Дембеле был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

сегодня, 07:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» (2:2, 4:3 по пен.).

Дембеле отметился результативной передачей на 4-й добавленной ко второму тайму минуте на Гонсалу Рамуша. Благодаря этому парижане сравняли счёт и в итоге победили в серии пенальти.

sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:25
Пиарят негритенка перед ЗМ
e3mju87d6rb4
e3mju87d6rb4
сегодня в 09:25
И у кого это ума хватило назвать Африканского кочегара-лучшим????????
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:54
самая высокая оценка у Ли Кан Ин - 8.3.
второй Виниья, Усман только третий. а если бы не Рамуш, то трофей поднял бы Тоттенхем, но кому надо, они работают на Дембеле ради ЗМ))
2xafjpbvx35y
2xafjpbvx35y
сегодня в 08:43
Не самый очевидный выбор лучшего.
