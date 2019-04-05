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Полузащитник сборной Франции хочет перейти в «Реал»

сегодня, 18:11

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен летом сменить клуб.

Сообщается, что француз планирует перебраться в «Реал». Клубы еще не вступали в переговоры, но мадридцы могут включить в сделку Рафаэля Варана и Гарета Бэйла

Ранее Погба заявил, что все игроки мечтают попасть в «Реал».

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   188 / 920
сегодня в 20:16
все возможно...
goalaktika
goalaktika
   870 / 920
сегодня в 20:01
Написали бы Погба хочет перейти в Реал.
А то, полузащитник сб. Франции блллееет, будто никто не знает такого игрока
Dudikoff
Dudikoff ответил cska plus
   629 / 920
сегодня в 19:32
Зидану надо крепко подумать преде чем подписать это чёрное бревно.
Бревно? Минимум в пятёрке лучших полузащитников в мире. Просто иногда ленивый.
Zenit_84
Zenit_84
   101 / 920
сегодня в 19:32
Сейчас уже не все
Бестрофейный
Бестрофейный
   194 / 920
сегодня в 19:17
У Реала харя не треснет?
Тага Дага
Тага Дага
   493 / 920
сегодня в 19:10
После Зидана Моур придёт. ...так что сиди на месте.
kolpankolpan
kolpankolpan
   247 / 920
сегодня в 19:10
Есть здесь категория которая с упоением платит или отсекает клубные миллионы.Это всяческие лямы , лярды.лимоны.куски, в общем обрезки.Ребята не болейте смотрите футбол.
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил allemz
   502 / 920
сегодня в 18:55
Зае24ли уже байтить такими заголовками.
    Inside91
    Inside91
       716 / 920
    сегодня в 18:53
    Пусть еще Марсиаля и Лукаку прихватят - на здоровье.Только без всяких Бейлов-хрусталя и так хватает.
    cska plus
    cska plus
       16 / 920
    сегодня в 18:49
    Зидану надо крепко подумать преде чем подписать это чёрное бревно.
    Karkaz
    Karkaz
       352 / 920
    сегодня в 18:40
    заголовок для соккера: спортсмен из страны, у которой флаг состоит из трёх цветов, хочет перейти в клуб из центра Испании.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       157 / 920
    сегодня в 18:39
    Погба как политическая проститутка, ведёт себя не правильно.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
       90 / 920
    сегодня в 18:31
    У полузащитника сборной Франции контракт, не думаю, что Сульшер его захочет продавать
    Ice van Reed
    Ice van Reed
       90 / 920
    сегодня в 18:29
    Зачем менять одну истеричку на другую, учитывая , что другая королева лазарета да и стара, лучшие года позади!
    League1
    League1 ответил allemz
       147 / 920
    сегодня в 18:27
    Зае24ли уже байтить такими заголовками.
    Спи спокойно. Барсозависмый из барсы ни ногой.
    рус фан
    рус фан
       297 / 920
    сегодня в 18:25
    МЮ Погбуна продаст за дорого, млн 150 минимум, можно поменяться на Варана с доплатой млн 50, хотя я бы лучше Лукаку приобрел у манкунианцев, Бенз уже просто один остался, ну или Мартиаля, у нас в центре и так игроков хватает, а вот в атаке слева и в центре не все так сладко.
    particular
    particular
       6 / 920
    сегодня в 18:25
    Пожалуй, десятки игроков хотят в Реал... Примерно, столько же, желают заполучить сами мадридцы... Дюжина имеет реальные перспективы...
    Но контракт получат, совсем, не многих...
    Схема озвучена мутная, с рядом оговорок и условностей...
    За монеты - лучше и понятней..:)) Людей надо шокировать нулями..:))
    allemz
    allemz
       61 / 920
    сегодня в 18:20
    Зае24ли уже байтить такими заголовками.
    ReMiX_SPb
    ReMiX_SPb
       388 / 920
    сегодня в 18:19
    ой да пусть уже пи**ет на все стороны...вечно ноет и спекулирует! Может Зизу конечно его усмирит, но я очень в этом сомневаюсь) Через год,два начнется: "Турин мой дом,мечтаю поиграть с Роналду"))
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