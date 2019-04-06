«Рома» минимально обыграла «Сампдорию»

«Рома» одержала победу над «Сампдорией» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
«Рома» (51 очко) занимает шестое место, «Сампдория» (45 очков) - девятая.
Генуя, стадион Луиджи Феррарис
«Сампдория» - «Рома» 0:1 (0:0)
Гол: Де Росси 75
«Сампдория»: Аудеро, Сала, Андерсен, Тонелли, Мурру, Прат, Виейра (Сау 89), Линетти (Габбьядини 58), Сапонара (Янкто 58), Дефрель, Квальярелла
Главный тренер: Джампаоло Марко.
«Рома»: Миранте, Карсдорп (Жуан 51), Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини (Джеко 66), Де Росси, Кристанте, Дзаньоло, Шик, Клюйверт (Эль-Шаарави 72)
Главный тренер: Раньери Клаудио.
Предупреждения: Сапонара 38, Шик 42, Коларов 43, Габбьядини 88
Судья: Маццолени Паоло Сильвио.
Ранее «Ювентус» обыграл «Милан».