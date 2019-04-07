«Уфа» одолела «Ростов» Карпина на домашнем поле

сегодня, 13:27

«Уфа» на домашнем поле переиграла «Ростов» в матче 22-го тура РПЛ .

После этого матча «Уфа» располагается на 14-м месте в таблице (20 очков), а «Ростов» на 6-й (32 очка).

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» - «Ростов» - 1:0 (1:0)

Гол: Слай 25

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев 84), Ванек (Пауревич 57), Карп, Слай, Бизяк (Вомбергар 69).

Главный тренер: Евсеев Вадим.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Сигурдссон, Логашов, Паршивлюк, Антонсен Норманн, Еременко, Зуев (Ионов 65), Попов (Зайнутдинов 24), Шомуродов (Сигурдарсон 79).

Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Зайнутдинов 24, Карп 54, Антонсен Норманн 71, Йокич 90+2.

Судья: Матюнин Алексей.