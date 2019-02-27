Игрок «Краснодара» Сулейманов может быть «переписанным» футболистом

Вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на самом деле старше своего официального возраста, сообщает паблик ВГИК. Официально Сулейманов родился в 1999 году, однако, источник утверждает, что в действительности он на 4 года старше.
В 2008 году Шапи выступал на турнире «Легенды Спартака» в составе команды 1996 года рождения и был назван самым техничным игроком, хотя в то время ему было всего 8-9 лет.
Осенью 2012 года он не смог пройти отбор в академию «Анжи». Есть две версии, почему это произошло. Первая — заниженный возраст. Вторая — недостаточно перспективен, хотя до этого игрок подавал большие надежды.
Также существует скриншот с личной страницы Шапи «ВКонтакте», на котором датой рождения Сулейманова значится 16 декабря 1995 года.
Подробнее с расследованием можно ознакомиться по этой ссылке.
Ты сам сколько языков знаешь? Я не знаю сколко тебе лет.Не лез в чужие дела. Я тебя не приглашал в свой блог.
Держи краба.))
Ты сам сколько языков знаешь? Я не знаю сколко тебе лет.Не лез в чужие дела. Я тебя не приглашал в свой блог.
Держи краба.))
Ну давай с чего начнём. Может быт с боярышник или денетурато что тебя налить не стесняйся. Говори .
Ну давай с чего начнём. Может быт с боярышник или денетурато что тебя налить не стесняйся. Говори .
Источник Вконтакте!!!)))
Ахах))) Но это все означает одно - популярность к парню пришла.) Главное, чтобы не звезданулся;)
Источник Вконтакте!!!)))
Ахах))) Но это все означает одно - популярность к парню пришла.) Главное, чтобы не звезданулся;)
и это не открытие, заявили, а т.к. играл как уникум
по своим годам, шито -крыто и протащили на турнир.
и это не открытие, заявили, а т.к. играл как уникум
по своим годам, шито -крыто и протащили на турнир.
В РПЛ какие то возрастные рамки ???
В РПЛ какие то возрастные рамки ???
А может действительно пупсики вбросили перед матчем, чтобы дух подорвать?
Пока вся ситуация не ясна, ждем больше информации!
А может действительно пупсики вбросили перед матчем, чтобы дух подорвать?
Пока вся ситуация не ясна, ждем больше информации!