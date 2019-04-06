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Ганчаренко: «Важно играть дерзко, нагло и агрессивно»

сегодня, 19:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мыслями накануне дерби со «Спартаком».

В преддверии такого матча рекомендации не всегда играют решающую роль. Игра может пойти по любому сценарию. И всегда сложно предсказать, по какому именно.

Все, кто выходят в стартовом составе, обладают очень сильной психологией. Им все равно, где, против кого и в каком состоянии играть. Они чувствуют, что с каждой игрой могут быть лучше. У них правильная психология.

Важно контролировать давление внутри, чтобы оно не зашкаливало, так как это может пойти во вред. Важно играть дерзко, нагло и агрессивно, но без переизбытка.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   211 / 948
сегодня в 19:34
Пусть постараются.
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   137 / 948
сегодня в 19:04
Ломать соперников цска и до ганчаренка могла!
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