Гаджиев: «Силы „Спартака“ и ЦСКА практически равны»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев рассуждает о предстоящем московском дерби.

«Красно-белые» часто начинают очень агрессивно и активно, но совсем не факт, что команда Виктора Ганчаренко позволит хозяевам поля сделать это. В целом, силы команд практически равны, так что главную роль в исходе дерби сыграет фактор подготовки. Кто лучше проведёт анализ и разбор соперника, успеет восстановиться морально и физически — тот и отпразднует успех. «Спартак» опасен при игре на контрвыпадах, ЦСКА смотрится предпочтительнее и интереснее в позиционной атаке. Так или иначе, жду очень интересный и насыщенный событиями матч.