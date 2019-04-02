10 лучших матчей Алана Дзагоева

вчера, 19:55

По слухам, летом Дзагоев может покинуть ЦСКА . «Соккер.ру» поддерживает хавбека, который восстанавливается после травмы, воспоминаниями о ярких моментах его карьеры.

Идет 12-й год пребывания Дзагоева в ЦСКА , и на данную минуту нельзя исключать, что Алан уже сыграл свой последний матч за армейцев. 30 июня у полузащитника истекает контракт с ЦСКА , а во время зимних сборов он пополнил богатую коллекцию своих травм самой тяжелой в карьере – разрывом крестообразных связок. Роман Бабаев тогда заверил, что клуб «не выбросит Алана на улицу», но сегодня появились слухи о том, что предложение ЦСКА по новому контракту не устраивает Дзагоева.

Якобы ему дают зарплату как у игрока дубля, а восстановление с лета футболисту придется оплачивать из своего кармана. Алан задумался о смене клуба, но пока на этот счет нет внятной и официальной информации, этим и ограничимся. О судьбе Дзагоева поговорим, когда будут новости, а пока расскажем о том, как Алан зажигал еще совсем недавно.

1. Чемпионат России 2008. ЦСКА – «Химки» - 4:3

Этот матч стал всего лишь вторым для еще не достигшего 18-летия Дзагоева в футболке ЦСКА и первым его появлением в стартовом составе. За две недели до этого Алан, выйдя на замену, провел пару минут на поле в игре с «Лучом», а против «Химок» 46-й номер ЦСКА появился с первых минут и уже в первом тайме отдал две результативные передачи и сам забил с передачи Вагнера Лава.

2. Чемпионат России 2008. «Спартак» – ЦСКА – 1:5

Между матчем с «Химками» и дерби со «Спартаком» прошло два месяца, но именно это был следующий матч Дзагоева за ЦСКА , всего лишь второй его выход в стартовом составе. Просто представьте, как стартовал во взрослом футболе Алан! В ворота «красно-белых» в той игре три мяча забил Вагнер Лав, но не меньше восхитила игра юного хавбека, который своими передачами принял участие в трех голах ЦСКА : в первом случае подача со штрафного привела к скидке и голу, а Вагнер и Красич забивали с чистых «ассистов» Дзагоева. Вот тут-то о юном полузащитнике и заговорили как о восходящей звезде отечественного футбола.

3. Чемпионат России 2008. «Зенит» – ЦСКА – 1:3

Дебютный год Дзагоева в большом футболе получился для полузащитника едва ли не самым ярким в карьере. В сентябре ЦСКА отправился на «Петровский», в логово чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА и разбил «Зенит» при его же болельщиках со счетом 3:1, причем гол престижа «сине-бело-голубые» забили на 88-й минуте, а после часа игры армейцы уверенно вели со счетом 3:0. Первый и третий голы у ЦСКА забил наш сегодняшний герой – Алан Дзагоев.

4. Кубок УЕФА 2008/2009. ЦСКА – «Депортиво» – 3:0

В том же 2008-м Дзагоев успел засветить себя и на международной арене, став главным героем победного матча против «Депортиво» в Кубке УЕФА . ЦСКА в той игре удался блицкриг, а экзекутором галисийцев выступил 18-летний Алан, который на 9-й минуте забил шикарным ударом со штрафного, а на 12-й замкнул прострел Вагнера и сделал счет 2:0.

5. Чемпионат России 2009. ЦСКА – «Локомотив» – 4:1

Наверное, нет российского клуба, который не пострадал бы от Дзагоева. За первый год в футболе Алан огорчил и «Спартак», и «Зенит», и «Локомотив». В ворота железнодорожников он забил на 5-й минуте мастерским ударом со штрафного, потом отдал предголевую передачу в атаке, которая завершилась голом Жиркова, и еще раз забил сам, на этот раз головой с подачи Красича.

6. Лига чемпионов 2009/2010. «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА – 3:3

В дебютном матче Леонида Слуцкого ЦСКА играл на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед» и едва не одолел действующего финалиста Лиги чемпионов, а феерил в составе армейцев, конечно же, Алан Дзагоев. На 25-й минуте российский полузащитник роскошным ударом с левой ноги поразил ворота Эдвина ван дер Сара, а уже во втором тайме помог отличиться Василию Березуцкому выверенной подачей со стандарта. Победу армейцы в той встрече не удержали, хоть и вели 3:1 до 84-й минуты (Ферги-тайм!), но Дзагоев привлек к себе пристальное внимание европейских грандов.

7. Чемпионат России 2011/2012. «Анжи» – ЦСКА – 3:5

Встреча с восьмью голами в Каспийске стала украшением памятного переходного чемпионата, а Дзагоев в тот вечер отдал по голевой передаче на Вагнера Лава и Думбия, а в концовочке и сам забил. Чтобы вы понимали, «Анжи» тот был не простым, а звездным – с Жирковым, Ахмедовым, Буссуфа, Это’О и Роберто Карлосом.

8. Евро-2012. Россия – Чехия – 4:1

Как не вспомнить в ряду лучших матчей Дзагоева его первую игру на крупном турнире в составе сборной России. Наша команда открывала Евро-2012 матчем против Чехии и сыграла выше всяких похвал. В роли мотора сборной выступил все еще молодой и прогрессирующий полузащитник, который дважды огорчил Петра Чеха в тот победный вечер. В следующей игре Дзагоев забьет в ворота Польши (ничья 1:1), но, несмотря на такой яркий старт, из группы команда Дика Адвоката не вышла.

9. Чемпионат России 2014/2015. «Урал» – ЦСКА – 3:4

Еще один фееричный матч из золотого фонда чемпионатов России, в котором главную роль сыграл Алан Дзагоев. «Урал» открыл счет в игре с чемпионами России и бился за положительный результат до последней минуты, но у «шмелей» не было Дзагоева, который и сам забил, и Еременко с Думбия помог отличиться. Три очка по системе «гол плюс пас». Шик, блеск, красота!

10. Чемпионат России 2015/2016. «Рубин» – ЦСКА – 0:1