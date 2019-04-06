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Божович: «„Краснодару“ не нужны непонятные пенальти, чтобы выигрывать»

сегодня, 18:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Краснодара».

В первом тайме у нас были лучшие моменты, два хороших для того, чтобы забить. Но мы не сделали этого. Игра была равной, как мне показалось. Может, какое-то время «Краснодар» больше контролировал мяч, но очень опасных моментов не было. Только в конце. Что касается пенальти, судья должен был дать желтую карточку за симуляцию, но он поставил пенальти. Там была большая симуляция, и я не знаю, что сказать. Со «Спартаком» не поставили пенальти, здесь ставят такой, которого не было. Не нужно это «Краснодару», чтобы выигрывать.

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Все комментарии
nautilus163
nautilus163 ответил Сергей Яценко
   135 / 948
сегодня в 20:36
да там чистый пенальти был.. но Божевичу видимо виднее
ПЕндель тухлый! Я 20 раз повтор прогонял. Игрок потерял равновесие на скорости и падал еще до "вытянутой ноги" за метр! А судейка прямо аж руки вскинул, ну типа, наконец то падение в штрафной. А то уж думал, за дорма дудел в свистульку полтора часа и пролетел мимо кассы!
nautilus163
nautilus163
   135 / 948
сегодня в 20:31
Судейка сделал своё дело, судейка может отдохнуть на Багамах! И за это судейке, максимум погрозят пальцем, что бы в следующий раз тухлый пендель назначал не позже 89 минуты!
Сергей Яценко
Сергей Яценко
сегодня в 19:57
да там чистый пенальти был.. но Божевичу видимо виднее
Мaкc
Мaкc
   191 / 948
сегодня в 19:55
Крылья хорошая команда
Сп62
Сп62
   400 / 948
сегодня в 19:53
Еськов часто делает игру.
Бестрофейный
Бестрофейный
   144 / 948
сегодня в 19:49
Судья опять изуродовал всю игру.
Groove000
Groove000 ответил Игорь Погорелов
   158 / 948
сегодня в 19:03
Ох уж эти судьи
Просто это ответка за пеналь в матче с Локо)
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   195 / 948
сегодня в 19:00
Ох уж эти судьи
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