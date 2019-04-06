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Гаджиев: «Силы „Спартака“ и ЦСКА практически равны»

сегодня, 18:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев рассуждает о предстоящем московском дерби.

«Красно-белые» часто начинают очень агрессивно и активно, но совсем не факт, что команда Виктора Ганчаренко позволит хозяевам поля сделать это. В целом, силы команд практически равны, так что главную роль в исходе дерби сыграет фактор подготовки. Кто лучше проведёт анализ и разбор соперника, успеет восстановиться морально и физически — тот и отпразднует успех. «Спартак» опасен при игре на контрвыпадах, ЦСКА смотрится предпочтительнее и интереснее в позиционной атаке. Так или иначе, жду очень интересный и насыщенный событиями матч.

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