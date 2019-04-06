«Барселона» обыграла «Атлетико». Диего Коста был удален в первом тайме

«Барселона» оказалась сильнее «Атлетико» в матче 31-го тура Примеры.
После этого матча каталонцы продолжают лидировать в чемпионате (73 пункта), а мадридцы расположился на 2 позиции (62 очка).
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Атлетико» 2:0 (0:0)
Голы: Суарес 85, Лионель Месси 87
«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Нелсон Семеду 85), Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур Рамос (Малком 63), Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья 80)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Атлетико»: Облак, Ариас (Корреа 35), Хименес, Годин, Филипе Луис (Мората 58), Сауль, Родриго Эрнандес (Хуанфран 88), Партей, Коке, Гризманн, Диего Коста
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Партей 27, Хименес 28, Годин 29, Сауль 71, Пике 74, Ленгле 78, Суарес 87
Удаление: Диего Коста 28
Судья: Хиль Мансано Хесус.
В прошлом туре «Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом».
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p/s/ Есть хороший мастер , чинит неработающий ВАР , готов к командировкам в Испанию
Пишите в Лс, недорого .
p/s/ Есть хороший мастер , чинит неработающий ВАР , готов к командировкам в Испанию
А ты с улыбкой на лице это глотай
А ты с улыбкой на лице это глотай
Удаление ломает игру и ставит под сомнение преимущество выигравшей команды.
Месси ? - Виновен три раза не дал пас , там где должен был непременно.
А был риск и проиграть, даже в большинстве.
Удивительно цепкая команда Атлетико, её тяжело убить.
Облак --9 сейвов !
Удаление ломает игру и ставит под сомнение преимущество выигравшей команды.
Месси ? - Виновен три раза не дал пас , там где должен был непременно.
А был риск и проиграть, даже в большинстве.
Удивительно цепкая команда Атлетико, её тяжело убить.
Облак --9 сейвов !
Правильно, получается чемпионаты одной команды!
Правильно, получается чемпионаты одной команды!
Суареса нужно вечно ругать, сколько пасов Месси дает на него и Коутиньо, они все мажут, а тут потом такой залетает..
Месси есть Месси.
Суареса нужно вечно ругать, сколько пасов Месси дает на него и Коутиньо, они все мажут, а тут потом такой залетает..
Месси есть Месси.
И сам забил классный издевательский гол
И сам забил классный издевательский гол
За сколько их там купили? Да копейки были помню гыгы
За сколько их там купили? Да копейки были помню гыгы
Луис найдёт момент и забьет очень сложный гол. Таков он в последнее время))
Как он попал! Такой удар)
Луис найдёт момент и забьет очень сложный гол. Таков он в последнее время))
Как он попал! Такой удар)
Барсаааааааа
Чемпионннннн
Барсаааааааа
Чемпионннннн
Надо на классе побеждать
Надо на классе побеждать
Суареса нужно вечно ругать, сколько пасов Месси дает на него и Коутиньо, они все мажут, а тут потом такой залетает..
Месси есть Месси.
Суареса нужно вечно ругать, сколько пасов Месси дает на него и Коутиньо, они все мажут, а тут потом такой залетает..
Месси есть Месси.
Немножко пошучу)
https://www.youtube.com/watch?v=nJDrDYaRvlk
Немножко пошучу)