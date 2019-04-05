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Давид Луис получил солидное предложение из Катара

сегодня, 14:57

Защитник «Челси» Давид Луис заинтересовал катарский клуб, название которого не сообщается.

31-летнему бразильцу, чей контракт с «синими» заканчивается летом, предложили подписной бонус в размере 10 млн евро, а также трехлетний договор на общую сумму порядка 40 млн евро.

Тем не менее Давид Луис не хочет принимать это предложение, поскольку надеется сыграть на ЧМ-2022, а для этого ему нужно оставаться в Европе.

В то же время «Челси» предложил игроку новое однолетнее соглашение. У лондонцев есть правило - не предлагать долгосрочные контракты футболистам старше 30 лет.

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kotmyshka
kotmyshka
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