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«Уфа» одолела «Ростов» Карпина на домашнем поле

сегодня, 13:27
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Уфа» на домашнем поле переиграла «Ростов» в матче 22-го тура РПЛ.

После этого матча «Уфа» располагается на 14-м месте в таблице (20 очков), а «Ростов» на 6-й (32 очка).

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» - «Ростов» - 1:0 (1:0)
Гол: Слай 25

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев 84), Ванек (Пауревич 57), Карп, Слай, Бизяк (Вомбергар 69).
Главный тренер: Евсеев Вадим.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Сигурдссон, Логашов, Паршивлюк, Антонсен Норманн, Еременко, Зуев (Ионов 65), Попов (Зайнутдинов 24), Шомуродов (Сигурдарсон 79).
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Зайнутдинов 24, Карп 54, Антонсен Норманн 71, Йокич 90+2.

Судья: Матюнин Алексей.

В другом матче тура ЦСКА обыграл «Спартак».

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Все комментарии
beefs
beefs
   94 / 980
сегодня в 13:45
Ожидаемо, Ростов еще зеленый одуванчик...
Олeневод
Олeневод
   172 / 980
сегодня в 13:44
Уфа очень помогла одному недоразумению в нелёгкой борьбе за почётное 5-е место
radist_21
radist_21 ответил Таганский
   365 / 980
сегодня в 13:43
В целом, кисло сыграл Ростов, что обидно - потеряны важные очки.. Было видно, победа Уфе была нужнее.. Остается надежда на мощные матчи за Кубок.. Евсеева с его Уфой с победой!!
Отыграйтесь на Спартаке,Краснодар за вас!
Dominators
Dominators
   74 / 980
сегодня в 13:42
Проиграли по делу .Зазвездились .Боролись только Ерема и Норман .Остальные отбывали номер на поле .Песьякову от солнышка можно было одеть на голову какую нибудь кепелюху или картуз .Сегодня получили по щам .,на Спартак настрой будет запредельным после люлей в раздевалке .
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   206 / 980
сегодня в 13:42
уфа решила в рпл остаться
Evilhuman
Evilhuman
   23 / 980
сегодня в 13:38
Не хочет Валера хряков из ЕК вышвыривать, очень жаль. А Уфу с победой конечно
mat73
mat73
   119 / 980
сегодня в 13:38
Вадим Евсеев, тьфу-тьфу-тьфу, ко двору пришелся, не сбавлять обороты!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   129 / 980
сегодня в 13:38
Эх Волэра!
ОПС
ОПС
   335 / 980
сегодня в 13:35
Не думал, что Ростов проиграет.
Байкал-38
Байкал-38
   35 / 980
сегодня в 13:35
Персонально Вадику поздравления!!!!! Встряхнул команду.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   89 / 980
сегодня в 13:33
очень жаль
post-navigator
post-navigator
   91 / 980
сегодня в 13:33
Вывод по горячим следам только один: -
У "мужиков" больше нет яйц!
Раньше бы - дожали, добили, дофолили... выгрызли бы своё.
Отжали бы результат. А теперь - гламурные джинсы - ваше всё. И поделом...
Brutalny
Brutalny
   727 / 980
сегодня в 13:33
Жаль, что ростов не способен (или не хочет) высадить свиней из еврокубков.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
   550 / 980
сегодня в 13:33
Башкир с победой
Таганский
Таганский
   126 / 980
сегодня в 13:32
В целом, кисло сыграл Ростов, что обидно - потеряны важные очки..
Было видно, победа Уфе была нужнее..
Остается надежда на мощные матчи за Кубок..
Евсеева с его Уфой с победой!!
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   872 / 980
сегодня в 13:32
Теперь Ростов будет злой и в следующем туре спартаку будет несдобровать, как в матче с ЦСКА!
За адекватность
За адекватность
   76 / 980
сегодня в 13:32
"Уфа" заработала важнейшие три очка. Наверное это единственное, что можно сказать про этот матч. В плане смотрибельности весьма тяжелое зрелище. ИМХО.
Accinit
Accinit
   928 / 980
сегодня в 13:31
Филиал играл, как всегда, пердивно и скучно, получил по заслугам.
Союзник противников
Союзник противников
   40 / 980
сегодня в 13:30
Даже на прогнозируемые мною 1-1 Валерон не сподобился-отигбунили фарм-клуб "Спартака"! Ну и хорошо,злее будут,пусть в очном поединке со своей маткой выясняют:Кто из двух хреновей.Думаю,Валера победит и укрепит свои позиции кандидата на главнюка старших федунистов.
Brigar
Brigar
   369 / 980
сегодня в 13:30
Уфу с победой!
cska plus
cska plus
   10 / 980
сегодня в 13:28
Я точно знал, что Уфа не проиграет, с победой уфимцев.
piercman
piercman
   17 / 980
сегодня в 13:27
ростов карпина. спасибо, что указали. вот непонятно было, чей ростов - а с вашим заголовком всё сразу стало понятно. так держать.
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