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Скупой остается без звезд. Команда несостоявшихся «канониров»

сегодня, 15:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Ибрагимович Златан
Ибрагимович Златан
Нападающий
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник

«Арсенал» мог подписать Роналду, но пожалел 12 миллионов фунтов. За втрое меньшую сумму мог прийти Мане – снова дорого! «Соккер.ру» - об упущенных «канонирами» звездах.

Безусловно, у каждого большого клуба наберется подобная команда из ярких футболистов, которых «вели», но не привели в клуб. Вот только у «Арсенала» причина отказа от будущих суперзвезд часто одна – скупость. Невольно задаешься вопросом: зачем в таком случае нужна огромная и эффективная скаутская сеть, если люди в клубе не могут по достоинству оценить подобранных кандидатов и сделать вложение в будущее?

И да, если бы «Арсенал», отказавшись от этих игроков, вырастил плеяду футболистов аналогичного масштаба, можно было бы говорить о высочайшей конкуренции на входе в клуб, о том, что выбор был просто сделан в пользу других суперталантливых парней. Но нет, «Арсенал», конечно подготавливал хороших игроков, но настоящее золото прошло сквозь пальцы.

Джанлуиджи Буффон (Италия)

Джанлуиджи Буффон припомнил, что когда ему было 20 лет, он обедал с Венгером и обсуждал свой возможный трансфер в «Арсенал». У мсье Венгера вроде бы даже был какой-то спортивный план для Джиджи, а на самом деле – нужно было действовать. Буффон продолжил играть за «Парму», а потом – бам! – стал самым дорогим голкипером планеты, перейдя в «Ювентус». И «Старая Синьора» ни разу не пожалела о сумасшедших деньгах, выложенных за вратаря.

Жерар Пике (Испания)

Жерар Пике должен был перебраться в «Арсенал» вместе с Сеском Фабрегасом в 2003 году. Стороны обо всем договорились, но каталонский защитник не смог получить разрешение на работу в Англии. «Канониры» в своем стиле смиренно произнесли: «Ну, окей. Нет – так нет», - хотя нужно было вцепиться в Жерара мертвой хваткой. Пике на следующий год все же переехал на Туманный Альбион – в «Манчестер Юнайтед».

Вирджил ван Дейк (Нидерланды)

Нынче лучший защитник Премьер-Лиги и самый дорогой оборонец в истории футбола мог перебраться в «Арсенал» из «Селтика», за который выступал с 2013-го по 2015 год. Речь шла о сумме в 12 миллионов фунтов, но в Лондоне решили не рисковать этими деньгами, посчитав Вирджила «слишком беспечным». Об этом рассказал тогдашний тренер «Селтика» Джон Коллинз. К слову, «Ливерпуль» в тот раз тоже отказался от ван Дейка, спасибо Брендану Роджерсу за это.

Рафаэль Варан (Франция)

«Арсенал» был главным претендентом на Рафаэля Варана, когда он только начинал свой путь в большом футболе, выступая за «Ланс». И Арсен Венгер подтверждал, что «канониры» могли купить будущего чемпиона мира и многократного победителя Лиги чемпионов. Почему не купили? Когда «Ланс» назвал сумму в 10 миллионов евро, «Арсенал» дал задний ход, а когда опомнился, было уже поздно – Зидан уговорил Варана перейти в «Реал», мадридцы заплатили те же 10 миллионов евро.

Нголо Канте (Франция)

«Арсенал» знал о существовании Канте задолго до того, как Нголо стал знаменит на весь мир, более того, Венгер пристально следил за французом, каждый месяц на его стол ложились отчеты об игре Канте. Вот только предложение по опорнику «канониры» так и не сделали, Нголо за смешные деньги перешел из «Кана» в «Лестер» (5.6 млн фунтов), выиграл АПЛ с «лисами», на следующий год повторил успех с «Челси», а еще через год стал чемпионом мира, играя в основе сборной Франции.

Поль Погба (Франция)

Погба в детстве был поклонником «Арсенала», он не раз в этом признавался: «Я смотрел почти все матчи, „Арсенал“ был очень популярен во Франции, ведь командой руководил француз, в составе было много французских футболистов во главе с Тьерри Анри». Когда Погба свободным агентом уходил из «Манчестер Юнайтед» 2012 году, «Арсенал» пытался его подписать. Поль был в восторге от такой возможности, но «канониры» остудили пыл француза медлительными и неуверенными действиями, в итоге Погба оказался в «Ювентусе», который знал, чего хотел.

Гарет Бэйл (Уэльс)

«Арсенал» примерно в одно время отслеживал прогресс Тео Уолкотта и Гарета Бэйла в «Саутгемптоне». Уолкотта «канониры» приобрели, а насчет валлийца сомневались до тех пор, пока Бэйл не оказался в «Тоттенхэме». Арсен Венгер спустя несколько лет признался, что «Арсенал» упустил Гарета и назвал это «огромной ошибкой».

Криштиану Роналду (Португалия)

И эту историю мы знаем из первых рук – со слов Венгера, никаких домыслов быть не может. Криштиану с матерью приезжал в Лондон в 2003 году, ходил по базе «канониров» и был уже одной ногой в «Арсенале». Проблемой стало то, что этот неофициальный визит состоялся в разгар сезона, и за пару месяцев стоимость португальца выросла с 4.5 миллионов фунтов до 12. «Арсенал» не смог позволить себе этот сумасшедший трансфер, хотя в тот же год купил Хосе Антонио Рейеса за 20 миллионов. Дальше вы знаете.

Садио Мане (Сенегал)

В 2012 году Мане мог перейти в лондонский «Арсенал» за 4 миллиона фунтов. Но «канониры» отказались за такие деньги подписывать будущую звезду Премьер-Лиги и футболиста, который сейчас обойдется не меньше, чем в 100 миллионов фунтов. 

Дидье Дрогба (Кот д’Ивуар)

Дрогба выиграл в составе «Челси» все, что можно. За время выступлений в футболке «синих» Вождь отгрузил «Арсеналу» 16 голов. А ведь все могло быть иначе! Арсен Венгер знал все, что происходит во Франции, и о существовании Дрогба узнал еще в прошлом тысячелетии, когда ивуариец выступал за «Ле-Ман» во второй французской лиге. У «Арсенала» была договоренность о покупке Дрогба за 100 тысяч фунтов, но Венгер посчитал, что Дидье не готов к такому вызову, не решился мсье Арсен на трансфер и позже, когда Вождь уже играл за «Генгам». А потом было уже поздно: «Арсенал», как и «Челси», предлагал контракт Дрогба в 2004-м, но «синие» оказались настойчивее и щедрее.

Златан Ибрагимович (Швеция)

Еще одно упущение, за которое «Арсеналу» должно быть стыдно и досадно. Ибрагимович был уже в руках «канониров», он приехал в Лондон, получил красно-белую футболку – в Интернете можно даже найти серию фотографий довольного Златана с футболкой, на которой значится его фамилия и 9-й номер. Ибра, как думал, приехал на подписание контракта с «Арсеналом», но Венгер предложил ему пройти просмотр и сыграть в пробном матче, чем разозлил шведа: «Златан не ходит на прослушивания». Развернулся и уехал. На этом история «Арсенала» и Ибрагимовича закончилась.

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DXTK
DXTK
   208 / 920
сегодня в 19:19
Бэйл не дурак выбрал Тоттенхэм

Роджерс хотел купить ван дейка, это ему руководство Ливерпуля не дало сделать, об этом он сам говорил за 12 или 15 купить, в итоге они в пять раз дороже приобрели уже из Саута. " Когда я был в "Ливерпуле", я спрашивал насчет Ван Дейка, когда тот еще был в "Гронингене" и затем в "Селтике". Но мне было сказано, что это игрок не для нас", — цитирует Роджерса Liverpool Echо..... так что не надо вешать на него этот косяк......

Говорят что Венгер хотел купить еще Мбаппе, но не смог договорится с ним.

PS Вообще эти игроки правильно сделали,и что не перешли в Арсенал, иначе загубили бы себе карьеру. Даже Анри это понял и убежал в Барселону и выиграл ушастого.
Avalanche85
Avalanche85 ответил ariec93
сегодня в 17:54
Ну хз, как сложилось бы судьба этих игроков, если бы их Арсенал все же подписал, Роналду не нашел бы своего Фергюсона, Дрогба не встретился бы с Моуриньо. Может если бы Уолкотт не пришел в Арсенал, был бы сейчас на равне с Месси.
Это правда. Еще непонятно,что вышло бы из этого
BenderBender
BenderBender ответил parallels
   428 / 920
сегодня в 17:53
Уууууу. Когда это было. У меня в памяти более свежее. Игра зенита с 17 командой Ла лиги. Вот где позор.
Сантус
Сантус
   73 / 920
сегодня в 17:47
Куда катится рынок...пять!!!лет назад 12 лямов были большими деньгами(по меркам Арсенала конечно),дико звучит сейчас.Насколько я помню, канониры всегда стонали,стадион строим,отдаём кредиты за стадион....в итоге Эмирейтс сейчас что Ноккиа 3310,а развитие клуба отброшено на годы назад.Думаю что был ещё нюанс о котором не сказали,Венгер был слишком высокого мнения о своём классе и считал что обстругает любые деревяшки при минимуме затрат...)
ZaZizu
ZaZizu ответил ariec93
   459 / 920
сегодня в 17:38
если бы легкоатлет не пришёл в Арсенал, мы бы о нем ничего до сих пор и не знали...идентичная история денилсона,Сонга,Фримпонга,Колюни,адебки,верминатора,шамаха,двух польских кмперов и Альмунии,Жерва......
Рон,да,согласен,по остальным не вижу смысла расстраиваться,потому что Дед всегда говорил:зачем покупать игрока,если в составе есть не слабее,и это как по мне,правильно.В своё время мы могли и должны были купить Форлана и Рикельме-вот это досадно!
Nazi
Nazi
   920 / 920
сегодня в 16:58
Зря только вывесили фото Арсена, вывесили бы кронке-усманова, тогда статья быля бы в тему.

Еще надо написать статью сколько лидеров Арсенала продали эти двое удил...

А до сих пор во всех бедах Арсенала обвиняют Венгера.. Чо с вами не так люди?! :)
parallels
parallels
   2 / 920
сегодня в 16:37
лучше так, чем выкинуть 250 лямов за 5 лет на зулусов - а потом попасть на санкт-галлен, который расставил всё по местам. такого шарфопада в химках ещё не видали!
NbKA555
NbKA555
   173 / 920
сегодня в 16:23
Все случилось так как должно быть!Но статья интересная.Ведь мы ценители футбола,в мире футбола без абы,да кабы не можем пропадает интрига и интерес к настоящему,будущему и конечно же прошлому!!!
ariec93
ariec93
   817 / 920
сегодня в 15:34
Ну хз, как сложилось бы судьба этих игроков, если бы их Арсенал все же подписал, Роналду не нашел бы своего Фергюсона, Дрогба не встретился бы с Моуриньо. Может если бы Уолкотт не пришел в Арсенал, был бы сейчас на равне с Месси.
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