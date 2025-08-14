Дембеле был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

1755147377

сегодня, 07:56

Нападающий «Пари Сен-Жермен» признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» (2:2, 4:3 по пен.).

Дембеле отметился результативной передачей на 4-й добавленной ко второму тайму минуте на Гонсалу Рамуша. Благодаря этому парижане сравняли счёт и в итоге победили в серии пенальти.