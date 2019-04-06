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«Рома» минимально обыграла «Сампдорию»

сегодня, 23:26
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)0 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» одержала победу над «Сампдорией» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

«Рома» (51 очко) занимает шестое место, «Сампдория» (45 очков) - девятая.

Генуя, стадион Луиджи Феррарис

«Сампдория» - «Рома» 0:1 (0:0)
Гол: Де Росси 75

«Сампдория»: Аудеро, Сала, Андерсен, Тонелли, Мурру, Прат, Виейра (Сау 89), Линетти (Габбьядини 58), Сапонара (Янкто 58), Дефрель, Квальярелла
Главный тренер: Джампаоло Марко.

«Рома»: Миранте, Карсдорп (Жуан 51), Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини (Джеко 66), Де Росси, Кристанте, Дзаньоло, Шик, Клюйверт (Эль-Шаарави 72)
Главный тренер: Раньери Клаудио.

Предупреждения: Сапонара 38, Шик 42, Коларов 43, Габбьядини 88

Судья: Маццолени Паоло Сильвио.

Ранее «Ювентус» обыграл «Милан».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   27 / 970
сегодня в 23:34
Не пропустили на выезде против Сампы, молодцы.
oncha
oncha
   123 / 970
сегодня в 23:27
Рому с победой!
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