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В Сербии недовольны наличием символики Косово на «Ахмат-Арене»

сегодня, 03:29
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Посол Сербии в РФ Славенко Терзич заявил, что Белград требует разобраться с фактом появления флага непризнанной Республики Косово на стадионе «Ахмата» в Грозном во время матча РПЛ со «Спартаком».

Мы очень неприятно удивлены подвешенным под свод арены флагом так называемой Республики Косово на стадионе в Грозном во время футбольного матча между московским «Спартаком» и «Ахматом» 30 марта этого года. Очень хорошо знаем принципиальную, последовательную и дружескую позицию Российской Федерации по вопросу территориальной целостности Республики Сербия, и тут ничего не изменилось.

В любом случае ожидаем, что местные компетентные органы отреагируют в соответствии с официальной позицией Российской Федерации.

Ситуацию прокомментировал пресс-аташе «Ахмат-Арены» Рамзан Умаров.

Не понимаю, зачем сейчас раздувать эту историю. Этот флаг появился на стадионе не вчера и не сегодня, он висит на арене уже несколько лет. За наш клуб выступает полузащитник Бернард Бериша, который играет в сборной Косово. На арене висят все флаги национальных сборных, за которые играют наши футболисты. То есть, помимо Косово, там есть флаги Албании, Хорватии, Сенегала и других стран. Зачем делать из мухи слона? Я не разбираюсь в политике и могу рассказать только то, почему этот флаг у нас висит. Не знаю, будет он убран или нет.

Сообщается, что в МИД РФ уже отреагировали на этот инцидент.

В этой связи обратили внимание компетентных властей Чеченской Республики на недопустимость использования на территории Российской Федерации символики непризнанных квазигосударственных образований. Рассматриваем этот инцидент как техническую ошибку. Позиция Российской Федерации о непризнании Косово остаётся неизменной. Она основана на международном праве и резолюции СБ ООН 1244.

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