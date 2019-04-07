ГлавнаяНовости

«Атлетико» - единственный клуб, претендующий на Инсинье

сегодня, 14:48

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье на днях признался, что готов покинуть неаполитанцев, если поступит интересное предложение, от которого он не сможет отказаться.

Испанские СМИ утверждают, что единственным реальным претендентом на футболиста является «Атлетико». Мадридский клуб готов предложить за игрока 50-60 млн евро. Партенопейцы запрашивают 100 млн евро, хотя агент игрока Мино Райола надеется уменьшить сумму до 80 млн евро.

Пресса также связывает форварда с «Ливерпулем» и «Арсеналом», но английские коллективы не готовы отдавать большие деньги за Инсинье.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиСостав «Челси» может пополнить Левандовски
Сегодня, 15:04 Комментарии2
Слухи«Реал» заключит с Азаром шестилетний контракт
Сегодня, 13:36 Комментарии14
Слухи«Ювентус» готов продать Косту в «Тоттенхэм»
Сегодня, 13:33 Комментарии5
Слухи«Эвертон» может продать Пикфорда за 50 млн фунтов
Сегодня, 12:55 Комментарии6
СлухиСкауты «Лейпцига» следили за Шиком
Сегодня, 10:41 Комментарии0
СлухиБен Арфа может продолжить карьеру в Испании
Вчера, 17:09 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100