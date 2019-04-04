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«Арсенал» в 2012 году отказался покупать Мане за 4 млн фунтов

сегодня, 18:22

Судьба звезды «Ливерпуля» Садио Мане могла сложиться иначе. В 2012 году сенегалец готовился покинуть «Метц». У него были варианты в Англии, но в итоге наилучшим решением стал переезд в австрийский «Зальцбург».

Согласно информации представителя игрока Мэди Туре, лондонский «Арсенал» отказался подписывать Мане, который на тот момент стоил 4 млн фунтов. В итоге в Премьер-Лиге форвард оказался уже в 2014 году, его приобрел «Саутгемптон».

Мане признали лучшим игроком «Ливерпуля» в марте 2019 года, а его трансферная стоимость сейчас оценивается в 100 млн фунтов.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   156 / 904
сегодня в 19:09
Попал бы в Арсенал, может быть и не заиграл как сейчас.
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 904
сегодня в 19:08
Не каждый раз угадаешь.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 18:47
Арсенал любит это дело...как можно было отпустить Гнабр?Даже диванный аналитик во мне предвидел его огромный потенциал...хех
Neman Grodno
Neman Grodno
   750 / 904
сегодня в 18:23
Так он мог бы и не заиграть и уйти свобоным агентом.
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