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Кононов: «Развиваем свою игру»

сегодня, 18:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Рулевой «Спартака» Олег Кононов рассуждает о грядущем дерби с ЦСКА.

Даже не могу сказать, какое у меня состояние. С одной стороны, рабочее. С другой, это дерби «Спартак» — ЦСКА, у которого большая история. Конечно, мне очень приятно находиться на нашем замечательном стадионе и играть с ЦСКА.

Разбор игры после предыдущего матча? Мы знаем свои минусы и то, над чем нам надо работать. И знаем плюсы, которые у нас есть. Развиваем свою игру.

Что касается возвращения Жиго в стартовый состав, то он готов играть все 90 минут.

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Все комментарии
Aris
Aris
сегодня в 21:12
Положим, игры то нет никакой! Это раз! Во-вторых, нужны ежовые рукавицы, чтобы алкашей поставить не место. Распустил их тренер! Полкоманды нужно гнать в шею и под зад.
mihaluch
mihaluch
   89 / 948
сегодня в 20:00
Что-то не получается дерзко нагло и агрессивно.
oncha
oncha
   149 / 948
сегодня в 19:48
Что-то малозаметно сие явление.
Gelious
Gelious
   677 / 948
сегодня в 19:01
Сейчас мимо проходил parallels и просил передать, что ему очень стыдно за Спартак
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