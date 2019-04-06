Кононов: «Развиваем свою игру»

Рулевой «Спартака» Олег Кононов рассуждает о грядущем дерби с ЦСКА .

Даже не могу сказать, какое у меня состояние. С одной стороны, рабочее. С другой, это дерби «Спартак» — ЦСКА , у которого большая история. Конечно, мне очень приятно находиться на нашем замечательном стадионе и играть с ЦСКА .

Разбор игры после предыдущего матча? Мы знаем свои минусы и то, над чем нам надо работать. И знаем плюсы, которые у нас есть. Развиваем свою игру.

Что касается возвращения Жиго в стартовый состав, то он готов играть все 90 минут.