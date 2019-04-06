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Мусаев: «Победа над „Анжи“ была очень важна»

сегодня, 16:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовИдет второй тайм

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями перед матчем 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Победа над «Анжи» была очень важна. С психологической точки зрения она хорошо на нас повлияла. Но сейчас мы забыли о той победе, все мысли о «Крыльях».

Шапи? В последней игре у нас не было Каборе, теперь он вернулся после дисквалификации. Шапи конкурирует с Вандерсоном и Классоном. Он все понимает и усердно работает. У него все впереди. Конкуренты «Краснодара» в чемпионате? Мы не обращаем на них внимания, ни о чем не думаем сейчас, только об игре. 

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   662 / 933
сегодня в 17:32
Вытсейчас не проиграйте.Вы сейчас побеждайте
КЭТиК
КЭТиК
   218 / 933
сегодня в 17:30
Слишком слаб был соперник.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   220 / 933
сегодня в 16:59
Мое мнение Краснодар победит
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