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Коке: «Игра с „Барселоной“ – наш последний патрон. Сделаем всё для победы»

сегодня, 07:48
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико21:45 Не начался

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Барселоной» в чемпионате Испании.

Мы приложим все силы, чтобы выиграть этот матч. Это наш последний патрон в обойме.

Мы поддерживаем высокий уровень на протяжении нескольких лет. Мы всегда думали о победе в чемпионате, но нужно быть реалистами – перед нами стоят очень большие команды.

Гризманн? Антуан играет определяющую роль в нашей команде, даже когда не забивает.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ранее подчеркнул, что возможная победа над «Атлетико» не гарантирует «сине-гранатовым» победу в чемпионате.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
   507 / 925
сегодня в 10:50
Холостой патрон! Барса!
NOVA
NOVA
   347 / 925
сегодня в 09:59
вперед матрасы!!! весь Мадрид сегодня за вас!!!
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 925
сегодня в 09:02
Даже это не поможет.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   429 / 925
сегодня в 08:30
Вальверде лукавит, как раз таки победа над матрасом ставить окончательную точку в победе на чемпе. Матрас духом упадет и не продолжит гонку, а сливочные на дне давно =)

П.С. пусть Коке последний патрон оставит себе =)
obana777
obana777
   277 / 925
сегодня в 08:27
Ваш "последний патрон" восемь очков не принесет! Хорошо еще если он не отсырел.
Zenit_84
Zenit_84
   101 / 925
сегодня в 08:09
Пристрелиться?
STVA 1
STVA 1
   116 / 925
сегодня в 08:02
Коке прав.
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