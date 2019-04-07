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«Тамбов» и «Томь» не смогли выявить победителя

сегодня, 13:57
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)1 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Тамбов» и «Томь» сыграли вничью в матче 30-го тура ФНЛ.

После этой встречи «Тамбов» располагается на первой строчке в таблице (61 очко),  а «Томь» на второй (55 очков).

Томск, стадион «Труд»

«Томь» - «Тамбов» - 1:1 (0:0)
Голы: Гасилин 86 (пенальти) - Обухов 77 (пенальти)

«Томь»: Смирнов, Каккоев (Сасин 71), Бугаев (Пенчиков 81), Эдиев, Мануйлов, Шумских, Макурин, Шалаев, Ставпец, Абдулавов (Тлупов 68), Гасилин.

«Тамбов»: Шелия, Шляков, Овсиенко, Рыбин, Горбатюк, Килин, Галиулин (Олабиран 61), Кленкин (Обухов 68), Младен, Чуперка, Мамтов (Рагулькин 79).

Судья: Игорь Низовцев.

Предупреждения: Шалаев 26, Чуперка 38, Мануйлов 44, Кленкин 64, Шумских 90.

В матче 29-го тура ФНЛ «Тамбов» переиграл «Луч». 

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   367 / 981
сегодня в 15:14
Битва ТИТАНОВ
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 981
сегодня в 15:07
Две пенки :)
ДСА
ДСА
   152 / 981
сегодня в 14:25
Ничья в пользу Тамбова.
Alladins
Alladins
   55 / 981
сегодня в 14:24
Решили не напрягаться.
Zenit_84
Zenit_84
   114 / 981
сегодня в 14:19
Ну как же так?
Майкл59ru
Майкл59ru
   274 / 981
сегодня в 14:14
Буду краток,вообще пох!
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