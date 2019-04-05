Феллер: «Хавертс в любом случае останется в „Байере“»

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Полузащитник «Байера» Кай Хавертс не покинет команду грядущим летом при любых раскладах. Об этом сообщил управляющий директор клуба Руди Феллер.

Ранее сообщалось, что молодым игроком интересуется «Бавария», сам Хавертс ушел от ответа на вопрос о мюнхенском клубе.

Хавертс останется с нами, независимо от того, какое место в итоге займет «Байер». Разве где-то написано, что мы должны его отпустить, если не выполним задачу на сезон? Хочу, чтобы все поняли - это наше последнее слово.

В текущем сезоне на счету 19-летнего полузащитника 10 голов и 4 результативные передачи в 26 матчах Бундеслиги.