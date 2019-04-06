Ганчаренко: «Важно играть дерзко, нагло и агрессивно»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мыслями накануне дерби со «Спартаком».

В преддверии такого матча рекомендации не всегда играют решающую роль. Игра может пойти по любому сценарию. И всегда сложно предсказать, по какому именно.

Все, кто выходят в стартовом составе, обладают очень сильной психологией. Им все равно, где, против кого и в каком состоянии играть. Они чувствуют, что с каждой игрой могут быть лучше. У них правильная психология.

Важно контролировать давление внутри, чтобы оно не зашкаливало, так как это может пойти во вред. Важно играть дерзко, нагло и агрессивно, но без переизбытка.