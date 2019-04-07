Агент: «Влашич очень хочет остаться в ЦСКА»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал о будущем своего подопечного.
Права на футболиста принадлежат «Эвертону».
На данный момент в вопросе будущего Влашича возможно всё. Для начала ЦСКА должен прийти к согласию с «Эвертоном». Чего на данный момент не произошло, хотя переговоры идут. Сам Никола очень хочет остаться. Ему нравятся клуб и тренер.
Будем ждать результатов переговоров
с Эвертоном.
Будем ждать результатов переговоров
с Эвертоном.
ибо игрок и для эвертона крутой а у них проблема на этой позиции и учитывая возраст и уровень игры продадут за хорошие деньги лямов за 20 точно учитывая цены апл
ибо игрок и для эвертона крутой а у них проблема на этой позиции и учитывая возраст и уровень игры продадут за хорошие деньги лямов за 20 точно учитывая цены апл