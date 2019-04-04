ЦСКА не устроило предложение «Ромы» по Чалову

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал, что нападающий ЦСКА Федор Чалов мог перейти в «Рому», однако «армейцев» не устроила сумма, предложенная итальянским клубом.

На нас вышли через итальянских партнеров агентства. У них хорошие отношения с Мончи (бывшим спортивным директором «Ромы»), который попросил своих итальянских знакомых узнать о возможных условиях трансфера. А те пришли к нам. «Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина (18 млн).