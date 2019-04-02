ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

10 лучших матчей Алана Дзагоева

вчера, 19:55

По слухам, летом Дзагоев может покинуть ЦСКА. «Соккер.ру» поддерживает хавбека, который восстанавливается после травмы, воспоминаниями о ярких моментах его карьеры.

Идет 12-й год пребывания Дзагоева в ЦСКА, и на данную минуту нельзя исключать, что Алан уже сыграл свой последний матч за армейцев. 30 июня у полузащитника истекает контракт с ЦСКА, а во время зимних сборов он пополнил богатую коллекцию своих травм самой тяжелой в карьере – разрывом крестообразных связок. Роман Бабаев тогда заверил, что клуб «не выбросит Алана на улицу», но сегодня появились слухи о том, что предложение ЦСКА по новому контракту не устраивает Дзагоева. 

Якобы ему дают зарплату как у игрока дубля, а восстановление с лета футболисту придется оплачивать из своего кармана. Алан задумался о смене клуба, но пока на этот счет нет внятной и официальной информации, этим и ограничимся. О судьбе Дзагоева поговорим, когда будут новости, а пока расскажем о том, как Алан зажигал еще совсем недавно. 

1. Чемпионат России 2008. ЦСКА – «Химки» - 4:3

Этот матч стал всего лишь вторым для еще не достигшего 18-летия Дзагоева в футболке ЦСКА и первым его появлением в стартовом составе. За две недели до этого Алан, выйдя на замену, провел пару минут на поле в игре с «Лучом», а против «Химок» 46-й номер ЦСКА появился с первых минут и уже в первом тайме отдал две результативные передачи и сам забил с передачи Вагнера Лава.  

2. Чемпионат России 2008. «Спартак» – ЦСКА – 1:5

Между матчем с «Химками» и дерби со «Спартаком» прошло два месяца, но именно это был следующий матч Дзагоева за ЦСКА, всего лишь второй его выход в стартовом составе. Просто представьте, как стартовал во взрослом футболе Алан! В ворота «красно-белых» в той игре три мяча забил Вагнер Лав, но не меньше восхитила игра юного хавбека, который своими передачами принял участие в трех голах ЦСКА: в первом случае подача со штрафного привела к скидке и голу, а Вагнер и Красич забивали с чистых «ассистов» Дзагоева. Вот тут-то о юном полузащитнике и заговорили как о восходящей звезде отечественного футбола.

3. Чемпионат России 2008. «Зенит» – ЦСКА – 1:3

Дебютный год Дзагоева в большом футболе получился для полузащитника едва ли не самым ярким в карьере. В сентябре ЦСКА отправился на «Петровский», в логово чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА и разбил «Зенит» при его же болельщиках со счетом 3:1, причем гол престижа «сине-бело-голубые» забили на 88-й минуте, а после часа игры армейцы уверенно вели со счетом 3:0. Первый и третий голы у ЦСКА забил наш сегодняшний герой – Алан Дзагоев.

4. Кубок УЕФА 2008/2009. ЦСКА – «Депортиво» – 3:0

В том же 2008-м Дзагоев успел засветить себя и на международной арене, став главным героем победного матча против «Депортиво» в Кубке УЕФА. ЦСКА в той игре удался блицкриг, а экзекутором галисийцев выступил 18-летний Алан, который на 9-й минуте забил шикарным ударом со штрафного, а на 12-й замкнул прострел Вагнера и сделал счет 2:0. 

5. Чемпионат России 2009. ЦСКА – «Локомотив» – 4:1

Наверное, нет российского клуба, который не пострадал бы от Дзагоева. За первый год в футболе Алан огорчил и «Спартак», и «Зенит», и «Локомотив». В ворота железнодорожников он забил на 5-й минуте мастерским ударом со штрафного, потом отдал предголевую передачу в атаке, которая завершилась голом Жиркова, и еще раз забил сам, на этот раз головой с подачи Красича. 

6. Лига чемпионов 2009/2010. «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА – 3:3

В дебютном матче Леонида Слуцкого ЦСКА играл на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед» и едва не одолел действующего финалиста Лиги чемпионов, а феерил в составе армейцев, конечно же, Алан Дзагоев. На 25-й минуте российский полузащитник роскошным ударом с левой ноги поразил ворота Эдвина ван дер Сара, а уже во втором тайме помог отличиться Василию Березуцкому выверенной подачей со стандарта. Победу армейцы в той встрече не удержали, хоть и вели 3:1 до 84-й минуты (Ферги-тайм!), но Дзагоев привлек к себе пристальное внимание европейских грандов. 

7. Чемпионат России 2011/2012. «Анжи» – ЦСКА – 3:5

Встреча с восьмью голами в Каспийске стала украшением памятного переходного чемпионата, а Дзагоев в тот вечер отдал по голевой передаче на Вагнера Лава и Думбия, а в концовочке и сам забил. Чтобы вы понимали, «Анжи» тот был не простым, а звездным – с Жирковым, Ахмедовым, Буссуфа, Это’О и Роберто Карлосом. 

8. Евро-2012. Россия – Чехия – 4:1

Как не вспомнить в ряду лучших матчей Дзагоева его первую игру на крупном турнире в составе сборной России. Наша команда открывала Евро-2012 матчем против Чехии и сыграла выше всяких похвал. В роли мотора сборной выступил все еще молодой и прогрессирующий полузащитник, который дважды огорчил Петра Чеха в тот победный вечер. В следующей игре Дзагоев забьет в ворота Польши (ничья 1:1), но, несмотря на такой яркий старт, из группы команда Дика Адвоката не вышла. 

9. Чемпионат России 2014/2015. «Урал» – ЦСКА – 3:4

Еще один фееричный матч из золотого фонда чемпионатов России, в котором главную роль сыграл Алан Дзагоев. «Урал» открыл счет в игре с чемпионами России и бился за положительный результат до последней минуты, но у «шмелей» не было Дзагоева, который и сам забил, и Еременко с Думбия помог отличиться. Три очка по системе «гол плюс пас». Шик, блеск, красота! 

10. Чемпионат России 2015/2016. «Рубин» – ЦСКА – 0:1

Завершаем рассказ последним на сегодняшний день «Золотым матчем» ЦСКА, а «Золотой гол» в этой игре забил Алан Дзагоев. ЦСКА до последнего тура сражался с «Ростовом» за титул чемпиона России, армейцам нужно было побеждать «Рубин» в Казани, чтобы гарантировать себе титул. И команда Леонида Слуцкого сделала это, а единственный мяч на 19-й минуте забил Алан Дзагоев.

Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Крузейро» заплатит «Спартаку» 740 тысяч евро за аренду Роши
Сегодня, 05:05 Комментарии35
Агент: «По-прежнему пытаемся найти Роше клуб»
Вчера, 22:53 Комментарии9
СлухиДзагоев хочет уйти из ЦСКА
Вчера, 09:09 Комментарии125
Слухи«Ньюкасл» попробует подписать Зе Луиша, если им не удастся выкупить Рондона
Вчера, 04:09 Комментарии14
Стало известно, какие клубы готовы арендовать Рошу у «Спартака»
29 марта Комментарии34
СлухиАгент Роши пытается добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб
29 марта Комментарии66
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   3 / 878
сегодня в 12:26
ну если только песенку споет))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Leha-ha50
   43 / 878
сегодня в 11:28
Любая сказка когда нибудь заканчивается. Алан последние пару сезонов больше мучается , чем играет. Единственное , что осталось - штрафные, но и их Витек отдал Облякову. Похоже Витек не видит Алана в основе, а платить лавочнику как Фернандесу и Акинфееву Гинер не будет. И это правильно.
Не надо торопить события и бежать впереди паровоза. Этот вброс в твитере никто официально не подтвердил, а комментировать слухи никто из клуба не будет. Уверен, ему продлят контракт и осенью мы его еще увидим в футболке ЦСКА
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
   43 / 878
сегодня в 11:26
Давайте поддержим Алана,ну не заслужил легенда армейцев такого скотского отношения ,ждем его в Ахмате
Педру свою жалейте, Алан никуда не уходит, он вам еще осенью отгрузит
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   43 / 878
сегодня в 11:25
10 его лучших матчей еще впереди.
BenderBender
BenderBender
   288 / 878
сегодня в 10:13
Так их всего 10 было
SHMEL
SHMEL
   55 / 878
вчера в 23:30
Алан легенда ЦСКА,провел 12 лет в клубе,завоевал много титулов,но как бы не хотелось обмануть время,Алан стареет и это уже не тот Алан,что был на заре карьеры и в самом её расцвете.Естественно нужно быть готовым,что ты будешь реже появляться в основе,к снижению зарплаты,тем более не играя по причине травмы очень длительный период.Считаю,что руководство ЦСКА просто обязано вылечить Алана до конца,не скупясь на расходы,а вот с предложением о продлении контракта это уже решать обеим сторонам в процессе переговоров.Надеюсь компромисс будет найден.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 878
вчера в 22:37
Давайте поддержим Алана,ну не заслужил легенда армейцев такого скотского отношения ,ждем его в Ахмате
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   430 / 878
вчера в 22:23
дзагоевы, дыркинфеевы, гончаренки только и могут что с депортиво, мальмё, аиком стандардом осером лехом удинезе!!!!
А в ЛЧ сразу 6x4 и 43!!!!!!!!!!!!!!!!!
СТЫДНО ЗА ГИНЕРКЛАБ((((((((((((((((((((((((((((ах ха ха ха ха
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   430 / 878
вчера в 22:22
За наркоосетина СТЫДНО!!!!!!!!!!!!!
Подборка ШОК!!!!! Левый матч с Рубином, где у Рубина отняли ГОЛ? Матч с УРАЛом - ШИК!!!!!!!
СТЫДНО(((((((((АХАХАХАХА Ныть
Lu4nik
Lu4nik ответил Великолепный
   672 / 878
вчера в 22:19
Ухххх! Алан уже 12 лет в ЦСКА. Быстро время летит.
все-таки крут ваш Алан, надо это признать
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   33 / 878
вчера в 22:16
Все возможно в наше время. Может быть он и восстановится. А если гнет, то как минимум на год он контракт получит. А там видно. Будет играть можно в любой момент продлить. Нет, значит найдут работу в клубе.
Подождем, что там дальше будет неизвестно???
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   40 / 878
вчера в 22:12
Любая сказка когда нибудь заканчивается. Алан последние пару сезонов больше мучается , чем играет. Единственное , что осталось - штрафные, но и их Витек отдал Облякову. Похоже Витек не видит Алана в основе, а платить лавочнику как Фернандесу и Акинфееву Гинер не будет. И это правильно.
Все возможно в наше время. Может быть он и восстановится. А если гнет, то как минимум на год он контракт получит. А там видно. Будет играть можно в любой момент продлить. Нет, значит найдут работу в клубе.
Leha-ha50
Leha-ha50
   33 / 878
вчера в 22:09
Любая сказка когда нибудь заканчивается. Алан последние пару сезонов больше мучается , чем играет. Единственное , что осталось - штрафные, но и их Витек отдал Облякову. Похоже Витек не видит Алана в основе, а платить лавочнику как Фернандесу и Акинфееву Гинер не будет. И это правильно.
Ваня лучший
Ваня лучший
   40 / 878
вчера в 22:09
А кто мне пояснит по какой причине наличие ромбика (неважно на каком месте) лишает человека способности понимать смысл написанного? Заголовок " 10 ЛУЧШИХ матчей Дзагоева" Но для них это воспринимается как " 10 ХОРОШИХ матчей Дзагоева за 10 лет". Как можно пояснить этим особям , что ЛУЧШИХ и ХОРОШИХ это разные вещи? Хороших может быть 200, а лучших может быть и 10 и 20 и 1, в зависимости от того , что автор желает выбрать. Неужели неприязнь к конкурентам лишает людей с ромбиком способности понимать смысл написанного. Надеюсь не всех.
nik9373
nik9373
   648 / 878
вчера в 21:16
10 лучших матчей за 11 лет и откидываем один за сборную.Получается только один матч за сезон,не густо для игрока с трансферной стоимостью 13-15 млн. европейских рублей.
Великолепный
Великолепный
   64 / 878
вчера в 21:03
Ухххх! Алан уже 12 лет в ЦСКА.
Быстро время летит.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил parallels
   40 / 878
вчера в 20:42
тем временем, из спартака пытается сбежать легенда педра. вот уж где позор!
Педра не сбегает, он уходит на повышение, по слухам к Аленичеву. спасать енисей
parallels
parallels
   5 / 878
вчера в 20:26
тем временем, из спартака пытается сбежать легенда педра. вот уж где позор!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   77 / 878
вчера в 20:15
Какбудто в другой жизни!
d_fincher
d_fincher
   152 / 878
вчера в 20:13
Всё то, что сейчас происходит вокруг ЦСКА - недостойно. С легендами клуба так не поступают.
serh62
serh62
   46 / 878
вчера в 20:10
все будет хорошо у Алана.не уйдет он из ЦСКА и клуб его не бросит. все слухи про то что клуб так унизит одного из лучших своих игроков. происки недалеких журналюг. которые могут только писать гнилые свои выдумки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100