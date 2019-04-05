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Пеллегрини заступился за Арнаутовича, которого освистали болельщики

сегодня, 15:37

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини встал на защиту нападающего Марко Арнаутовича, которого недавно освистали на домашнем стадионе из-за неубедительной игры в последнее время.

Я не думаю, что кто-то сейчас счастлив. Болельщики недовольны, Марко недоволен, но такое случается с игроками, сейчас он переживает далеко не лучший свой момент. 

Он нуждается в поддержке больше, чем в наказании. Марко хочет лучше выступать, он абсолютно привержен нашей команде, Китай в прошлом. 

Любой, кто думает, что Марко сейчас мыслями не с нами - ошибается. Он просто переживает тяжелый период, но если его поддержать, то он вернется. 

Напомним, что недавно Арнаутович продлил контракт с «Вест Хэмом».

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