Дембеле был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» (2:2, 4:3 по пен.).
Дембеле отметился результативной передачей на 4-й добавленной ко второму тайму минуте на Гонсалу Рамуша. Благодаря этому парижане сравняли счёт и в итоге победили в серии пенальти.
второй Виниья, Усман только третий. а если бы не Рамуш, то трофей поднял бы Тоттенхем, но кому надо, они работают на Дембеле ради ЗМ))
