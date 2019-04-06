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Семак: «Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно победить „Локомотив“»

сегодня, 16:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от выездного матча 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

Чем меньше матчей до конца сезона, тем интереснее ситуация в турнирной таблице. Каждая игра держит в напряжении, предугадать результат всё сложнее... За это мы и любим футбол!

Нашу команду ждет набравший хороший ход «Локомотив». Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно завтра победить, но мы можем сделать шаг к нашей цели.

На матче ожидается более 20 тысяч болельщиков.

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Все комментарии
NK_505s
NK_505s ответил Ed_Magic
   773 / 933
сегодня в 18:07
ЛОКО завтра вас в клочья разорвёт !!! )))
Уверен)
mikysss
mikysss ответил yrasikos22
   148 / 933
сегодня в 18:04
Спроси у Паровозов почему у них нет болелов.
А я тебе скажу что целевая аудитория не видела игры ЛОКО в 90-х, т.к либо сосала титьку или вообще в проекте не существовала, ну а в нулевых и десятых паровозы не особо блестали вот и всё
yrasikos22
yrasikos22 ответил mikysss
   173 / 933
сегодня в 17:57
так, я не понял? какие 20 тысяч? Бомжевик ведь самая популярная и самая посещаемая команда (простите за слово команда) в стране а тут жалкие 20 тысяч. все таки цифры берутся из воздуха как ни крути
Спроси у Паровозов почему у них нет болелов.
beefs
beefs
   106 / 933
сегодня в 17:47
Финиш будет интересным...
112910415
112910415
   92 / 933
сегодня в 17:46
мудрый, однако
mikysss
mikysss
   148 / 933
сегодня в 17:44
так, я не понял? какие 20 тысяч? Бомжевик ведь самая популярная и самая посещаемая команда (простите за слово команда) в стране а тут жалкие 20 тысяч. все таки цифры берутся из воздуха как ни крути
Ed_Magic
Ed_Magic
   627 / 933
сегодня в 17:41
ЛОКО -ЧЕМПИОН !!!
Ed_Magic
Ed_Magic
   627 / 933
сегодня в 17:39
ЛОКО завтра вас в клочья разорвёт !!! )))
mihaluch
mihaluch ответил mangoх12
   82 / 933
сегодня в 17:36
Семак : "Нельзя просто так взять и выиграть чемпионат"
"Спартак" в 2017 году взял и выиграл так просто. А потом так просто 0:7.
ermak6848
ermak6848
   150 / 933
сегодня в 17:32
Серёжа Семак " нюх " держит по ветру - Это хорошо ...
Т34
Т34
   84 / 933
сегодня в 17:26
Паровоз еще надо победить. А за ним ждут своих побед кони с быками. Так что пока рано рот открывать про чемпионство, несмотря на отрыв в очках.
Egorium
Egorium
   109 / 933
сегодня в 17:25
Удачи Зениту!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 933
сегодня в 17:20
Так то и 4 ничьи с остальными командами из первой пятёрки - оставляют Зенит в лидерах.....
Но с победами над ними как то будет лучше...))

Удачи !!!!!
Alladins
Alladins
   70 / 933
сегодня в 17:17
Нужно никому не проиграть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 933
сегодня в 17:17
Прописные истины глаголет...
STVA 1
STVA 1
   118 / 933
сегодня в 17:14
Надо победить еще.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 933
сегодня в 17:06
Всех нафиг обыграем. Гыгыгы
mangoх12
mangoх12
   13 / 933
сегодня в 17:01
Семак : "Нельзя просто так взять и выиграть чемпионат"
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