СМИ: Катар купил ЧМ-22 за 880 млн долларов

вчера, 09:18

Сенсационные сообщения в прессе предполагают, что Катар, возможно, предложил ФИФА сотни миллионов долларов, чтобы у страны была возможность принять ЧМ -22.

Некоторые СМИ располагают документами, которые свидетельствуют о том, что Катар предложил ФИФА около 880 млн долларов, чтобы воспользоваться правами проведения турнира. Эта сумма была разбита на две части: 400 млн организация получила еще до выборов, а 480 млн будут выплачены три года спустя.

Данная информация стала частью расследования о подкупе швейцарской полиции, что еще более усиливает подозрения, что Катар купил права на проведение самого популярного спортивного соревнования в мире.