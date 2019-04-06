«Барселона» обыграла «Атлетико». Диего Коста был удален в первом тайме

сегодня, 23:39

«Барселона» оказалась сильнее «Атлетико» в матче 31-го тура Примеры.

После этого матча каталонцы продолжают лидировать в чемпионате (73 пункта), а мадридцы расположился на 2 позиции (62 очка).

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Атлетико» 2:0 (0:0)

Голы: Суарес 85, Лионель Месси 87

«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Нелсон Семеду 85), Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур Рамос (Малком 63), Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья 80)

Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Атлетико»: Облак, Ариас (Корреа 35), Хименес, Годин, Филипе Луис (Мората 58), Сауль, Родриго Эрнандес (Хуанфран 88), Партей, Коке, Гризманн, Диего Коста

Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Партей 27, Хименес 28, Годин 29, Сауль 71, Пике 74, Ленгле 78, Суарес 87

Удаление: Диего Коста 28

Судья: Хиль Мансано Хесус.

В прошлом туре «Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом».