Полузащитник сборной Франции хочет перейти в «Реал»

сегодня, 18:11

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен летом сменить клуб.

Сообщается, что француз планирует перебраться в «Реал». Клубы еще не вступали в переговоры, но мадридцы могут включить в сделку Рафаэля Варана и Гарета Бэйла.

Ранее Погба заявил, что все игроки мечтают попасть в «Реал».