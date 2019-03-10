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СМИ: Катар купил ЧМ-22 за 880 млн долларов

вчера, 09:18

Сенсационные сообщения в прессе предполагают, что Катар, возможно, предложил ФИФА сотни миллионов долларов, чтобы у страны была возможность принять ЧМ-22.

Некоторые СМИ располагают документами, которые свидетельствуют о том, что Катар предложил ФИФА около 880 млн долларов, чтобы воспользоваться правами проведения турнира. Эта сумма была разбита на две части: 400 млн организация получила еще до выборов, а 480 млн будут выплачены три года спустя. 

Данная информация стала частью расследования о подкупе швейцарской полиции, что еще более усиливает подозрения, что Катар купил права на проведение самого популярного спортивного соревнования в мире. 

ФИФА еще никак не прокомментировала последние обвинения. 

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Все комментарии
Gahi
Gahi
   302 / 1065
сегодня в 07:07
Если покупают игроков, то что такое купить Чемпионат Мира. За одного мыльного Неймара уже готовы за 350 лямов купить, не считая бонусов? Рынок он и есть рынок хоть теневой, хоть открытый, одним словом купи продай. То что они проведут Чемпионат Мира на высшем уровне это точно. Удачи и хорошего футбол.
eleven LC
eleven LC
   360 / 1065
вчера в 21:02
Катар купил не только чм 2022 но и кубок Азии 2019
KURUM
KURUM
   866 / 1065
вчера в 19:45
Продешевили..
Kitsor
Kitsor ответил An Jo
   747 / 1065
вчера в 19:21
Тебе хоть не стыдно писать «гейропа» это уже с моды вышло,теперь таких людей как ты считают неадекватными школьниками,уже бы пора повзрослеть из всяких там гейроп,нигеров и т.п,уважение минимальное
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил lobsterdam
   591 / 1065
вчера в 19:16
лоббизм - это та же коррупция, но только в цивилизованном (т.е. рамки установлены законодательно) и сильно завуалированном виде. ФИФА, вроде, совсем и не частная, а где-то даже международная организация, типа ЮНЕСКО.
Нифига не одно и то же - или толстосумы нарушили спортивный fair play, или развалили страну.
Гавроша
Гавроша
   63 / 1065
вчера в 18:32
Ясно что купили, за рекордную сумму. А так все чемпионаты только покупаются, бесплатно они не один не дадут.
dok66
dok66
   492 / 1065
вчера в 18:29
Вообще раза в два больше должно быть
НОЖ
НОЖ
вчера в 18:11
Россия купила,,другим нельзя?
Брулин
Брулин
   62 / 1065
вчера в 17:23
У нас еще больше заплатили, чтоб в день начала чм объявить о повышении пенсионного возраста
VV V
VV V
   258 / 1065
вчера в 17:04
Это всё английские пиндосы мутят......
berda2003
berda2003
   454 / 1065
вчера в 16:39
так дёшево?.. не верю!
Spakov
Spakov
   436 / 1065
вчера в 16:37
Круто.
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 1065
вчера в 16:22
А руские за скоко купили? Еще больше наверно заплатили?
lobsterdam
lobsterdam ответил Y.N.W.A.
   111 / 1065
вчера в 16:04
Ну там, хотя бы не пенсионеры оплачивают этот турнир, как в России...
А ты что, платил? Ну и во сколько обошлось?
lobsterdam
lobsterdam ответил NEADEKVAT
   111 / 1065
вчера в 16:02
Обычный лоббизм: ФИФА частная некоммерческая организация. А вот такая же уголовщина что в РФ только в Африке.
лоббизм - это та же коррупция, но только в цивилизованном (т.е. рамки установлены законодательно) и сильно завуалированном виде. ФИФА, вроде, совсем и не частная, а где-то даже международная организация, типа ЮНЕСКО.
нечитайло
нечитайло
   808 / 1065
вчера в 15:59
Посмотрим как они стадионы успеют возвести
Медив
Медив ответил Mangur
   169 / 1065
вчера в 15:55
И что? Ну предложил.Ну заплатил? ФИФА частная организация.Какая коррупция?Всё очень просто ЧМ это толчок для экономики.И банкроты США пытаются запустить свою экономику. Потому они так стремились отобрать ЧМ в России и так стремятся отобрать его у Катара.
Ты же в курсе, что ЧМ 2026 пройдет в США, или думаешь, страна где футбол десятый в списке популярных видов спорта, прям мечтает проводить чемпионаты мира по нему каждые четыре года?
Klаsse
Klаsse ответил Mangur
   742 / 1065
вчера в 15:33
И что? Ну предложил.Ну заплатил? ФИФА частная организация.Какая коррупция?Всё очень просто ЧМ это толчок для экономики.И банкроты США пытаются запустить свою экономику. Потому они так стремились отобрать ЧМ в России и так стремятся отобрать его у Катара.
фифа - это международная футбольная федереация, некоммерческая организация, опомнись)))
Баба Яга против
Баба Яга против
   623 / 1065
вчера в 15:32
А Путин за сколько пенсионных?
Mаэстро
Mаэстро ответил Белорусский вокзал
   1048 / 1065
вчера в 15:30
Кмк утка западных СМИ
    An Jo
    An Jo
       673 / 1065
    вчера в 15:29
      Союзник противников
      Союзник противников
         108 / 1065
      вчера в 15:00
      Спрос рождает предложение.Ладно,что хоть не украли.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил Медив
         16 / 1065
      вчера в 14:57
      Не согласен, чтобы все было честно, правила должны устанавливать те, кто заинтересован в их выполнении. Коррупция появляется тогда, когда правила устанавливают те, кто наоборот заинтересован в их нарушении. Тогда появляется возможность с этого что то поиметь. Ни ФИФА, ни УЕФА не заинтересованы в том, чтобы их правила выполнялись. Потому что они вообще никак не связаны с самой игрой в футбол. Они чиновники, им важна прибыль для своей конторы. С футболом связаны клубы, вот они и должны решать по каким правилам они будут друг с другом конкурировать. Тогда все будет честно, из 10ти клубов 9 не разрешат одному делать что то такое, что запрещенно остальным.
      Ну, это был бы идеальный вариант. Но тут возникает замкнутый круг, что такое решение должны принять именно чиновники, которым это невыгодно.
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10
         253 / 1065
      вчера в 14:50
      уже и расценки узнали а все никак не отменят чм у арабесов.)
      Mangur
      Mangur
         356 / 1065
      вчера в 14:43
      И что? Ну предложил.Ну заплатил? ФИФА частная организация.Какая коррупция?Всё очень просто ЧМ это толчок для экономики.И банкроты США пытаются запустить свою экономику. Потому они так стремились отобрать ЧМ в России и так стремятся отобрать его у Катара.
      Медив
      Медив ответил Так Себе Аналитик
         169 / 1065
      вчера в 14:37
      Проблема в том, как я писал, что, начиная с некоторого уровня, честных просто не бывает. Их или покупают, или не пускают. Придет проанглийское лобби (хотя, конечно, в связи с Брекзитом, оно не придет, потому что Англия в оппозиции), так английские клубы будут тащить)) То, что ты ждешь (чтобы спорт был честным), в современных реалиях неосуществимо. Максимум, что возможно - это если войдет несколько противоборствующих групп, которые будут баланс давать, да и то при этом они какие-нибудь клубы Восточной Европы будут усиленно сливать все вместе))
      Не согласен, чтобы все было честно, правила должны устанавливать те, кто заинтересован в их выполнении.
      Коррупция появляется тогда, когда правила устанавливают те, кто наоборот заинтересован в их нарушении. Тогда появляется возможность с этого что то поиметь.
      Ни ФИФА, ни УЕФА не заинтересованы в том, чтобы их правила выполнялись. Потому что они вообще никак не связаны с самой игрой в футбол. Они чиновники, им важна прибыль для своей конторы. С футболом связаны клубы, вот они и должны решать по каким правилам они будут друг с другом конкурировать. Тогда все будет честно, из 10ти клубов 9 не разрешат одному делать что то такое, что запрещенно остальным.
      Ravshan878
      Ravshan878
         12 / 1065
      вчера в 14:28
      Удивляться не стоить. Сб Катар выиграл кубка Азии. За победу им каждому квартира из ЛОНДОНА и по жизни гость обеспечение .Вот у ШЕЙХов доброе душа. Не каждый так поступить. Я не удивляюсь то что арабы купили ЧМ 2022 .Населения в катаре ( 2 ,700000 )
      Мани мани no problem. ))
      RUPRICHT
      RUPRICHT
         639 / 1065
      вчера в 14:23
      РАНЬШЕ ГОВОРИЛИ ПО ЧЕМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА А ТЕПЕРЬ НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПО ЧЕМ ФУТБОЛ ДЛЯ КОРУПЦИОНЕРОВ И С НИМИ ВЗЯТЫМИ!!??ФУТБОЛ БЫВШИХ СТРАН СНГ ВЕЧНО БУДЕТ ПОД МИКРОСКОПОМ И ПОСТОЯНО БУДУТ СТАВИТЬ ПАЛКИ В КОЛЕСА ТАКАЯ УЖ ИХ СУДЬБА!!???ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ ФУТБОЛ в г. НЬЮ ВАСЮКАХ!!!!!!
      allemz
      allemz ответил Медив
         32 / 1065
      вчера в 14:11
      Руководство ФИФА, как и УЕФА, чисто континентально-европные. И обслуживает интересы этих ассоциаций. За что получают баны клубы из Испании, Англии, Восточной Европы... Итальянские, немецкие или французские клубы никогда ничего не получат. Потому что все эти Блаттеры, Инфантино, Платини, Чеферин... Там по фамилиям видно, кому они будут трафить. Вон Милан к примеру забил такой толстый на фейр-плей и хоть бы какие то к ним санкции применили. Постоянно отмазывают. Какой-нибудь Рубин за это получит годичный бан просто в легкую. Или недавний бан Челси. Вон Ювентус покупает 15 летних игроков пачками. Вернее покупает их какой-нибудь Кротоне, а Ювентус потом их арендует. И никому такая схема вообще не кажется подозрительной. Жду, когда у клубов лопнет терпение и они отодвинут эти конторы от этой халявы
      Возможно, ты прав.
      Если брать Англию, только МС и Челси больше всех инвестируют в развитие молодежи, любят сайнить несовершеннолетних игроков. Ну да, так делают почти все гранды, но почему-то банят МС и Челси. Как бы здесь всё чисто, в случае МС раскидали игроков по клубам "City Football Group" и так прокачивают игроков, как бы это все знают, без мутных схем. Насчет Челси не в курсе. При этом за счет игроков академий МС и Челси, Англия взяла молодежный ЧМ. Не люблю только академию шпор, тырят игроков из чужих академий, когда своих-то нет..

      Касаемо бана. Взять тот же ПСЖ, у которого с несколькими французскими клубами есть тайные контракты по покупке несовершеннолетних игроков и по достижении совершеннолетия обратно выкупаются катарцами или просто зарегистрировать и отдать в аренду с последующей продажей. Да, как ты отметил, Юве тоже любит по мутным схемам проворачивать подобные сделки. Так-то в случае Челси, владелец россиянин, даже спасибо скажут за попытки поднас.. . Футбол давно уже политизирован, ничего с этим не поделаешь.
      Van Vanovich
      Van Vanovich
         240 / 1065
      вчера в 14:10
      Россияне, кто был на ЧМ 2018 расскажите как прошло. а то в СМИ говорят лучший ЧМ в плане организации.
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