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Игрок «Брайтона»: «Мы можем обыграть „Манчестер Сити“»

сегодня, 08:33
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув Альбион19:30 Не начался

Защитник «Брайтона» Шейн Даффи верит, что его команда способна обыграть «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка Англии.

Всё может случиться. В футболе нет непобедимых команд, нужно об этом помнить. Буду просто надеяться, что это будет наш день и не их день. Это битва Давида и Голиафа. Всё возможно. Почему бы нам не победить в субботу?

Что самое худшее может произойти? Никто не ждет нашей победы. В любом случае мы можем проиграть, поэтому нужно выйти на поле и верить.

Встреча состоится сегодня, 6 апреля.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   210 / 925
сегодня в 10:02
В кубке все может быть.
LOpp
LOpp
   12 / 925
сегодня в 09:37
Обычно после таких заявлений команду получает 4-6 мячей
obana777
obana777
   277 / 925
сегодня в 09:30
Могут все, но не все побеждают!
mihaluch
mihaluch
   89 / 925
сегодня в 09:14
В Кубке Англии всё возможно, могут и обыграть.
STVA 1
STVA 1
   116 / 925
сегодня в 09:06
Хорошо , когда люди в чудеса верят , ведь иногда они случаются!
КЭТиК
КЭТиК
   220 / 925
сегодня в 09:01
Чудеса бывают.
cska plus
cska plus
   16 / 925
сегодня в 08:58
Фантастика!
Igo0rek
Igo0rek
   78 / 925
сегодня в 08:50
Конечно все возможно. Но Сити все равно победит!
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   67 / 925
сегодня в 08:39
Точно так же говорил Софьян перед матчем с Мурой
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