Игрок «Краснодара» Сулейманов может быть «переписанным» футболистом

27 февраля 2019, 14:08

Вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на самом деле старше своего официального возраста, сообщает паблик ВГИК . Официально Сулейманов родился в 1999 году, однако, источник утверждает, что в действительности он на 4 года старше.

В 2008 году Шапи выступал на турнире «Легенды Спартака» в составе команды 1996 года рождения и был назван самым техничным игроком, хотя в то время ему было всего 8-9 лет.

Осенью 2012 года он не смог пройти отбор в академию «Анжи». Есть две версии, почему это произошло. Первая — заниженный возраст. Вторая — недостаточно перспективен, хотя до этого игрок подавал большие надежды.

Также существует скриншот с личной страницы Шапи «ВКонтакте», на котором датой рождения Сулейманова значится 16 декабря 1995 года.

Подробнее с расследованием можно ознакомиться по этой ссылке.