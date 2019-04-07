«Тамбов» и «Томь» не смогли выявить победителя

«Тамбов» и «Томь» сыграли вничью в матче 30-го тура ФНЛ.
После этой встречи «Тамбов» располагается на первой строчке в таблице (61 очко), а «Томь» на второй (55 очков).
Томск, стадион «Труд»
«Томь» - «Тамбов» - 1:1 (0:0)
Голы: Гасилин 86 (пенальти) - Обухов 77 (пенальти)
«Томь»: Смирнов, Каккоев (Сасин 71), Бугаев (Пенчиков 81), Эдиев, Мануйлов, Шумских, Макурин, Шалаев, Ставпец, Абдулавов (Тлупов 68), Гасилин.
«Тамбов»: Шелия, Шляков, Овсиенко, Рыбин, Горбатюк, Килин, Галиулин (Олабиран 61), Кленкин (Обухов 68), Младен, Чуперка, Мамтов (Рагулькин 79).
Судья: Игорь Низовцев.
Предупреждения: Шалаев 26, Чуперка 38, Мануйлов 44, Кленкин 64, Шумских 90.
В матче 29-го тура ФНЛ «Тамбов» переиграл «Луч».