СМИ: Катар купил ЧМ-22 за 880 млн долларов

Сенсационные сообщения в прессе предполагают, что Катар, возможно, предложил ФИФА сотни миллионов долларов, чтобы у страны была возможность принять ЧМ-22.
Некоторые СМИ располагают документами, которые свидетельствуют о том, что Катар предложил ФИФА около 880 млн долларов, чтобы воспользоваться правами проведения турнира. Эта сумма была разбита на две части: 400 млн организация получила еще до выборов, а 480 млн будут выплачены три года спустя.
Данная информация стала частью расследования о подкупе швейцарской полиции, что еще более усиливает подозрения, что Катар купил права на проведение самого популярного спортивного соревнования в мире.
ФИФА еще никак не прокомментировала последние обвинения.
Коррупция появляется тогда, когда правила устанавливают те, кто наоборот заинтересован в их нарушении. Тогда появляется возможность с этого что то поиметь.
Ни ФИФА, ни УЕФА не заинтересованы в том, чтобы их правила выполнялись. Потому что они вообще никак не связаны с самой игрой в футбол. Они чиновники, им важна прибыль для своей конторы. С футболом связаны клубы, вот они и должны решать по каким правилам они будут друг с другом конкурировать. Тогда все будет честно, из 10ти клубов 9 не разрешат одному делать что то такое, что запрещенно остальным.
Коррупция появляется тогда, когда правила устанавливают те, кто наоборот заинтересован в их нарушении. Тогда появляется возможность с этого что то поиметь.
Ни ФИФА, ни УЕФА не заинтересованы в том, чтобы их правила выполнялись. Потому что они вообще никак не связаны с самой игрой в футбол. Они чиновники, им важна прибыль для своей конторы. С футболом связаны клубы, вот они и должны решать по каким правилам они будут друг с другом конкурировать. Тогда все будет честно, из 10ти клубов 9 не разрешат одному делать что то такое, что запрещенно остальным.
Мани мани no problem. ))
Мани мани no problem. ))
Если брать Англию, только МС и Челси больше всех инвестируют в развитие молодежи, любят сайнить несовершеннолетних игроков. Ну да, так делают почти все гранды, но почему-то банят МС и Челси. Как бы здесь всё чисто, в случае МС раскидали игроков по клубам "City Football Group" и так прокачивают игроков, как бы это все знают, без мутных схем. Насчет Челси не в курсе. При этом за счет игроков академий МС и Челси, Англия взяла молодежный ЧМ. Не люблю только академию шпор, тырят игроков из чужих академий, когда своих-то нет..
Касаемо бана. Взять тот же ПСЖ, у которого с несколькими французскими клубами есть тайные контракты по покупке несовершеннолетних игроков и по достижении совершеннолетия обратно выкупаются катарцами или просто зарегистрировать и отдать в аренду с последующей продажей. Да, как ты отметил, Юве тоже любит по мутным схемам проворачивать подобные сделки. Так-то в случае Челси, владелец россиянин, даже спасибо скажут за попытки поднас.. . Футбол давно уже политизирован, ничего с этим не поделаешь.
Если брать Англию, только МС и Челси больше всех инвестируют в развитие молодежи, любят сайнить несовершеннолетних игроков. Ну да, так делают почти все гранды, но почему-то банят МС и Челси. Как бы здесь всё чисто, в случае МС раскидали игроков по клубам "City Football Group" и так прокачивают игроков, как бы это все знают, без мутных схем. Насчет Челси не в курсе. При этом за счет игроков академий МС и Челси, Англия взяла молодежный ЧМ. Не люблю только академию шпор, тырят игроков из чужих академий, когда своих-то нет..
Касаемо бана. Взять тот же ПСЖ, у которого с несколькими французскими клубами есть тайные контракты по покупке несовершеннолетних игроков и по достижении совершеннолетия обратно выкупаются катарцами или просто зарегистрировать и отдать в аренду с последующей продажей. Да, как ты отметил, Юве тоже любит по мутным схемам проворачивать подобные сделки. Так-то в случае Челси, владелец россиянин, даже спасибо скажут за попытки поднас.. . Футбол давно уже политизирован, ничего с этим не поделаешь.