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Каррера отказался отвечать на критику Андрея Федуна

сегодня, 21:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова члена совета директоров «красно-белых» Андрея Федуна, который пару дней назад заявил, что итальянец в постчемпионский сезон «поплыл», а игроки при нем не прогрессировали.

– Слишком уважаю владельцев «Спартака» – господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова (всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс), чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями.

– Удалось ли посмотреть дерби? Ваше резюме по нему?

– К сожалению нет, поэтому выводов от меня ждать не стоит. Но результат знаю, и положительных эмоций он принести не может.

– Болельщики «Спартака» крайне разочарованы результатом и игрой с ЦСКА. Что им скажете?

– Могу пожелать продолжать верить в команду и ходить на стадион. Чемпионат не закончен. До финиша еще восемь туров и возможно все. Ситуация еще может измениться.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   6 / 983
сегодня в 21:43
Мне по душе, что хрющи дубасят друг друга по этому поводу а ещё больше, что освистывают главного зачиншика этого раздора губошлёпа.
Nikola45
Nikola45
   36 / 983
сегодня в 21:43
А что может сказать физрук хозяину? )) А вдруг еще дадут деньжат ))))
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   304 / 983
сегодня в 21:38
Каррера, зря не смотрел московское дерби.
ABir
ABir
   292 / 983
сегодня в 21:35
Каррера профессионал: все сказал по делу, но при этом очень корректно. А до конца чемпионата очки потеряет ещё вся лидирующая группа и не мало. Итоги можно будет подводить в конце мая. Опять же прав Каррера, надо просто играть в футбол, чтобы нравилось самим и зрителям
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 983
сегодня в 21:30
Массимо, здоровья
Озеров
Озеров
   154 / 983
сегодня в 21:29
Красавчик

Зачем обращать внимание на всех недоделаных экспертов

Их на одном соккере пару сотен наберется

Слова льют как воду в решето

А от самих толку как от козла молока
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 983
сегодня в 21:23
А все таки надо было Федуну сказать пару слов. Гыгыгы
Gessenschaft
Gessenschaft
   125 / 983
сегодня в 21:21
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       43 / 983
    сегодня в 21:20
    Чётко Каррера опустил А. Федуна!
    Это мне напоминает как Сёмин опустил Смородскую.
    Юрий Семин: «У меня нет конфликта со Смородской. Это у Смородской конфликт с футболом»
    parallels
    parallels
       4 / 983
    сегодня в 21:18
    тем временем, хряки чистят друг другу рыла на трибунах. в том числе по причине того, что ушёл каррера и пошёл раздор! продолжайте в том же духе)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       15 / 983
    сегодня в 21:18
    Спартачи в своем духе, снова своих оскорбляют по полной программе.

    И Назаров сегодня Карреру оскорбил, и брат Федуна. Казалось бы, одно несчастное чемпионство для них выиграл единственный, так и того надо закидать отрубями.

    Поистине, спартачи сами себя с комбикормом готовы съесть!
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