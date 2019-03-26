«Технарь» Украине. Возможно ли это?

вчера, 20:00

Сборной Украины могут быть засчитаны технические поражения в матчах отборочного цикла Евро-2020 с Португалией и Люксембургом. «Соккер.ру» - о горячей теме дня.

Как сборная Украины начала отбор Евро-2020?

Сборная Украины успешно стартовала в отборе Евро-2020, несмотря на ряд объективно усложняющих работу Андрея Шевченко факторов, о которых мы рассказывали перед матчем с Португалией. Наши соседи выстояли в Лиссабоне против Криштиану Роналду и Ко, нулевая ничья на выезде против действующих чемпионов Европы – хороший результат. Затем, опять же в гостях, был обыгран Люксембург.

Победа далась нелегко, украинцы пропустили первыми, а второй и победный для Украины мяч в ворота хозяев влетел в добавленное время второго тайма от игрока Люксембурга Родригеса. По качеству игры масса вопросов, ряд игроков с треском провалил матч на «Жози Бартель», хотя нужно сказать, что сегодняшний Люксембург трудно по-прежнему считать футбольным карликом.

У этой команды десяток побед за последние два года, в том числе над крепкими командами вроде Албании, Грузии, Венгрии. Люксембург громил Молдову и Сан-Марино, сыграл вничью с Францией на «Стад де Франс», а нынешний отбор люксембуржцы начали с победы над Литвой. В общем, этот соперник не подарок, и победа есть победа. Три очка в этом матче и ничья против Португалии сделали сборную Украину лидером отборочной группы «B». Работы у Андрея Шевченко невпроворот, но результатов удалось добиться хороших.

Что случилось потом?

Вот только результаты эти могут быть аннулированы. Вместо них украинцам засчитают технические поражения, что станет тяжелейшим ударом и по турнирным перспективам, и по моральному духу команды. Португалия не смогла обыграть Украину на футбольном поле, но теперь может быть предпринята попытка добыть три очка в кабинетах. Итак, технические поражения Украине грозят за возможное нарушение регламента ФИФА о натурализации футболистов.

Только-только получивший украинский паспорт форвард Жуниор Мораес принял участие в матчах против Португалии и Люксембурга, но имел ли он право играть за сборную Украины? В этом и проблема. Иностранец может получить спортивное гражданство своей неродной страны несколькими способами. Во-первых, можно найти кровных родственников не дальше третьего колена, которые родились на территории этого государства. У Мораеса нет бабушки в Житомире, так что этот пункт исключается.

Во-вторых, можно получить право выступать за сборную, прожив пять лет на территории своей будущей родины. И не путайте это с процедурой получения гражданства. Украина может выдать паспорт особым указом хоть в первый же день пребывания человека в стране, а мы говорим сейчас о правилах ФИФА , о признанном спортивном гражданстве. Так вот, дотошные португальцы посчитали, что у Жуниора не получается непрерывных пяти лет из-за отъезда в четырехмесячную аренду в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в 2017 году.

Так сколько Мораес играет на Украине?

Во-первых, давайте посчитаем, сколько суммарно провел Мораес на Украине. Он присоединился к донецкому «Металлургу» летом 2012 года, три года играл за этот клуб, перебрался в киевское «Динамо», которое через полтора года отправило его в аренду в Китай. Непрерывный стаж выступлений Жуниора на Украине прервался на отметке 56 месяцев (не хватает четырех месяцев до пяти полных лет). По возвращении Мораес продолжил играть за «Динамо», а потом за «Шахтер», с момента своего приезда из Китая он провел на Украине еще 21 месяц. В сумме получаем 77 месяцев – больше шести лет. Столько Мораес играет за украинские клубы и живет в этой стране. Но загвоздка заключается в том, что в этой последовательности нет пяти непрерывных лет.

Какие есть мнения?

Первая точка зрения: ФФУ не нарушала никаких законов. Дело в том, что по законам Украины достаточно провести на территории страны 183 дня, чтобы стать резидентом, и тогда автоматически засчитывается год пребывания на территории страны. В 2017-м Мораес отлучался в китайскую командировку, но всего на четыре месяца, и он все равно набрал необходимое количество дней на территории Украины, чтобы этот год был включен в зачет. Якобы ФИФА ориентируется на нормы местного законодательства, когда подсчитывает «срок лояльности» футболиста, которого собираются натурализовать. Если все так, то действительно никаких проблем.

Другая точка зрения: у сборной Украины могут быть проблемы. Спортивный юрист Михаил Прокопец подчеркивает, что регламент ФИФА никак не зависит от национальных законов, поэтому в «деле Мораеса» рано ставить точку:

«Национальные правила не могут изменять правила международной федерации. Даже если Жуниор Мораес получил паспорт гражданина Украины, играть за сборную он может только при соблюдении правил ФИФА . Я не могу сказать, к чему приведёт эта ситуация, но тут имеется проблема».

Что говорит закон?

Давайте обратимся к первоисточнику. О том, что нас конкретно интересует, сказано в статье 7 регламента ФИФА . Вот перевод английского оригинала.

Статья 7. Получение новой национальности

Любой игрок, который не играл в официальных матчах за другую национальную сборную, получит право представлять на международной арене команду той или иной ассоциации в случае выполнения хотя бы одного из следующих пунктов:

a. он родился на территории соответствующей ассоциации.

b. его биологические мать или отец родились на территории соответствующей ассоциации.

c. его дедушка или бабушка родились на территории соответствующей ассоциации

d. он жил непрерывно пять лет на территории соответствующей ассоциации после достижения 18-летнего возраста.