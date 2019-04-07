Каррера отказался отвечать на критику Андрея Федуна

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова члена совета директоров «красно-белых» Андрея Федуна, который пару дней назад заявил, что итальянец в постчемпионский сезон «поплыл», а игроки при нем не прогрессировали.
– Слишком уважаю владельцев «Спартака» – господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова (всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс), чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями.
– Удалось ли посмотреть дерби? Ваше резюме по нему?
– К сожалению нет, поэтому выводов от меня ждать не стоит. Но результат знаю, и положительных эмоций он принести не может.
– Болельщики «Спартака» крайне разочарованы результатом и игрой с ЦСКА. Что им скажете?
– Могу пожелать продолжать верить в команду и ходить на стадион. Чемпионат не закончен. До финиша еще восемь туров и возможно все. Ситуация еще может измениться.
Зачем обращать внимание на всех недоделаных экспертов
Их на одном соккере пару сотен наберется
Слова льют как воду в решето
А от самих толку как от козла молока
Зачем обращать внимание на всех недоделаных экспертов
Их на одном соккере пару сотен наберется
Слова льют как воду в решето
А от самих толку как от козла молока
https://www.youtube.com/watch?v=71kOfHDYVjs
ТО БОЛЕЛЬЩИКИ ТОЛПОЙ СВОЕГО ЖЕ ИЗБИВАЮТ, ТО ФЕКАЛИЯМИ ДРУГ ДРУГА ПОЛИВАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ... ПОЗОР И ТУХЛЯТИНА!
ТО БОЛЕЛЬЩИКИ ТОЛПОЙ СВОЕГО ЖЕ ИЗБИВАЮТ, ТО ФЕКАЛИЯМИ ДРУГ ДРУГА ПОЛИВАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ... ПОЗОР И ТУХЛЯТИНА!
Это мне напоминает как Сёмин опустил Смородскую.
Юрий Семин: «У меня нет конфликта со Смородской. Это у Смородской конфликт с футболом»
Это мне напоминает как Сёмин опустил Смородскую.
Юрий Семин: «У меня нет конфликта со Смородской. Это у Смородской конфликт с футболом»
И Назаров сегодня Карреру оскорбил, и брат Федуна. Казалось бы, одно несчастное чемпионство для них выиграл единственный, так и того надо закидать отрубями.
Поистине, спартачи сами себя с комбикормом готовы съесть!
И Назаров сегодня Карреру оскорбил, и брат Федуна. Казалось бы, одно несчастное чемпионство для них выиграл единственный, так и того надо закидать отрубями.
Поистине, спартачи сами себя с комбикормом готовы съесть!