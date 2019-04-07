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Агент: «Влашич очень хочет остаться в ЦСКА»

сегодня, 22:20

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал о будущем своего подопечного.

Права на футболиста принадлежат «Эвертону».

На данный момент в вопросе будущего Влашича возможно всё. Для начала ЦСКА должен прийти к согласию с «Эвертоном». Чего на данный момент не произошло, хотя переговоры идут. Сам Никола очень хочет остаться. Ему нравятся клуб и тренер.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   27 / 980
сегодня в 22:55
Влашич очень качественный игрок
Будем ждать результатов переговоров
с Эвертоном.
Сов Армия
Сов Армия
   160 / 980
сегодня в 22:50
Понятно что ему хочется остаться в ЦСКА, в других клубах он будет сидеть на скамейке
Ваня лучший
Ваня лучший
   19 / 980
сегодня в 22:43
Кроме того его отец и сестра Бланка Влашич тоже очень хотят, чтобы он играл в ЦСКА. Там бывает, когда игрок и команда находят друг друга и он больше нигде не может заиграть. Остается надеяться, что получится. При этом, нужно учесть такой факт , как заключение очень хорошего спонсорского контракта ЦСКА с Hundai. Это концерн с деньгами, и Гинер намекнул, что деньги они дают неплохие. Конечно, это инсайд, но , как говорится А что.... А если....!
beefs
beefs
   97 / 980
сегодня в 22:38
а купить не пробовали?
RamonCSKA
RamonCSKA
   105 / 980
сегодня в 22:38
думаю что или продлят аренду или уйдёт уже летом
ибо игрок и для эвертона крутой а у них проблема на этой позиции и учитывая возраст и уровень игры продадут за хорошие деньги лямов за 20 точно учитывая цены апл
Leha-ha50
Leha-ha50
   22 / 980
сегодня в 22:36
За такого игрока можно и сверх обычной нормы отвалить!!!
SHMEL
SHMEL
   40 / 980
сегодня в 22:35
Не верю,что все удачно сложится для нас.
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