Жиго: «Русские люди попроще французов, не такие завистливые»

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о различиях между французами и русскими.

Мое общение с русскими в основном ограничивается командой и клубом. И на этой территории у меня все прекрасно! Естественно, я гуляю иногда по улицам, захожу в магазины, в рестораны… И мне кажется, что русские люди попроще французов. И еще они менее завистливые. Во Франции, если у тебя есть дорогой дом и крутая машина, даже знакомые начинают смотреть на тебя как-то косо, недоброжелательно. В России пока этого не замечал. У вас, по-моему, в первую очередь обращают внимание на человеческие качества.