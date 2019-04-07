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Состав «Челси» может пополнить Левандовски

сегодня, 15:04

Согласно информации английской прессы, руководство «Челси» провело встречу с представителями нападающего «Баварии» Робертом Левандовски. Речь шла о возможном трансфере летом.

По окончании сезона, скорее всего, лондонцев покинет Эден Азар, поэтому клуб нуждается в укреплении атакующей линии с помощью надежного голеадора. С 2014 года в «Баварии» Левандовски забил 186 голов в 234 матчах.

Также «Челси» рассматривает кандидатуру 19-летнего форварда дортмундской «Боруссии» Александера Исака. Сейчас футболист играет в голландском клубе «Виллем II» на правах аренды, в этом сезоне он забил 11 мячей в 11 играх местного чемпионата.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
   350 / 981
сегодня в 15:14
У Челси бан ,так что будет играть Мората)))
Sergey Z
Sergey Z
   172 / 981
сегодня в 15:07
Было бы неплохо!
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