Селюк: «У Ротенберга пошла инфекция, его выздоровление займет минимум год»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о состоянии защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, который в декабре получил тяжелую травму колена. По словам Селюка, после операции у Ротенберга возникли осложнения.

Борису изначально делали операцию в одной из итальянских клиник, где якобы работают суперпрофессионалы и куда посылают своих футболистов многие российские клубы. К сожалению, именно после операции там у Бори пошла инфекция, а ведь он так хотел вернуться к окончанию чемпионата и выйти на поле в последних играх этого сезона. В итоге ему пришлось в срочном порядке заново лечь в госпиталь, но уже в Барселоне, и сделать новую операцию. На данный момент он лежит под капельницами.

К сожалению, выздоровление займет как минимум год, это однозначно. У Бори на сегодняшний день реально очень серьезное положение. При этом я хочу заверить всех болельщиков «Локомотива» и людей, которые сопереживают Боре, что у него очень сильный характер. Боря борется и победит. Когда он приехал с командой в Сочи, у него поднялась температура и его в срочном порядке перевели в клинику в Барселоне.

У Бори очень сильный характер. И я бы вообще даже не говорил про его травму, потому что он не любит, когда его жалеют. Я рассказываю об этом только по одной причине: чтобы российские клубы и футболисты, которых будут отправлять в эту римскую клинику на операцию, лишний раз задумались или посоветовались с Борисом. Думаю, «Локомотив» уже не будет посылать туда своих футболистов.