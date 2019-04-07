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«Краснодар-2» обыграл «Спартак-2» в результативном матче

сегодня, 16:24
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В поединке 30-го тура ФНЛ «Краснодар-2» на выезде обыграл «Спартак-2».

«Краснодар-2» сравнялся по очкам с «Авангардом» (8-е место), а «красно-белые» остаются на 11-й строчке.

Москва, «Спартак им. Федора Черенкова»

«Спартак-2» - «Краснодар-2» - 2:3 (0:1)
Голы: Руденко 61, Бакаев 71 - Онугха 32, Онугха 57 (пенальти), Григорян 81

«Спартак-2»: Терешкин, Мамин, Гапонов, Воропаев, Маслов, Полубояринов, Бакалюк, Глушенков, Игнатов (Руденко 51), Ломовицкий, Нимели (Бакаев 62).

«Краснодар-2»: Адамов, Марков, Голубев (Текучев 75), Таранов, Бородин, Парадин (Ивашин 46), Сперцян (Григорян 46), Черников, Уткин, Онугха (Рзаев 68), Кутовой.

Судья: Алексей Сухой.

Предупреждения: Нимели 31, Ломовицкий 46, Марков 53, Бородин 65, Онугха 68

В другом матче дня «Тамбов» и «Томь» сыграли вничью.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил ЦCКА навсегда
   108 / 976
сегодня в 16:52
Пятница: пищевик(мол) - ЦСКА (мол) 1:2 Суббота: пищевик - ЦСКА 0:2 Воскресенье: пищевик-2 - Краснодар-2 2:3
Показали пупсам мастер класс во всех сегментах рынка )))
Sergey Z
Sergey Z
   142 / 976
сегодня в 16:42
Краснодар-2 с победой!!!
Брулин
Брулин
   43 / 976
сегодня в 16:38
Игра весёлая получилась.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 976
сегодня в 16:31
Пятница: пищевик(мол) - ЦСКА (мол) 1:2
Суббота: пищевик - ЦСКА 0:2
Воскресенье: пищевик-2 - Краснодар-2 2:3
cska plus
cska plus
   7 / 976
сегодня в 16:27
Хрющек опускают все кому не лень.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 976
сегодня в 16:27
И тут пищевик надрали :)
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