Игрок «Брайтона»: «Мы можем обыграть „Манчестер Сити“»

Защитник «Брайтона» Шейн Даффи верит, что его команда способна обыграть «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка Англии.

Всё может случиться. В футболе нет непобедимых команд, нужно об этом помнить. Буду просто надеяться, что это будет наш день и не их день. Это битва Давида и Голиафа. Всё возможно. Почему бы нам не победить в субботу?

Что самое худшее может произойти? Никто не ждет нашей победы. В любом случае мы можем проиграть, поэтому нужно выйти на поле и верить.