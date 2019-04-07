Каррера отказался отвечать на критику Андрея Федуна

сегодня, 21:12

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова члена совета директоров «красно-белых» Андрея Федуна, который пару дней назад заявил, что итальянец в постчемпионский сезон «поплыл», а игроки при нем не прогрессировали.

– Слишком уважаю владельцев «Спартака» – господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова (всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс), чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями.

– Удалось ли посмотреть дерби? Ваше резюме по нему?

– К сожалению нет, поэтому выводов от меня ждать не стоит. Но результат знаю, и положительных эмоций он принести не может.

– Болельщики «Спартака» крайне разочарованы результатом и игрой с ЦСКА . Что им скажете?

– Могу пожелать продолжать верить в команду и ходить на стадион. Чемпионат не закончен. До финиша еще восемь туров и возможно все. Ситуация еще может измениться.