Саутгейт награжден Орденом Британской империи

вчера, 20:52

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в четверг стал офицером Ордена Британской империи. Награду специалист получил из рук наследника британской короны принца Уэльского Чарльза во время торжественной церемонии в Букингемском дворце.

Саутгейт удостоился престижной награды за успехи на прошедшем ЧМ -2018. Напомним, англичане впервые за 28 лет дошли до полуфинала мундиаля.

Ранее знак Ордена Британской империи получил форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн.