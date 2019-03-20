Мать Рабьо: «ПСЖ держит Адриена в заложниках. Он их пленник!»

вчера, 02:29

Вероник Рабьо, мать и агент полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо, прокомментировала текущую ситуацию вокруг 23-летнего футболиста. Рабьо не появлялся на поле в футболке парижан с 11 декабря минувшего года, а недавно был оштрафован ПСЖ за поход в ночной клуб после вылета команды из Лиги чемпионов. Текущее соглашение игрока с ПСЖ истекает летом этого года, и Рабьо не намерен его продлевать.

Адриен – их пленник! Они держат его в заложниках. Скоро они посадят его в темницу на хлеб и воду.

Недавно появился слух о том, что «Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Луке Модричу.