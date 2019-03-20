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Мать Рабьо: «ПСЖ держит Адриена в заложниках. Он их пленник!»

вчера, 02:29

Вероник Рабьо, мать и агент полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо, прокомментировала текущую ситуацию вокруг 23-летнего футболиста. Рабьо не появлялся на поле в футболке парижан с 11 декабря минувшего года, а недавно был оштрафован ПСЖ за поход в ночной клуб после вылета команды из Лиги чемпионов. Текущее соглашение игрока с ПСЖ истекает летом этого года, и Рабьо не намерен его продлевать.

Адриен – их пленник! Они держат его в заложниках. Скоро они посадят его в темницу на хлеб и воду.

Недавно появился слух о том, что «Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Луке Модричу.

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Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
   1000 / 1081
вчера в 12:52
ПСЖ, возьми меня в плен.
FROBI
FROBI
   71 / 1081
вчера в 09:34
У шейхов так... В яму? Легко )
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   952 / 1081
вчера в 09:12
Он как Гризман ж... крутит всЁ никак не оределитсЯ где еЯ использовать.
Не фиг за 5 стульями бегать
Байкал-38
Байкал-38
   521 / 1081
вчера в 08:40
Это заявление можно рассматривать как заявление в полицию.
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 03:56
Выкуп требуют.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   118 / 1081
вчера в 03:34
отвратительная репутация теперь у этого рабьо.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   633 / 1081
вчера в 03:24
А еще лучше в Бутырку к Саньку
Bayern Best
Bayern Best
   123 / 1081
вчера в 03:09
Рабьо,не надо было ставить себя,выше клуба.
Париж все правильно сделал что так наказал Рабьо.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   510 / 1081
вчера в 02:59
    Inside91
    Inside91
       384 / 1081
    вчера в 02:58
    Ага , и в ночные клубы они его в ссылку отправляют.Что Ванда ,женушка Икарди , что эта маман - весьма мутные особы
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