«Уфа» одолела «Ростов» Карпина на домашнем поле

«Уфа» на домашнем поле переиграла «Ростов» в матче 22-го тура РПЛ.
После этого матча «Уфа» располагается на 14-м месте в таблице (20 очков), а «Ростов» на 6-й (32 очка).
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» - «Ростов» - 1:0 (1:0)
Гол: Слай 25
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев 84), Ванек (Пауревич 57), Карп, Слай, Бизяк (Вомбергар 69).
Главный тренер: Евсеев Вадим.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Сигурдссон, Логашов, Паршивлюк, Антонсен Норманн, Еременко, Зуев (Ионов 65), Попов (Зайнутдинов 24), Шомуродов (Сигурдарсон 79).
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Зайнутдинов 24, Карп 54, Антонсен Норманн 71, Йокич 90+2.
Судья: Матюнин Алексей.
В другом матче тура ЦСКА обыграл «Спартак».
У "мужиков" больше нет яйц!
Раньше бы - дожали, добили, дофолили... выгрызли бы своё.
Отжали бы результат. А теперь - гламурные джинсы - ваше всё. И поделом...
У "мужиков" больше нет яйц!
Раньше бы - дожали, добили, дофолили... выгрызли бы своё.
Отжали бы результат. А теперь - гламурные джинсы - ваше всё. И поделом...
Было видно, победа Уфе была нужнее..
Остается надежда на мощные матчи за Кубок..
Евсеева с его Уфой с победой!!
Было видно, победа Уфе была нужнее..
Остается надежда на мощные матчи за Кубок..
Евсеева с его Уфой с победой!!