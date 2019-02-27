Игрок «Краснодара» Сулейманов может быть «переписанным» футболистом

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 1’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 15’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 89’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 90’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 45’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 87’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:1 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 2’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Игрок «Краснодара» Сулейманов может быть «переписанным» футболистом

27 февраля 2019, 14:08

Вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на самом деле старше своего официального возраста, сообщает паблик ВГИК. Официально Сулейманов родился в 1999 году, однако, источник утверждает, что в действительности он на 4 года старше.

В 2008 году Шапи выступал на турнире «Легенды Спартака» в составе команды 1996 года рождения и был назван самым техничным игроком, хотя в то время ему было всего 8-9 лет. 

Осенью 2012 года он не смог пройти отбор в академию «Анжи». Есть две версии, почему это произошло. Первая — заниженный возраст. Вторая — недостаточно перспективен, хотя до этого игрок подавал большие надежды.

Также существует скриншот с личной страницы Шапи «ВКонтакте», на котором датой рождения Сулейманова значится 16 декабря 1995 года.

Подробнее с расследованием можно ознакомиться по этой ссылке.

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Все комментарии
San Nov
San Nov ответил Jeck Denielse
   847 / 882
28 февраля в 22:43
Так ли уж это важно ??? В РПЛ какие то возрастные рамки ???
разница есть. подписать 26-летнего или 30-летнего футболиста. Это совсем другие деньги и перспективы. Организм не обманешь и после 30 физические кондиции идут на спад, как ни восстанавливайся.
San Nov
San Nov
   847 / 882
28 февраля в 22:41
Для кавказа это нормальная практика.Скостить пару лет чтобы посоревноваться с младшими ребятами на ответственных турнирах. Особенно смешно было когда они на соревнования по борьбе среди 10-12 летних детей привозили бородатых мужиков.
Ravshan878
Ravshan878 ответил Юрий Сенатов 1
   30 / 882
28 февраля в 17:36
Да ещё не твои проблемы что я нахожу в S⚽️CCERE .
Ты сам сколько языков знаешь? Я не знаю сколко тебе лет.Не лез в чужие дела. Я тебя не приглашал в свой блог.
Держи краба.))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Ravshan878
   307 / 882
28 февраля в 14:17
Привет коз...л.) Еше один учитель по РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Ну давай с чего начнём. Может быт с боярышник или денетурато что тебя налить не стесняйся. Говори .
Правильно пишется "Ну давай, с чего начнем ?"; ... может быть, с боярышника или денатурата; что тебе налить, не стесняйся... Правде надо смотреть в лицо.
Ravshan878
Ravshan878 ответил Юрий Сенатов 1
   30 / 882
28 февраля в 13:41
Привет коз...л.) Еше один учитель по РУССКОМУ ЯЗЫКУ.
Ну давай с чего начнём. Может быт с боярышник или денетурато что тебя налить не стесняйся. Говори .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил mavrid05
   307 / 882
28 февраля в 13:21
Аж на 4 года, Краснодар знает Шапи с детства 13-14 когда ему было, 4 года это разница для школьника, сравниваем да пустим 12 летнего с 16 летнего это слишком, любой человеку угадать не трудно будет, это же не 20 летный и 24 летный
У нас за юношескую команду играл Вовка Могутов, который был старше лет на пять заявленных ПРАВИЛЬНО. Все дело в том, что выглядел он моложе своих лет из-за небольшого роста и хрупкого телосложения. Судьи поэтому и не обращали на него внимания. Вот и ответ на ваш комментарий.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Ravshan878
   307 / 882
28 февраля в 13:12
Этот футболний лихорадка. В Африки метерки выдаются через пять лет .Такие футболистов любого сб или клуба можно найти..Я помню еше в школах тренеры ходили и спрашивали. Сомнительное подопечные. Можно долго писать.
Не первый раз сталкиваюсь с галиматьей-белибердой в вашем, Рафшан 878, исполнении. У вас в Узбекистане что, своих "веток" нет, что лезете к нам со своим "великим русским"? Ежели есть желание донести до нас свои мудреные мысли, изучите сначала алфавит в конце концов.
Знатог
Знатог
   258 / 882
28 февраля в 06:59
Скрутил счётчик.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   26 / 882
28 февраля в 06:04
Паблик ВГИК!)
Источник Вконтакте!!!)))

Ахах))) Но это все означает одно - популярность к парню пришла.) Главное, чтобы не звезданулся;)
Sargent
Sargent
   174 / 882
28 февраля в 03:04
Вот придумали историю.
valt134
valt134
   332 / 882
28 февраля в 00:05
Да лишь бы банки колотил за Краснодар.
beefs
beefs
   117 / 882
27 февраля в 23:39
И что, он не в какие сборные не входит, кому он мешает?
NAZAR 007
NAZAR 007
   32 / 882
27 февраля в 23:28
Источник- ВК ) Серьезней просто некуда )
NAZAR 007
NAZAR 007
   32 / 882
27 февраля в 23:26
Ну и что ? В Кожаный пацаны моложе гоняли мяч,
и это не открытие, заявили, а т.к. играл как уникум
по своим годам, шито -крыто и протащили на турнир.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил mars6791
27 февраля в 23:21
Трансферная стоимость)
Ravshan878
Ravshan878 ответил Sem25
   30 / 882
27 февраля в 21:31
Привет дружище. ) Правильно 90 '/, из спорт школы выступали за любительские команды. И с нами тоже самое были. Я отлично помню 1980 году было дело.
pomor45
pomor45
   215 / 882
27 февраля в 21:22
Ближе к пенсии вспомнит, что он на 4 года старше. Главное документы сохранить.
Sem25
Sem25 ответил Gahi
   773 / 882
27 февраля в 21:10
Ну и что в детском футболе это мы не раз замичали, особенно когда играли на турнире кожаный мяч. С тренера требуют результат, вот некторые и играют в эти игры. А взрослый футбол все ставит на свои места, когда хорошая молодежь надирает старших. Удачи, пусть выигрывает самый достойный.
Кожаный мяч - хороший, но любительский уровень. В нем не могли играть те, кто играл в футбольных школах и, если не путаю, даже клубах. Ребят с первенства Москвы, таких же как и я, точно видел в командах. От того, возраст особой роли не играл.
Правдин Семён
Правдин Семён
   707 / 882
27 февраля в 20:26
Уже не важно сколько ему лет.
spartak never die
spartak never die
   424 / 882
27 февраля в 20:15
И что из этого?Да пусть ему хоть 30 лет.Он сейчас лидер команды и благодаря ему Краснодар прошел Байер.
Даниил Зашихин
Даниил Зашихин
27 февраля в 19:37
ВГИК - это не всероссийский государственный институт кино, это - Весёлый Губерниев и Компания!
номер 12
номер 12
   404 / 882
27 февраля в 19:28
Ахахаха. Псевдо - расследование Цибина дошло до соккера. Ну дела!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 882
27 февраля в 19:27
Так ли уж это важно ???
В РПЛ какие то возрастные рамки ???
mtv191991
mtv191991
   515 / 882
27 февраля в 18:57
У овцеводов это же норма
Gahi
Gahi
   241 / 882
27 февраля в 18:30
Ну и что в детском футболе это мы не раз замичали, особенно когда играли на турнире кожаный мяч. С тренера требуют результат, вот некторые и играют в эти игры. А взрослый футбол все ставит на свои места, когда хорошая молодежь надирает старших. Удачи, пусть выигрывает самый достойный.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Морозовский
   11 / 882
27 февраля в 18:28
К его 69-ти летию уже никто и знать не будет такого слова "пенсия".
Не доживем???
mars6791
mars6791
   250 / 882
27 февраля в 18:17
А какая разница в профессиональном футболе, сколько лет - главное как играешь. В детском футболе - да, там другое дело. А так это наверное дело правоохранителей.
Ravshan878
Ravshan878
   30 / 882
27 февраля в 17:54
Этот футболний лихорадка. В Африки метерки выдаются через пять лет .Такие футболистов любого сб или клуба можно найти..Я помню еше в школах тренеры ходили и спрашивали. Сомнительное подопечные. Можно долго писать.
Питермен
Питермен
   149 / 882
27 февраля в 17:53
Вот и началось разоблачение культа Фк Краснодара, который хвалят из-за каждого угла.
А может действительно пупсики вбросили перед матчем, чтобы дух подорвать?
Пока вся ситуация не ясна, ждем больше информации!
Mr. Kovyl
Mr. Kovyl ответил spartach091
27 февраля в 17:51
Вон Бекао лет 40,его проверьте
Ты бы правду про тарасовскую баньку рассказал , как через "черный вход" глушоков всех зусулов омоложает
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