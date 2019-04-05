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Арда Туран: «Я общаюсь с Месси, он мой очень хороший друг»

сегодня, 13:40

Бывший игрок «Барселоны» Арда Туран в интервью телеканалу CNN в Турции рассказал, что по-прежнему поддерживает связь с некоторыми игроками каталонского клуба, особенно с Жераром Пике.

Месси мой очень хороший друг, я общаюсь с ним, а также с Пике, Неймаром и Дани Алвесом.

Жерар вообще недавно был в Турции, мы встретились с главой Федерации тенниса Турции. Я помогаю Пике организовать у нас матчи Кубка Дэвиса.

Что касается моего ухода из «Барселоны», то при Луисе Энрике я был 12-м игроком, а Вальверде не давал мне шансов. Поэтому я ушел из «Барсы».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   47 / 920
сегодня в 14:03
ведь они больше чем клуп)) как ни крути
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   35 / 920
сегодня в 13:41
Месси хоть об этом знает?
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