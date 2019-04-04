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Саутгейт награжден Орденом Британской империи

вчера, 20:52

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в четверг стал офицером Ордена Британской империи. Награду специалист получил из рук наследника британской короны принца Уэльского Чарльза во время торжественной церемонии в Букингемском дворце.

Саутгейт удостоился престижной награды за успехи на прошедшем ЧМ-2018. Напомним, англичане впервые за 28 лет дошли до полуфинала мундиаля.

Ранее знак Ордена Британской империи получил форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн.

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Все комментарии
beefs
beefs
   96 / 905
вчера в 23:58
Молодец...
Bayern Best
Bayern Best
   203 / 905
вчера в 22:13
Заслужил.
minai
minai
   172 / 905
вчера в 21:30
Простите .. орденом британской .. чего ?!
Да это просто фантик, которых у ихнего деревенского дурачка как грязи.
ДАША Д
ДАША Д
   208 / 905
вчера в 21:20
Медальку ни за что дали
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 905
вчера в 21:12
Поздравления!
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