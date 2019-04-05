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Жиго: «Русские люди попроще французов, не такие завистливые»

сегодня, 12:41

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о различиях между французами и русскими. 

Мое общение с русскими в основном ограничивается командой и клубом. И на этой территории у меня все прекрасно! Естественно, я гуляю иногда по улицам, захожу в магазины, в рестораны… И мне кажется, что русские люди попроще французов. И еще они менее завистливые. Во Франции, если у тебя есть дорогой дом и крутая машина, даже знакомые начинают смотреть на тебя как-то косо, недоброжелательно. В России пока этого не замечал. У вас, по-моему, в первую очередь обращают внимание на человеческие качества.

Ранее Жиго поделился мыслями накануне дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках 22-го тура РПЛ

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Все комментарии
brooks
brooks ответил Scuderia Ferrari
   540 / 916
сегодня в 13:13
У тебя участок сожгли?
Это он сам сжёг участок соседа...;))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Санкт-Ватутинки
   3 / 916
сегодня в 12:58
У тебя участок сожгли?
Splurgeloa
Splurgeloa ответил LOpp
   490 / 916
сегодня в 12:58
русские люди тоже бывают завистливые. Особенно завистливы болельщики Зенита и цска, которые завидуют Спартаку.
Та никто спартаку не завидует.С него просто смеются)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   3 / 916
сегодня в 12:58
Мы завидуем вашим трофеям, завоёванным пОтом и кровью в еврокубках, таким как Копа дель Соль и Фонбет Кап.
LOpp
LOpp
   10 / 916
сегодня в 12:54
русские люди тоже бывают завистливые.
Особенно завистливы болельщики Зенита и цска, которые завидуют Спартаку.
Splurgeloa
Splurgeloa
   490 / 916
сегодня в 12:50
У французов нормальный менталитет.Я с ними пересекался.Разве что может черные французы такие.В том же Марселе белые уже в меньшинстве.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 916
сегодня в 12:45
Самуэль,не суди по немногим,подели на пять ,и вот эта часть ,одна пятая ,гни́лая,обычно они болото или кобылы,ни а чем
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   23 / 916
сегодня в 12:45
"И еще они менее завистливые. Во Франции, если у тебя есть дорогой дом и крутая машина, даже знакомые начинают смотреть на тебя как-то косо, недоброжелательно." - ох, как ты ошибаешься. В России если у соседа капуста в огороде чуть больше вырастет, то её либо украдут, либо вырвут, либо сожгут весь участок.
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