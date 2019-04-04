«Реал» нацелился на защитника «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может продолжить карьеру в «Реале». По слухам, «Королевский клуб» готов предложить за ивуарийца 35 млн фунтов. Отмечается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко ценит талант Байи и помнит его еще по выступлениям в Испании, где он играл за «Вильярреал».
Контракт 24-летнего футболиста с МЮ истекает через 15 месяцев, однако переговоры по новому договору зашли в тупик. В текущем сезоне Байи провел лишь 13 матчей во всех турнирах.
Варан - 80 млн и контракт до 22
Бали - 30 млн и до 20.
В таком случае Реалу выгоднее год подождать. И Де Хейю через 3 месяца увести)
А так как ты написал. То в сторону Мадрида должен отправиться Погба с большой скидкой)
Варан - 80 млн и контракт до 22
Бали - 30 млн и до 20.
В таком случае Реалу выгоднее год подождать. И Де Хейю через 3 месяца увести)
А так как ты написал. То в сторону Мадрида должен отправиться Погба с большой скидкой)