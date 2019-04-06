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«Барселона» обыграла «Атлетико». Диего Коста был удален в первом тайме

сегодня, 23:39
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«Барселона» оказалась сильнее «Атлетико» в матче 31-го тура Примеры.

После этого матча каталонцы продолжают лидировать в чемпионате (73 пункта), а мадридцы расположился на 2 позиции (62 очка). 

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Атлетико» 2:0 (0:0)
Голы: Суарес 85, Лионель Месси 87

«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Нелсон Семеду 85), Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур Рамос (Малком 63), Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья 80)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Атлетико»: Облак, Ариас (Корреа 35), Хименес, Годин, Филипе Луис (Мората 58), Сауль, Родриго Эрнандес (Хуанфран 88), Партей, Коке, Гризманн, Диего Коста
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Партей 27, Хименес 28, Годин 29, Сауль 71, Пике 74, Ленгле 78, Суарес 87

Удаление: Диего Коста 28

Судья: Хиль Мансано Хесус.

В прошлом туре «Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом».

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Все комментарии
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   271 / 970
сегодня в 23:48
Парни , есть в продаже подорожники , прикладывать к пуканам - помогает ..еще можно к ушам прикладывать и к глазам ,если мерещатсяя вне игры и ошибки судей .
Пишите в Лс, недорого .
p/s/ Есть хороший мастер , чинит неработающий ВАР , готов к командировкам в Испанию
Майкл59ru
Майкл59ru
   473 / 970
сегодня в 23:48
Поздравляем Великую Барселону с заслуженным чемпионством в Примере. Теперь осталось выиграть ЛЧ. Прогулочный матч с МЮ и дальше унижение Клоппа и финал!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   388 / 970
сегодня в 23:47
Всех кулес с победой! Матч валидольный, несмотря на то что Коста ушел. Облак красава, вытаскивал все что мог. Но к нашей радости его огорчили пару раз. Уфф, теперь можно выбивать англичашек =)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил Шишанутый
   41 / 970
сегодня в 23:47
Надеюсь тебе часто будут говорить то, что сказал Коста судье.
А ты с улыбкой на лице это глотай
Roman73
Roman73
   373 / 970
сегодня в 23:47
Удаление неприятно для обеих команд.
Удаление ломает игру и ставит под сомнение преимущество выигравшей команды.
Месси ? - Виновен три раза не дал пас , там где должен был непременно.
А был риск и проиграть, даже в большинстве.
Удивительно цепкая команда Атлетико, её тяжело убить.
Облак --9 сейвов !
denpravd
denpravd
сегодня в 23:47
С победой Барса! Суарес и Месси красиво положили.
Apsny
Apsny ответил juvenale
   197 / 970
сегодня в 23:46
а барсуки кричали,что атлеты мертвые))а сами из двух матчей выиграли только один и это при удалении на 28 минуте и пенальти под конец матча)))
Где был пенальти?))))))))))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   179 / 970
сегодня в 23:46
Красивые голы.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   752 / 970
сегодня в 23:46
С ума сойти))) поперло после 85' .С победой
NGY
NGY
   91 / 970
сегодня в 23:46
Что объединяет Ла Лигу, СериюА и Бундеслигу и Лигу1?

Правильно, получается чемпионаты одной команды!
Apsny
Apsny
   197 / 970
сегодня в 23:45
Играют в эконом-режиме каком-то.

Суареса нужно вечно ругать, сколько пасов Месси дает на него и Коутиньо, они все мажут, а тут потом такой залетает..

Месси есть Месси.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   112 / 970
сегодня в 23:45
    koke90
    koke90
       927 / 970
    сегодня в 23:45
    29 пенальти не дали в сторону в Барселоны, левое удаление + 7 добавленных минут (огрызок из аула + агуша)
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
       41 / 970
    сегодня в 23:45
    Месси лучший, сколько после его передач запороли
    И сам забил классный издевательский гол
    Belgie2009
    Belgie2009 ответил Apsny
       332 / 970
    сегодня в 23:44
    Да супер игрок Коутиню с Дембеле гы гы
    За сколько их там купили? Да копейки были помню гыгы
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       213 / 970
    сегодня в 23:44
    Ну а Суаресу больше нельзя выкатывать на пустые ворота) он не забьёт, это бесполезно.
    Луис найдёт момент и забьет очень сложный гол. Таков он в последнее время))
    Как он попал! Такой удар)
    juvenale
    juvenale
       53 / 970
    сегодня в 23:44
    а барсуки кричали,что атлеты мертвые))а сами из двух матчей выиграли только один и это при удалении на 28 минуте и пенальти под конец матча)))
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       112 / 970
    сегодня в 23:44
      Шишанутый
      Шишанутый
         33 / 970
      сегодня в 23:43
      Судья приносит Барселоне чемпеонство в очередном сезоне. Хесус Хиль Мансано заслужил этим матчем паметника возле Капм Ноу, а в честь Эвребе можно назвать улицу и стдаион переимеонвать имени Айтекина. Или Айтекин-Арена. А что звучит.
      Мароканский передвижной дельфинарий
      Мароканский передвижной дельфинарий
         271 / 970
      сегодня в 23:43
      Бла бла бла , ВАр на Камп Ноу не работает , Бла бла бла гномы решают , бла бла судью купили , бла бла только в большинстве и могут ..бла бла бла , если бы не суарес и месии фиг бы забили ...бла бла бла ...толи мы уэску 2-1 выиграли
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10 ответил Шишанутый
         41 / 970
      сегодня в 23:43
      Особенно в первом матче радужный затащил Ювентус , уахаха
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         112 / 970
      сегодня в 23:43
      Ураааааааааа
      Барсаааааааа
      Чемпионннннн
      Belgie2009
      Belgie2009 ответил Lionel Messi-10
         332 / 970
      сегодня в 23:43
      Ты че считать не умеешь? Какая вышка, проснись парень и проверь статистику
      070maks
      070maks
      сегодня в 23:42
      теперь весь напор на ЛЧ, в Испании можно играть полурезервом, давать больше времени запасным
      Шишанутый
      Шишанутый
         33 / 970
      сегодня в 23:42
      Гном снова забил без полезный мусорный гол из офсайда и то после того как Суарес уже сделал результат. А где он до этого 85 минут был? Где вся Барса была когда игра в равных составах? Стояла автобусом у своих ворот защищая очко.
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
         41 / 970
      сегодня в 23:42
      Теперь надеюсь в Манчестере не подведут.
      Надо на классе побеждать
      mangoх12
      mangoх12
         12 / 970
      сегодня в 23:42
      отличный вечер! ЦСКА И Барса закатили по два голешника принциаипльным соперникам , хотя спартачек таковым сложно назвать)
      Apsny
      Apsny
         197 / 970
      сегодня в 23:41
      Играют в эконом-режиме каком-то.

      Суареса нужно вечно ругать, сколько пасов Месси дает на него и Коутиньо, они все мажут, а тут потом такой залетает..

      Месси есть Месси.
      волгодон 2
      волгодон 2
         60 / 970
      сегодня в 23:41
      Молодцы! С победой!
      Немножко пошучу)
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
         41 / 970
      сегодня в 23:41
      Барселона это вышка в футболе, в Ла Лиге тем более.
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