!!!!!