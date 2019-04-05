Арда Туран: «Я общаюсь с Месси, он мой очень хороший друг»

Бывший игрок «Барселоны» Арда Туран в интервью телеканалу CNN в Турции рассказал, что по-прежнему поддерживает связь с некоторыми игроками каталонского клуба, особенно с Жераром Пике.

Месси мой очень хороший друг, я общаюсь с ним, а также с Пике, Неймаром и Дани Алвесом.

Жерар вообще недавно был в Турции, мы встретились с главой Федерации тенниса Турции. Я помогаю Пике организовать у нас матчи Кубка Дэвиса.

Что касается моего ухода из «Барселоны», то при Луисе Энрике я был 12-м игроком, а Вальверде не давал мне шансов. Поэтому я ушел из «Барсы».