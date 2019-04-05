Скупой остается без звезд. Команда несостоявшихся «канониров»

сегодня, 15:30

«Арсенал» мог подписать Роналду, но пожалел 12 миллионов фунтов. За втрое меньшую сумму мог прийти Мане – снова дорого! «Соккер.ру» - об упущенных «канонирами» звездах.

Безусловно, у каждого большого клуба наберется подобная команда из ярких футболистов, которых «вели», но не привели в клуб. Вот только у «Арсенала» причина отказа от будущих суперзвезд часто одна – скупость. Невольно задаешься вопросом: зачем в таком случае нужна огромная и эффективная скаутская сеть, если люди в клубе не могут по достоинству оценить подобранных кандидатов и сделать вложение в будущее?

И да, если бы «Арсенал», отказавшись от этих игроков, вырастил плеяду футболистов аналогичного масштаба, можно было бы говорить о высочайшей конкуренции на входе в клуб, о том, что выбор был просто сделан в пользу других суперталантливых парней. Но нет, «Арсенал», конечно подготавливал хороших игроков, но настоящее золото прошло сквозь пальцы.

Джанлуиджи Буффон (Италия)

Джанлуиджи Буффон припомнил, что когда ему было 20 лет, он обедал с Венгером и обсуждал свой возможный трансфер в «Арсенал». У мсье Венгера вроде бы даже был какой-то спортивный план для Джиджи, а на самом деле – нужно было действовать. Буффон продолжил играть за «Парму», а потом – бам! – стал самым дорогим голкипером планеты, перейдя в «Ювентус». И «Старая Синьора» ни разу не пожалела о сумасшедших деньгах, выложенных за вратаря.

Жерар Пике (Испания)

Жерар Пике должен был перебраться в «Арсенал» вместе с Сеском Фабрегасом в 2003 году. Стороны обо всем договорились, но каталонский защитник не смог получить разрешение на работу в Англии. «Канониры» в своем стиле смиренно произнесли: «Ну, окей. Нет – так нет», - хотя нужно было вцепиться в Жерара мертвой хваткой. Пике на следующий год все же переехал на Туманный Альбион – в «Манчестер Юнайтед».

Вирджил ван Дейк (Нидерланды)

Нынче лучший защитник Премьер-Лиги и самый дорогой оборонец в истории футбола мог перебраться в «Арсенал» из «Селтика», за который выступал с 2013-го по 2015 год. Речь шла о сумме в 12 миллионов фунтов, но в Лондоне решили не рисковать этими деньгами, посчитав Вирджила «слишком беспечным». Об этом рассказал тогдашний тренер «Селтика» Джон Коллинз. К слову, «Ливерпуль» в тот раз тоже отказался от ван Дейка, спасибо Брендану Роджерсу за это.

Рафаэль Варан (Франция)

«Арсенал» был главным претендентом на Рафаэля Варана, когда он только начинал свой путь в большом футболе, выступая за «Ланс». И Арсен Венгер подтверждал, что «канониры» могли купить будущего чемпиона мира и многократного победителя Лиги чемпионов. Почему не купили? Когда «Ланс» назвал сумму в 10 миллионов евро, «Арсенал» дал задний ход, а когда опомнился, было уже поздно – Зидан уговорил Варана перейти в «Реал», мадридцы заплатили те же 10 миллионов евро.

Нголо Канте (Франция)

«Арсенал» знал о существовании Канте задолго до того, как Нголо стал знаменит на весь мир, более того, Венгер пристально следил за французом, каждый месяц на его стол ложились отчеты об игре Канте. Вот только предложение по опорнику «канониры» так и не сделали, Нголо за смешные деньги перешел из «Кана» в «Лестер» (5.6 млн фунтов), выиграл АПЛ с «лисами», на следующий год повторил успех с «Челси», а еще через год стал чемпионом мира, играя в основе сборной Франции.

Поль Погба (Франция)

Погба в детстве был поклонником «Арсенала», он не раз в этом признавался: «Я смотрел почти все матчи, „Арсенал“ был очень популярен во Франции, ведь командой руководил француз, в составе было много французских футболистов во главе с Тьерри Анри». Когда Погба свободным агентом уходил из «Манчестер Юнайтед» 2012 году, «Арсенал» пытался его подписать. Поль был в восторге от такой возможности, но «канониры» остудили пыл француза медлительными и неуверенными действиями, в итоге Погба оказался в «Ювентусе», который знал, чего хотел.

Гарет Бэйл (Уэльс)

«Арсенал» примерно в одно время отслеживал прогресс Тео Уолкотта и Гарета Бэйла в «Саутгемптоне». Уолкотта «канониры» приобрели, а насчет валлийца сомневались до тех пор, пока Бэйл не оказался в «Тоттенхэме». Арсен Венгер спустя несколько лет признался, что «Арсенал» упустил Гарета и назвал это «огромной ошибкой».

Криштиану Роналду (Португалия)

И эту историю мы знаем из первых рук – со слов Венгера, никаких домыслов быть не может. Криштиану с матерью приезжал в Лондон в 2003 году, ходил по базе «канониров» и был уже одной ногой в «Арсенале». Проблемой стало то, что этот неофициальный визит состоялся в разгар сезона, и за пару месяцев стоимость португальца выросла с 4.5 миллионов фунтов до 12. «Арсенал» не смог позволить себе этот сумасшедший трансфер, хотя в тот же год купил Хосе Антонио Рейеса за 20 миллионов. Дальше вы знаете.

Садио Мане (Сенегал)

В 2012 году Мане мог перейти в лондонский «Арсенал» за 4 миллиона фунтов. Но «канониры» отказались за такие деньги подписывать будущую звезду Премьер-Лиги и футболиста, который сейчас обойдется не меньше, чем в 100 миллионов фунтов.

Дидье Дрогба (Кот д’Ивуар)

Дрогба выиграл в составе «Челси» все, что можно. За время выступлений в футболке «синих» Вождь отгрузил «Арсеналу» 16 голов. А ведь все могло быть иначе! Арсен Венгер знал все, что происходит во Франции, и о существовании Дрогба узнал еще в прошлом тысячелетии, когда ивуариец выступал за «Ле-Ман» во второй французской лиге. У «Арсенала» была договоренность о покупке Дрогба за 100 тысяч фунтов, но Венгер посчитал, что Дидье не готов к такому вызову, не решился мсье Арсен на трансфер и позже, когда Вождь уже играл за «Генгам». А потом было уже поздно: «Арсенал», как и «Челси», предлагал контракт Дрогба в 2004-м, но «синие» оказались настойчивее и щедрее.

Златан Ибрагимович (Швеция)

Еще одно упущение, за которое «Арсеналу» должно быть стыдно и досадно. Ибрагимович был уже в руках «канониров», он приехал в Лондон, получил красно-белую футболку – в Интернете можно даже найти серию фотографий довольного Златана с футболкой, на которой значится его фамилия и 9-й номер. Ибра, как думал, приехал на подписание контракта с «Арсеналом», но Венгер предложил ему пройти просмотр и сыграть в пробном матче, чем разозлил шведа: «Златан не ходит на прослушивания». Развернулся и уехал. На этом история «Арсенала» и Ибрагимовича закончилась.