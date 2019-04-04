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«Реал» нацелился на защитника «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 16:31

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может продолжить карьеру в «Реале». По слухам, «Королевский клуб» готов предложить за ивуарийца 35 млн фунтов. Отмечается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко ценит талант Байи и помнит его еще по выступлениям в Испании, где он играл за «Вильярреал».

Контракт 24-летнего футболиста с МЮ истекает через 15 месяцев, однако переговоры по новому договору зашли в тупик. В текущем сезоне Байи провел лишь 13 матчей во всех турнирах.

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Все комментарии
Ron09
Ron09 ответил obana777
сегодня в 17:56
Если Реал существовал до твоего дня рождения то вряд ли лопнет даже когда исчезнешь.
Don trambon
Don trambon ответил Red_team
   267 / 904
сегодня в 17:08
Смешно что? Не понял
Про то что ты написал про махнуть)

Варан - 80 млн и контракт до 22
Бали - 30 млн и до 20.

В таком случае Реалу выгоднее год подождать. И Де Хейю через 3 месяца увести)

А так как ты написал. То в сторону Мадрида должен отправиться Погба с большой скидкой)
obana777
obana777
   339 / 904
сегодня в 17:06
Реал ощетинился стволами и нацелился уже не меньше, чем миллиарда на полтора евро. Ой, лопнет мешок, не выдержит!
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Red_team
   861 / 904
сегодня в 16:59
Смешно что? Не понял
Погбуна еще придется оддать за Варана, ну или сотку с англ мешка гыгы)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   365 / 904
сегодня в 16:57
Я думаю Реал купит игрока
KaiserRM
KaiserRM
   639 / 904
сегодня в 16:53
Надо им отдать Ящера,взамен берем Байи,Де Хею и лямов 100 сверху от муму.
Red_team
Red_team ответил Don trambon
   194 / 904
сегодня в 16:49
смешно.
Смешно что? Не понял
Novograd
Novograd
   359 / 904
сегодня в 16:44
35 ви че гоните зизу нужни игрочишки за 350 не меньче иначе как тренеришка он абгадица ахваааахва
Don trambon
Don trambon ответил Red_team
   267 / 904
сегодня в 16:42
Эрик - крутейший защ, только ритм АПЛ не для него, травмы его достали, в Лоллиге будет одним из лучших, может и правда ему в Испанию вернуться. Махнуть на Варана и норм обоим клубам
смешно.
Red_team
Red_team
   194 / 904
сегодня в 16:38
Эрик - крутейший защ, только ритм АПЛ не для него, травмы его достали, в Лоллиге будет одним из лучших, может и правда ему в Испанию вернуться. Махнуть на Варана и норм обоим клубам
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