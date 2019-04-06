Коке: «Игра с „Барселоной“ – наш последний патрон. Сделаем всё для победы»

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Барселоной» в чемпионате Испании.
Мы приложим все силы, чтобы выиграть этот матч. Это наш последний патрон в обойме.
Мы поддерживаем высокий уровень на протяжении нескольких лет. Мы всегда думали о победе в чемпионате, но нужно быть реалистами – перед нами стоят очень большие команды.
Гризманн? Антуан играет определяющую роль в нашей команде, даже когда не забивает.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ранее подчеркнул, что возможная победа над «Атлетико» не гарантирует «сине-гранатовым» победу в чемпионате.
П.С. пусть Коке последний патрон оставит себе =)
П.С. пусть Коке последний патрон оставит себе =)