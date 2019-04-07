«Атлетико» - единственный клуб, претендующий на Инсинье

сегодня, 14:48

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье на днях признался, что готов покинуть неаполитанцев, если поступит интересное предложение, от которого он не сможет отказаться.

Испанские СМИ утверждают, что единственным реальным претендентом на футболиста является «Атлетико». Мадридский клуб готов предложить за игрока 50-60 млн евро. Партенопейцы запрашивают 100 млн евро, хотя агент игрока Мино Райола надеется уменьшить сумму до 80 млн евро.

Пресса также связывает форварда с «Ливерпулем» и «Арсеналом», но английские коллективы не готовы отдавать большие деньги за Инсинье.