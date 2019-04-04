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ЦСКА не устроило предложение «Ромы» по Чалову

сегодня, 10:30

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал, что нападающий ЦСКА Федор Чалов мог перейти в «Рому», однако «армейцев» не устроила сумма, предложенная итальянским клубом.

На нас вышли через итальянских партнеров агентства. У них хорошие отношения с Мончи (бывшим спортивным директором «Ромы»), который попросил своих итальянских знакомых узнать о возможных условиях трансфера. А те пришли к нам. «Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина (18 млн).

Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны «армейцев» не последовало. Сейчас Мончи ушел из «Ромы», поэтому мне сложно сказать, насколько этот трансфер вероятен. Но я уверен, что ЦСКА будет просить минимум в полтора раза больше. 30-35 миллионов — за такие деньги Чалов уедет из России.

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edubokom
edubokom ответил Николай Еремеев
   556 / 904
сегодня в 18:56
Сорри, не туда нажал. Как отменить?
saha100
saha100 ответил ziborock
   239 / 904
сегодня в 18:35
Зениту забивают все кому не лень
saha100
saha100
   239 / 904
сегодня в 18:34
Какие 18 лямов он и 18 тысяч не стоит
ziborock
ziborock ответил Багров-брат
   66 / 904
сегодня в 18:26
Так ещё СпаМ в очередном туре, хотя и он может опуститься ниже 7-го...))) Удачи Феде и забить с дерби!...)))
Вы всего то в одном очке от Спартака, а гонора то!)))
P.S. "С дерби" не забивают!) Забивают "в" дерби и "на" дерби!)))
Великолепный
Великолепный
   55 / 904
сегодня в 18:04
Рано ещё Чалова отпускать из ЦСКА
Тем более за 18 милл.евро.
nautilus163
nautilus163
   174 / 904
сегодня в 18:03
За эти деньги пол-команды коняжек уедет в довесок к Чалову!
Багров-брат
Багров-брат ответил ziborock
   561 / 904
сегодня в 17:57
Слабоват Чалов для Европы! По Российским меркам еще ничего, да и то в ЧР забивал только клубам находяшимся ниже 7 места! Исключение - Зенит!)
Так ещё СпаМ в очередном туре, хотя и он может опуститься ниже 7-го...))) Удачи Феде и забить с дерби!...)))
ekliziast
ekliziast
   263 / 904
сегодня в 17:44
Втюхайте им Дзагоева , вместо Чалова за 18мл.
beefs
beefs
   93 / 904
сегодня в 17:26
Настоящий базар, кто кого, а товар соответствует?
andrefino13
andrefino13
   183 / 904
сегодня в 16:51
Бред сивой кобылы. Цска продал бы Чалова за пятнашку, и купил бы на эти деньги троих Чаловых.
ziborock
ziborock
   66 / 904
сегодня в 16:40
Слабоват Чалов для Европы! По Российским меркам еще ничего, да и то в ЧР забивал только клубам находяшимся ниже 7 места! Исключение - Зенит!)
Верг
Верг
   545 / 904
сегодня в 15:44
Рома уже разок брала из цска игрока, еле избавились в итоге и потратили деньги на ветер) но с чаловым будет все иначе, удачи чалову
Башмакоса
Башмакоса
   283 / 904
сегодня в 15:14
Пускай ещё годок в Цска поиграет - если проведёт следующий сезон хотя-бы на таком же уровне, то покупатель найдется.
Ruslik1982
Ruslik1982
   143 / 904
сегодня в 14:58
я бы даже сказал что Чалов входит сейчас в пятёрку лучших нападающих мира, сразу за Месси, Мбаппе, Суаресом и Роналду
Ruslik1982
Ruslik1982
   143 / 904
сегодня в 14:57
Чалов то получше будет всяких Коутинье и Неймаров
Mi6
Mi6
сегодня в 14:42
Поразительная жадность
Caniggia
Caniggia
   75 / 904
сегодня в 14:34
Вряд ли кто-то из европейских топ клубов предложит за любого, даже самого перспективного, россиянина больше 20 лямов.
time out
time out
   74 / 904
сегодня в 14:34
С Головиным так же носились, распиарили, а попал в клуб, причем в аутсайдер, и оказалось, что дорогая пустышка. Ладно, Чалов вышел в лидеры бомбардиров, но что будет дальше? И что выдающегося он показывает на поле? Не рано ли звезду с него лепить?
valt134
valt134
   128 / 904
сегодня в 14:19
Ценник явно завышен. Он и в лучшие свои годы(при условии,что они будут) столько стоить не будет.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   456 / 904
сегодня в 13:55
Правильно отказали Все на Западе считают, что восточная Европа это дешевая рабочая сила , в том числе и наши футболисты . Ихние распиаренные игроки стоят за 100 лямов ,хотя талантом ненамного лучше ,а наших за спасибо хотят взять . !!!???
makkie
makkie
   12 / 904
сегодня в 13:21
Извините, конечно, но разве Чалов стоит 18 млн?
Один сезон в его исполнении - и уже герой, бомбардир и "дорогая игрушка", так что ли?
Пока не вижу, за счет чего Чалов заиграет в Европе, а тем более в Роме.
Расти и расти еще!
Союзник противников
Союзник противников ответил Дед за ЦСКА
   82 / 904
сегодня в 13:07
Фёдор пока ещё не полностью раскрыл свой талант. Не надо торопиться, дайте время будут большие деньги.
Надо расти со своим клубом и футболом.Наши игроки доказывают это из раза в раз.а публике и нашим руководителям всё это -побоку. Всё хотят поиметь славу на стороне,вот она их и ИМЕЕТ,в отместку.
Союзник противников
Союзник противников ответил la_masia
   82 / 904
сегодня в 13:05
ЦСКА продаст Чалова за мешок овса.
Это топ! Но думал ты непозволительно долго...
Союзник противников
Союзник противников ответил Jeck Denielse
   82 / 904
сегодня в 13:03
"Рома" - как дети малые....))) "Дяденька а покажите фокус ещё раз" А то с первого раза не разглядели как деньги оказались у Гинера а Думбия в "Роме"....))) Браво Леннорыч.!!!!!
1.Смотрят на футболиста и его результаты,особенно в еврокубках.
2.Нравится,играющий.
3.Покупают,не играет.
Вывод: 1.Приобретающая сторона-непрофессионалы .2.Пытаетесь использовать "не по назначению".
Союзник противников
Союзник противников ответил Ангел неБесГрешен
   82 / 904
сегодня в 13:00
Неужели Роме нравится выступать в роли лохов, да еще повторно? С первого раза схема ге понятна?
Ну почему "Рома" должна быть умнее лохозенита??? Были бы деньги.
Союзник противников
Союзник противников
   82 / 904
сегодня в 13:00
Только не "Рома",там сразу переучивать начнут,и переквалифицировать. Впрочем.как и в большинстве топ-команд Европы.Никто не берёт игрока "в чистом виде",и на свободное место. Даже Месси и Роналду ,если ты молод.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 904
сегодня в 12:57
Неужели Роме нравится выступать в роли лохов, да еще повторно?
С первого раза схема ге понятна?
time out
time out ответил LOpp
   74 / 904
сегодня в 12:53
тренировочное поле цска.
Так они же лыжники, так что ничего удивительного нет. Кроме одного - кони и на лыжах)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 904
сегодня в 12:50
"Рома" - как дети малые....)))
"Дяденька а покажите фокус ещё раз"

А то с первого раза не разглядели как деньги оказались у Гинера а Думбия в "Роме"....)))

Браво Леннорыч.!!!!!
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   429 / 904
сегодня в 12:48
АИК не устроило предложение цска по дыркинфееву
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