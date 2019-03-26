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«Технарь» Украине. Возможно ли это?

вчера, 20:00

Сборной Украины могут быть засчитаны технические поражения в матчах отборочного цикла Евро-2020 с Португалией и Люксембургом. «Соккер.ру» - о горячей теме дня.

Как сборная Украины начала отбор Евро-2020?

Сборная Украины успешно стартовала в отборе Евро-2020, несмотря на ряд объективно усложняющих работу Андрея Шевченко факторов, о которых мы рассказывали перед матчем с Португалией. Наши соседи выстояли в Лиссабоне против Криштиану Роналду и Ко, нулевая ничья на выезде против действующих чемпионов Европы – хороший результат. Затем, опять же в гостях, был обыгран Люксембург.

Победа далась нелегко, украинцы пропустили первыми, а второй и победный для Украины мяч в ворота хозяев влетел в добавленное время второго тайма от игрока Люксембурга Родригеса. По качеству игры масса вопросов, ряд игроков с треском провалил матч на «Жози Бартель», хотя нужно сказать, что сегодняшний Люксембург трудно по-прежнему считать футбольным карликом.

У этой команды десяток побед за последние два года, в том числе над крепкими командами вроде Албании, Грузии, Венгрии. Люксембург громил Молдову и Сан-Марино, сыграл вничью с Францией на «Стад де Франс», а нынешний отбор люксембуржцы начали с победы над Литвой. В общем, этот соперник не подарок, и победа есть победа. Три очка в этом матче и ничья против Португалии сделали сборную Украину лидером отборочной группы «B». Работы у Андрея Шевченко невпроворот, но результатов удалось добиться хороших.

Что случилось потом?

Вот только результаты эти могут быть аннулированы. Вместо них украинцам засчитают технические поражения, что станет тяжелейшим ударом и по турнирным перспективам, и по моральному духу команды. Португалия не смогла обыграть Украину на футбольном поле, но теперь может быть предпринята попытка добыть три очка в кабинетах. Итак, технические поражения Украине грозят за возможное нарушение регламента ФИФА о натурализации футболистов.

Только-только получивший украинский паспорт форвард Жуниор Мораес принял участие в матчах против Португалии и Люксембурга, но имел ли он право играть за сборную Украины? В этом и проблема. Иностранец может получить спортивное гражданство своей неродной страны несколькими способами. Во-первых, можно найти кровных родственников не дальше третьего колена, которые родились на территории этого государства. У Мораеса нет бабушки в Житомире, так что этот пункт исключается.

Во-вторых, можно получить право выступать за сборную, прожив пять лет на территории своей будущей родины. И не путайте это с процедурой получения гражданства. Украина может выдать паспорт особым указом хоть в первый же день пребывания человека в стране, а мы говорим сейчас о правилах ФИФА, о признанном спортивном гражданстве. Так вот, дотошные португальцы посчитали, что у Жуниора не получается непрерывных пяти лет из-за отъезда в четырехмесячную аренду в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в 2017 году.

Так сколько Мораес играет на Украине?

Во-первых, давайте посчитаем, сколько суммарно провел Мораес на Украине. Он присоединился к донецкому «Металлургу» летом 2012 года, три года играл за этот клуб, перебрался в киевское «Динамо», которое через полтора года отправило его в аренду в Китай. Непрерывный стаж выступлений Жуниора на Украине прервался на отметке 56 месяцев (не хватает четырех месяцев до пяти полных лет). По возвращении Мораес продолжил играть за «Динамо», а потом за «Шахтер», с момента своего приезда из Китая он провел на Украине еще 21 месяц. В сумме получаем 77 месяцев – больше шести лет. Столько Мораес играет за украинские клубы и живет в этой стране. Но загвоздка заключается в том, что в этой последовательности нет пяти непрерывных лет.

Какие есть мнения?

Первая точка зрения: ФФУ не нарушала никаких законов. Дело в том, что по законам Украины достаточно провести на территории страны 183 дня, чтобы стать резидентом, и тогда автоматически засчитывается год пребывания на территории страны. В 2017-м Мораес отлучался в китайскую командировку, но всего на четыре месяца, и он все равно набрал необходимое количество дней на территории Украины, чтобы этот год был включен в зачет. Якобы ФИФА ориентируется на нормы местного законодательства, когда подсчитывает «срок лояльности» футболиста, которого собираются натурализовать. Если все так, то действительно никаких проблем.

Другая точка зрения: у сборной Украины могут быть проблемы. Спортивный юрист Михаил Прокопец подчеркивает, что регламент ФИФА никак не зависит от национальных законов, поэтому в «деле Мораеса» рано ставить точку:

«Национальные правила не могут изменять правила международной федерации. Даже если Жуниор Мораес получил паспорт гражданина Украины, играть за сборную он может только при соблюдении правил ФИФА. Я не могу сказать, к чему приведёт эта ситуация, но тут имеется проблема». 

Что говорит закон?

Давайте обратимся к первоисточнику. О том, что нас конкретно интересует, сказано в статье 7 регламента ФИФА. Вот перевод английского оригинала.

Статья 7. Получение новой национальности

Любой игрок, который не играл в официальных матчах за другую национальную сборную, получит право представлять на международной арене команду той или иной ассоциации в случае выполнения хотя бы одного из следующих пунктов:

a. он родился на территории соответствующей ассоциации.

b. его биологические мать или отец родились на территории соответствующей ассоциации.

c. его дедушка или бабушка родились на территории соответствующей ассоциации

d. он жил непрерывно пять лет на территории соответствующей ассоциации после достижения 18-летнего возраста.

И это все. В регламенте не сказано ни слова больше. Как считать те самые пять лет? В общедоступных документах это не прописано, отсюда и кривотолки из-за подсчета прожитых Мораесом на Украине лет. И пока не выступят УЕФА или ФИФА, не поймем, кто прав. По совести, конечно, никаких проблем быть не должно: Жуниор прожил на территории Украины больше шести лет, и подумаешь – отлучился в четырехмесячную командировку, считайте, на заработки съездил. Однако в регламенте точно есть слово «непрерывно», и от его трактовки зависит, останется ли у сборной Украины 4 очка после двух стартовых туров отбора или станет 0.  

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   58 / 850
сегодня в 10:47
А вот своего Ракицкого не вызвали! Опять происки Кремля!!!
League1
League1 ответил СаняШумок
   81 / 850
сегодня в 07:21
смотря кого считать натурализованным. Зидан все-таки имел право выступать зи сборную,как наверное и вся та сборная его времени. Да и у нынешней многие игроки с детства в стране,так почему нет то?)
Зидан один бы не вытащил сборную. За сборную чуть ли не половина натурализованных негров бегала.
ОПС
ОПС
   190 / 850
сегодня в 06:20
Разберутся.
DorianGrey
DorianGrey
   754 / 850
сегодня в 01:42
d. он жил непрерывно пять лет на территории соответствующей ассоциации после достижения 18-летнего возраста. (с)
Все же понимают, что ФИФА когда писала этот регламент не подразумевала, что игрок будет на протяжение 5 лет находится в одной стране. не имея права покинуть ее даже на 1 минуту. ибо это редкостный абсурд.
мало того это немного дискриминационная трактовка.
Так что даже не смотря на то, что так топорно идет описание регламента. ФИФА под непрерывным пребыванием в стране понимала фактическое наличие гражданства у человека. без его смены.
и ФИФА ничего не мешает дополнить регламент и выступить отдельным заявлением игнорируя свой пункт.
Украине ничего не будет. уверенность 99,99%
Roman73
Roman73 ответил СаняШумок
   151 / 850
сегодня в 00:14
Напомним немного фактов. Украина от Окраины, сама свалила,сама отреклася и теперь хочет в Европу)) *П.С. поправка.... до сих пор хочет в Европу, даже когда Европа от нее отвернулася давненько)хотяяяяя...наверное и не поворачивалася
Ваш брат или ваш сын отделился от вас поселился отдельно , не захотел жить с вами в коммуналке. Это законно и понятно.
Он задружил с другими , с европейцами, мимо вас или параллельно с вами.
Вы запрещаете ему дружить с кем он хочет и под надуманным предлогом обобрали его и бьёте его.
Что значит свалить в Европу ? Европа не худшее место на Земле и Украина целиком, географически и политически находится в Европе. А Россия только частью.
И вся проблема в том , что Россия сама хочет быть в Европе, хочет стать Европой, но для этого надо меняться, менять многое в том числе футбол.
Но те кто принимает решения в России считают, что легче разжигать ненависть и войну, чем что-то менять, считают ,что ненависть лучшая мотивация для русского мужика, чем надежда.
И в этом они ошибаются.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ATG
   8 / 850
вчера в 23:12
Семака увидел ? да у него клоунский наряд был в последнем матче рпл))
СаняШумок
СаняШумок ответил League1
   453 / 850
вчера в 23:12
Франция без натурализации наверное никогда не смогла бы стать чемпионом Европы и Мира.
смотря кого считать натурализованным. Зидан все-таки имел право выступать зи сборную,как наверное и вся та сборная его времени. Да и у нынешней многие игроки с детства в стране,так почему нет то?)
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 850
вчера в 23:11
Удачи команде Шевченко в кабинетах и на поле
League1
League1 ответил DuBSTeR
   81 / 850
вчера в 23:04
Если был нарушен закон, значит понесем наказание. Лично я бы вообще в сборные натурализованных не вызывал. там бы и Франция свой пыл поумерила бы немного со своими макаками.
Франция без натурализации наверное никогда не смогла бы стать чемпионом Европы и Мира.
DuBSTeR
DuBSTeR
   824 / 850
вчера в 22:59
Если был нарушен закон, значит понесем наказание. Лично я бы вообще в сборные натурализованных не вызывал. там бы и Франция свой пыл поумерила бы немного со своими макаками.
ATG
ATG
   423 / 850
вчера в 22:55
уберите эту рожу с главной !!!
СаняШумок
СаняШумок ответил Roman73
   453 / 850
вчера в 22:25
Всё что происходит это не "пятиминутка ненависти ", а пятилетка ё(*)анутости. Люди, называющие себя русскими , славянами вдруг возненавидели братьев своих, украинцев, настоящих славян. Побратались с сирийцами и корейцами и готовы ради арабов устроить третью мировую, а соседям своим отказывают в праве иметь национальность , язык, страну, государство. Теперь и футбол. Что вас вылечит , братья сирийцам, скажите.
Напомним немного фактов. Украина от Окраины, сама свалила,сама отреклася и теперь хочет в Европу))
*П.С. поправка.... до сих пор хочет в Европу, даже когда Европа от нее отвернулася давненько)хотяяяяя...наверное и не поворачивалася
sir_Alex
sir_Alex ответил Дмитрий Климович 2
   24 / 850
вчера в 22:14
Нет, устал от вседозволености!😂😂😂😂😂
Тоже верно. Как найти эту тонкую грань между вседозволенностью и запретами? Извечный вопрос.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответил вoлгoдoн
   771 / 850
вчера в 22:14
Запахло горелым-вот и ищут выходы.
Jum13
Jum13
   23 / 850
вчера в 22:13
Так вот, дотошные португальцы посчитали, что у Жуниора не получается непрерывных пяти лет из-за отъезда в четырехмесячную аренду в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в 2017 году.

===========================

Ну - это не красиво. Братья всё таки )))
Великий Князь
Великий Князь ответил Donetsk_the_BEST
   18 / 850
вчера в 22:07
Аха-ха
Зайди на меломан. Там посмеёмся. Тут банят)
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
   780 / 850
вчера в 22:00
Аха-ха
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил sir_Alex
   76 / 850
вчера в 21:58
Нет, устал от вседозволености!😂😂😂😂😂
Питермен
Питермен
   13 / 850
вчера в 21:48
Это необходимо
Roman73
Roman73
   151 / 850
вчера в 21:38
Всё что происходит это не "пятиминутка ненависти ", а пятилетка ё(*)анутости.
Люди, называющие себя русскими , славянами вдруг возненавидели братьев своих, украинцев, настоящих славян.
Побратались с сирийцами и корейцами и готовы ради арабов устроить третью мировую, а соседям своим отказывают в праве иметь национальность , язык, страну, государство. Теперь и футбол.
Что вас вылечит , братья сирийцам, скажите.
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   135 / 850
вчера в 21:32
Хорошо, что в Спартаке есть Федун, который в рамках РПЛ всегда нас отмажет от любых неприятностей.
Martini_1987
Martini_1987
   399 / 850
вчера в 21:32
    sir_Alex
    sir_Alex ответил Дмитрий Климович 2
       24 / 850
    вчера в 21:29
    Надо запретить футбол в Украине!😂😂😂😂😂
    Так привык к запретам, хе-хе? 😜
    dimagas1
    dimagas1 ответил Дмитрий Климович 2
       167 / 850
    вчера в 21:21
    Надо запретить футбол в Украине!😂😂😂😂😂
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         76 / 850
      вчера в 21:10
      Надо запретить футбол в Украине!😂😂😂😂😂
      Сантус
      Сантус ответил susanin ultrazenith
         86 / 850
      вчера в 21:09
      Это им аукнулось за то, что Ракицкого в сборную не позвали! Теперь пускай думают!
      Андрюха,а Ракицкий не у тебя квартиру снимает,что ты так за него переживаешь?Если да,то гони его за пивом...)
      dimagas1
      dimagas1
         167 / 850
      вчера в 21:05
      Мокшан спрашивать точно никто не будет)))
      Proud
      Proud ответил AmIIIeR89
         793 / 850
      вчера в 21:04
      Сам то понял, что написал? Как можно двояко трактовать слово "непрерывно"? 56 месяцев на Украине, 18 месяцев в Китае, 21 месяц в Украине. Где тут "непрерывно" 5 лет?
      Непрерывно в том смысле, что он был в командировке четыре месяца, как бы Украину не покидал, ясно ведь написано, что не хватает до пяти лет, четыре месяца, которые он играл в Китае, после которых он вернулся.

      ......Непрерывный стаж выступлений Жуниора на Украине прервался на отметке 56 месяцев (не хватает четырех месяцев до пяти полных лет). По возвращении Мораес продолжил играть за «Динамо», а потом за «Шахтер», с момента своего приезда из Китая он провел на Украине еще 21 месяц. В сумме получаем 77 месяцев – больше шести лет. Столько Мораес играет за украинские клубы и живет в этой стране.Но загвоздка заключается в том, что в этой последовательности нет пяти непрерывных лет........

      Где ты прочитал в статье о 18 месяцах в Китае)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил 112910415
         18 / 850
      вчера в 20:58
      могут и обидеть
      НЕ обидят, они холопов своих берегут. Покрутят кино и никаких технарей не будет. Я уверен на 200%
      112910415
      112910415
         105 / 850
      вчера в 20:56
      могут и обидеть
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