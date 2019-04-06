Мусаев: «Победа над „Анжи“ была очень важна»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями перед матчем 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Победа над «Анжи» была очень важна. С психологической точки зрения она хорошо на нас повлияла. Но сейчас мы забыли о той победе, все мысли о «Крыльях».

Шапи? В последней игре у нас не было Каборе, теперь он вернулся после дисквалификации. Шапи конкурирует с Вандерсоном и Классоном. Он все понимает и усердно работает. У него все впереди. Конкуренты «Краснодара» в чемпионате? Мы не обращаем на них внимания, ни о чем не думаем сейчас, только об игре.