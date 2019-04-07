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«Урал» совершил прекрасный камбэк в матче с «Енисеем»

сегодня, 15:52
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 2Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

«Енисей» упустил победу над «Уралом» в матче 22-го тура РПЛ.

«Енисей» остается на последней строчке в турнирной таблице. «Урал» покинул зону переходных матчей и поднялся на 11-е место.

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» - «Енисей» 3:2 (0:1)
Голы: Димитров 72, Погребняк 85, Панюков 87 - Ятченко 21 (пенальти), Зотов 63

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Бумаль Майега (Погребняк 68), Димитров (Араторе 81), Егорычев (Жигулёв 83), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко (Костюков 84), Торбинский (Комолов 46), Зотов, Сарр, Кутьин, Саркисов (Савичев 59)
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

Предупреждения: Страндберг 13, Торбинский 25, Данченко 84, Костюков 90+2

Судья: Турбин Евгений.

В другом матче дня «Уфа» обыграла «Ростов».

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Все комментарии
berda2003
berda2003
   825 / 976
сегодня в 17:00
у енисея на лавке сидят ДВА тюфяка, с ними он никогда ничего не добьётся. Неужели никому в Красноярске это не ясно?????????
Likov
Likov
   855 / 976
сегодня в 16:58
это не камбек а самый натуральный ДОГ,видно в перерыве увидели как линия перекосилось и решили дважды овцу состричь,УРАЛ нужно в пердив,за Терек еще отмываться надо будет долго
Faustello
Faustello
   108 / 976
сегодня в 16:56
Викторович (Иванов) не пережил бы очередной непонятный кю команды.
Мировой мужик, хорошо что вытащили игру.
ЮЗИК
ЮЗИК
   202 / 976
сегодня в 16:51
Невероятная развязка
spartach n1
spartach n1
   9 / 976
сегодня в 16:42
Урал,круто !
Не то что наши.

PARMA_CRESPO
PARMA_CRESPO
сегодня в 16:37
Вот она силушка Уральская!!!!
Штиль
Штиль
   217 / 976
сегодня в 16:30
Спасибо Урал, надеюсь в конце сезона одной москальской командой в ПЛ станет меньше))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 976
сегодня в 16:28
Пока тренеры от Спартака встревают. Урал с победой, других речников заждался пердив...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   291 / 976
сегодня в 16:24
Здорово
Байкал-38.
Байкал-38.
   41 / 976
сегодня в 16:19
Силёнок не хватило Ене, Урал с характером!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   132 / 976
сегодня в 16:14
Сыграли обе ставки! Урал с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 976
сегодня в 16:12
Вместо того чтоб повести 4:0 , пустили три !!! Игроки Енисея винить должны только себя. Камолов запорол три атаки подряд, да и остальные не лучше, каждый сам хотел отличиться , игнорируя партнеров. Вот за это и были наказаны.
Урал с заслуженной победой!!! Енисей с заслуженным вылетом !!!
ermak6848
ermak6848
   161 / 976
сегодня в 16:12
фк " УРАЛ " крепкий "орешек", для многих клубов в премьер Лиги
Брулин
Брулин
   43 / 976
сегодня в 16:10
Енисей это диагноз,у их тренера вместо яйиц хрустальные колокольчики.
Шуnя771
Шуnя771
   158 / 976
сегодня в 16:09
Уже повеяло финишем....
Союзник противников
Союзник противников ответил LOpp
   36 / 976
сегодня в 16:09
Очередной, позорный договорняк в зенитовском стиле.
Да ладно...Из четырёх спартачей в этом туре должен был хоть один выиграть! Сработало.
Лакшери
Лакшери
   314 / 976
сегодня в 16:08
ЕКБ красава ! Енисей дно.
Sergey Z
Sergey Z
   142 / 976
сегодня в 16:08
Отличный матч выдали команды!!! Енисей рано расслабился! Урал с заслуженной победой!!!
Союзник противников
Союзник противников
   36 / 976
сегодня в 16:07
Во как! А я отключился,а тут даже Погребняк забивает!Не 2-0,но победителя угадал.
Спартача побил спартач,
хочешь-смейся,хочешь-плач...
Evilhuman
Evilhuman
   23 / 976
сегодня в 16:07
Что хорошего может быть с командой у руля который пьяный бывший спартач. Урал с победой.
mars6791
mars6791
   359 / 976
сегодня в 16:07
Да, трагично, за 20 минут до окончания матча пропустить 3 мяча, это скорее уже вылет.
bamana
bamana
   745 / 976
сегодня в 16:06
Блин,уму не постижимо! как можно вести в два мяча и так потом прос..ть игру? ка говорится -"жадность фраера сгубила"! имея после счета 0-2 три 100%-х момента и не отдать пас партнеру,а затем проиграть это может команда "высочайшего уровня"! вот и сработало это пресловутое-не забиваешь ты,забивают тебе! И поделом!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   225 / 976
сегодня в 16:04
Оу....Енисей бб)))
LOpp
LOpp
   12 / 976
сегодня в 16:03
Очередной, позорный договорняк в зенитовском стиле.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   2 / 976
сегодня в 16:02
Даже Погребняк забивает команде пьяного физрука! Стыдно за аленичева!
Майкл59ru
Майкл59ru
   267 / 976
сегодня в 15:59
Камбэк в стиле Великой Барселоны !
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 976
сегодня в 15:59
С победой
ZjzoRe
ZjzoRe
   340 / 976
сегодня в 15:58
Почему-то даже при счете 2-0 была уверенность в победе, очень уж слабо Енисей играет.
piercman
piercman
   16 / 976
сегодня в 15:58
отлично! и спартак опозорился - и дмо в зоне вылета!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 976
сегодня в 15:58
Весёленький матч. Гыгыгы
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