«Арсенал» в 2012 году отказался покупать Мане за 4 млн фунтов

сегодня, 18:22

Судьба звезды «Ливерпуля» Садио Мане могла сложиться иначе. В 2012 году сенегалец готовился покинуть «Метц». У него были варианты в Англии, но в итоге наилучшим решением стал переезд в австрийский «Зальцбург».

Согласно информации представителя игрока Мэди Туре, лондонский «Арсенал» отказался подписывать Мане, который на тот момент стоил 4 млн фунтов. В итоге в Премьер-Лиге форвард оказался уже в 2014 году, его приобрел «Саутгемптон».

Мане признали лучшим игроком «Ливерпуля» в марте 2019 года, а его трансферная стоимость сейчас оценивается в 100 млн фунтов.