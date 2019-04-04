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Селюк: «У Ротенберга пошла инфекция, его выздоровление займет минимум год»

сегодня, 11:25

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о состоянии защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, который в декабре получил тяжелую травму колена. По словам Селюка, после операции у Ротенберга возникли осложнения.

Борису изначально делали операцию в одной из итальянских клиник, где якобы работают суперпрофессионалы и куда посылают своих футболистов многие российские клубы. К сожалению, именно после операции там у Бори пошла инфекция, а ведь он так хотел вернуться к окончанию чемпионата и выйти на поле в последних играх этого сезона. В итоге ему пришлось в срочном порядке заново лечь в госпиталь, но уже в Барселоне, и сделать новую операцию. На данный момент он лежит под капельницами.

К сожалению, выздоровление займет как минимум год, это однозначно. У Бори на сегодняшний день реально очень серьезное положение. При этом я хочу заверить всех болельщиков «Локомотива» и людей, которые сопереживают Боре, что у него очень сильный характер. Боря борется и победит. Когда он приехал с командой в Сочи, у него поднялась температура и его в срочном порядке перевели в клинику в Барселоне.

У Бори очень сильный характер. И я бы вообще даже не говорил про его травму, потому что он не любит, когда его жалеют. Я рассказываю об этом только по одной причине: чтобы российские клубы и футболисты, которых будут отправлять в эту римскую клинику на операцию, лишний раз задумались или посоветовались с Борисом. Думаю, «Локомотив» уже не будет посылать туда своих футболистов.

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Все комментарии
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил berda2003
   682 / 904
сегодня в 17:14
ЗАЧЕМ ИМЕЯ ГОРЫ ДЕНЕГ, КАЛЕЧИТЬ СЕБЯ?
Дети, внуки часто расплачиваются)
andrefino13
andrefino13
   183 / 904
сегодня в 16:38
Не углядел папка за сыном, не ту игрушку подарил. Боре здоровья, пусть лечится сколько понадобится, его точно лет до шестидесяти пяти никто не уволит.
berda2003
berda2003
   681 / 904
сегодня в 15:14
ЗАЧЕМ ИМЕЯ ГОРЫ ДЕНЕГ, КАЛЕЧИТЬ СЕБЯ?
mikysss
mikysss
   140 / 904
сегодня в 14:22
к Боре вопросов нет здоровья и только здоровья а еще другого агента найти а то селедка не его уровень
valt134
valt134
   128 / 904
сегодня в 14:12
Отсутствие Бори до конца чемпионата существенно повышает шансы Локо в борьбе за ЛЧ.
spartach091
spartach091
   108 / 904
сегодня в 13:54
Здоровья
Mangur
Mangur
   312 / 904
сегодня в 13:26
Выздоровления парню.
Тага Дага
Тага Дага ответил Союзник противников
   357 / 904
сегодня в 12:59
Если отвечу всё как есть...мой коммент просто не пройдёт, и меня как прошлый раз бан....на неделю.
Союзник противников
Союзник противников ответил Тага Дага
   82 / 904
сегодня в 12:56
По моему евреи футбол не играют....
Слушай,почему кавказцы часто пламенные борцы с расовой ненавистью,но всё заканчивается при одном упоминании еврея???
Союзник противников
Союзник противников ответил Юрий Сенатов 1
   82 / 904
сегодня в 12:53
Для чего или кого нужны эти идиотские вопросы "вернется-не вернется"? И что изменится, если я дам утвердительный ответ?
Отрабатывают гонорар и являют "оригинальность мышления".Уместным и самым популярным пунктом было бы "пофиг,его роль в российском футболе ничтожна".
Союзник противников
Союзник противников
   82 / 904
сегодня в 12:53
Дома бы инфекции возможно и не допустили. А за свои бабосы и гонор-пожалуйста. Ну а Борьке-здоровья,ему ещё предстоит наследовать (и управлять) империю.
Тага Дага
Тага Дага
   357 / 904
сегодня в 12:49
По моему евреи футбол не играют....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   287 / 904
сегодня в 12:17
Для чего или кого нужны эти идиотские вопросы "вернется-не вернется"? И что изменится, если я дам утвердительный ответ?
mondial18
mondial18
   144 / 904
сегодня в 12:12
Он свою работу сделал ну или папа, чемпионами стали , можно и полечиться
multiscan
multiscan
сегодня в 12:10
Как человеку - желаю ему здоровья. Как футболисту - скорейшего завершения карьеры. Футболист он никакущий!
Добряк
Добряк
   829 / 904
сегодня в 12:09
Ротовая инфекция...
Palex
Palex
   116 / 904
сегодня в 11:55
Вот епт,какую звезду потеряли. А все потому,что не своим делом,человек занимался.А так,здоровья конечно и бегом в бизнес к папе.
kotmyshka
kotmyshka
   178 / 904
сегодня в 11:51
здоровья
Groove000
Groove000
   145 / 904
сегодня в 11:42
Инфекция это жесть, конечно. Здоровья ему
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   35 / 904
сегодня в 11:41
А ВЕДЬ МОГ ЗАИГРАТЬ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ !
ЕГО СКАУТЫ ИЗ ТОП-4 АПЛ РЕГУЛЯРНО ПРОСМАТРИВАЛИ !

ГЫ-ГЫ
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   248 / 904
сегодня в 11:41
С тарасовскими наверняка общался.
kolpankolpan
kolpankolpan
   181 / 904
сегодня в 11:37
Прекратите свой навоз.Он трудяга футболист, и заслуживает отношения отдельно от родителей.Здоровья ему.
КЭТиК
КЭТиК
   166 / 904
сегодня в 11:37
Это почти крест на карьере.
kolpankolpan
kolpankolpan
   181 / 904
сегодня в 11:36
Желаю футболисту здоровья.И мужества.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   368 / 904
сегодня в 11:34
Нужно папаше срочно пару новых госконтрактов на лечение сына.
1 команда
1 команда
   155 / 904
сегодня в 11:30
Игрок для команды незаменимый, особенно, его папа.
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