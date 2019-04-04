«Реал» нацелился на защитника «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 16:31

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может продолжить карьеру в «Реале». По слухам, «Королевский клуб» готов предложить за ивуарийца 35 млн фунтов. Отмечается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко ценит талант Байи и помнит его еще по выступлениям в Испании, где он играл за «Вильярреал».