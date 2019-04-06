Семак: «Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно победить „Локомотив“»

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от выездного матча 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

Чем меньше матчей до конца сезона, тем интереснее ситуация в турнирной таблице. Каждая игра держит в напряжении, предугадать результат всё сложнее... За это мы и любим футбол!

Нашу команду ждет набравший хороший ход «Локомотив». Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно завтра победить, но мы можем сделать шаг к нашей цели.