«Урал» совершил прекрасный камбэк в матче с «Енисеем»

«Енисей» упустил победу над «Уралом» в матче 22-го тура РПЛ.
«Енисей» остается на последней строчке в турнирной таблице. «Урал» покинул зону переходных матчей и поднялся на 11-е место.
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»
«Урал» - «Енисей» 3:2 (0:1)
Голы: Димитров 72, Погребняк 85, Панюков 87 - Ятченко 21 (пенальти), Зотов 63
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Бумаль Майега (Погребняк 68), Димитров (Араторе 81), Егорычев (Жигулёв 83), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко (Костюков 84), Торбинский (Комолов 46), Зотов, Сарр, Кутьин, Саркисов (Савичев 59)
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
Предупреждения: Страндберг 13, Торбинский 25, Данченко 84, Костюков 90+2
Судья: Турбин Евгений.
В другом матче дня «Уфа» обыграла «Ростов».
Мировой мужик, хорошо что вытащили игру.
Мировой мужик, хорошо что вытащили игру.
Не то что наши.
Не то что наши.
Урал с заслуженной победой!!! Енисей с заслуженным вылетом !!!
Урал с заслуженной победой!!! Енисей с заслуженным вылетом !!!
Спартача побил спартач,
хочешь-смейся,хочешь-плач...
Спартача побил спартач,
хочешь-смейся,хочешь-плач...