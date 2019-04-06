Божович: «„Краснодару“ не нужны непонятные пенальти, чтобы выигрывать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Краснодара».

В первом тайме у нас были лучшие моменты, два хороших для того, чтобы забить. Но мы не сделали этого. Игра была равной, как мне показалось. Может, какое-то время «Краснодар» больше контролировал мяч, но очень опасных моментов не было. Только в конце. Что касается пенальти, судья должен был дать желтую карточку за симуляцию, но он поставил пенальти. Там была большая симуляция, и я не знаю, что сказать. Со «Спартаком» не поставили пенальти, здесь ставят такой, которого не было. Не нужно это «Краснодару», чтобы выигрывать.