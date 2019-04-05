Полузащитник сборной Франции хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен летом сменить клуб.
Сообщается, что француз планирует перебраться в «Реал». Клубы еще не вступали в переговоры, но мадридцы могут включить в сделку Рафаэля Варана и Гарета Бэйла.
Ранее Погба заявил, что все игроки мечтают попасть в «Реал».
А то, полузащитник сб. Франции блллееет, будто никто не знает такого игрока
А то, полузащитник сб. Франции блллееет, будто никто не знает такого игрока
Но контракт получат, совсем, не многих...
Схема озвучена мутная, с рядом оговорок и условностей...
За монеты - лучше и понятней..:)) Людей надо шокировать нулями..:))
Но контракт получат, совсем, не многих...
Схема озвучена мутная, с рядом оговорок и условностей...
За монеты - лучше и понятней..:)) Людей надо шокировать нулями..:))