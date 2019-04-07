«Краснодар-2» обыграл «Спартак-2» в результативном матче

В поединке 30-го тура ФНЛ «Краснодар-2» на выезде обыграл «Спартак-2».
«Краснодар-2» сравнялся по очкам с «Авангардом» (8-е место), а «красно-белые» остаются на 11-й строчке.
Москва, «Спартак им. Федора Черенкова»
«Спартак-2» - «Краснодар-2» - 2:3 (0:1)
Голы: Руденко 61, Бакаев 71 - Онугха 32, Онугха 57 (пенальти), Григорян 81
«Спартак-2»: Терешкин, Мамин, Гапонов, Воропаев, Маслов, Полубояринов, Бакалюк, Глушенков, Игнатов (Руденко 51), Ломовицкий, Нимели (Бакаев 62).
«Краснодар-2»: Адамов, Марков, Голубев (Текучев 75), Таранов, Бородин, Парадин (Ивашин 46), Сперцян (Григорян 46), Черников, Уткин, Онугха (Рзаев 68), Кутовой.
Судья: Алексей Сухой.
Предупреждения: Нимели 31, Ломовицкий 46, Марков 53, Бородин 65, Онугха 68
В другом матче дня «Тамбов» и «Томь» сыграли вничью.
Суббота: пищевик - ЦСКА 0:2
Воскресенье: пищевик-2 - Краснодар-2 2:3
Суббота: пищевик - ЦСКА 0:2
Воскресенье: пищевик-2 - Краснодар-2 2:3