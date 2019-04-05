ГлавнаяНовости

«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»

сегодня, 15:19

Зарубежная пресса сообщает, что «Краснодар» хочет приобрести полузащитника «Морейренсе» Шикинью.

Отмечается, что российский клуб предложил за 23-летнего футболиста 9 миллионов евро.

50% прав на хавбека принадлежат «Бенфике», из которой игрок перешел в «Морейренсе» летом 2018 года. Решение о трансфере должно быть принято в ближайшие 48 часов.

Напомним, что зимой «Краснодар» оформил трансфер защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА не устроило предложение «Ромы» по Чалову
Вчера, 10:30 Комментарии82
Слухи«Крузейро» получил приоритетное право выкупа Педро Роши
03 апреля Комментарии7
Слухи«Спартаку» интересны игроки «Крузейро»
03 апреля Комментарии95
Слухи«Крузейро» заплатит «Спартаку» 740 тысяч евро за аренду Роши
03 апреля Комментарии41
Агент: «По-прежнему пытаемся найти Роше клуб»
02 апреля Комментарии9
10 лучших матчей Алана Дзагоева
02 апреляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   116 / 920
сегодня в 19:29
Чтобы воспитанники прогрессировали, надо чтобы их окружали партнёры высокого уровня!) Тем более леги за 9 гораздо лучше, чем российские игроки за 16...
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Serg3.12
   116 / 920
сегодня в 19:26
Наверное, такой же, как Вандерсон за 8 млн))
Брулин
Брулин
   51 / 920
сегодня в 18:37
Посмотрел на него, в принципе неплох. Пас есть, техника тоже. 23 года, хороший возраст. В систему Краснодара отлично впишется. Будем надеяться, что согласится. Кстати, кто знает, как правильно - "Шикинью" или все таки "Чикинью"?)
valt134
valt134 ответил Правдин Семён
   162 / 920
сегодня в 18:17
Спасибо. Интересная информация.
la_masia
la_masia ответил Питермен
   62 / 920
сегодня в 17:47
Ваши воспитанники где? Сколько их в основе Зенита?
Правдин Семён
Правдин Семён ответил valt134
   140 / 920
сегодня в 17:37
Правоногий полузащитник.В некоторых матчах играл правого нападающего в схеме 4-4-2.Сменил несколько клубов,но в основном играет по арендам.В смысле,что после приобретения его тут де куда-то отправляют.Летом 24 года будет .Забивает относительно немного ,хотя играет не в первом дивизионе. Но хорош в подыгрыше:голевые, предголевые,т.е.неплохо видит поле и читает игру.В России может быть хорош.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   191 / 920
сегодня в 17:32
готовятся к ЛЧ
Питермен
Питермен
   19 / 920
сегодня в 17:28
Очередной воспитанник краснодарской академии
Владимир Реллик
Владимир Реллик
сегодня в 17:02
где-то хрюкнула свинья
Иван Котовский
Иван Котовский
   460 / 920
сегодня в 16:42
Ну вот теперь местный молодняк опять возмущаться начнет - ведь зарплата у Шекиньи наверно будет нехилая, а игру еще надо посмотреть...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Scuderia Ferrari
   230 / 920
сегодня в 16:36
Шикарные футболисты не 9 стоят.Ну это так,Вам для справки.....
Serg3.12
Serg3.12 ответил particular
   5 / 920
сегодня в 16:30
Привет-привет!..:)) Похоже, что это очередной самородок, вскормлённый "орлами" на продажу... Покупки наших клубов редко обходятся без иронии... Только потом, чаще, икается сарказмом и недоумением..:)) Надеюсь, что прагматичный Краснодар знает, что делает..:))
Галицкий не замечен в благотворительности))
Скорее в скупости
particular
particular ответил Serg3.12
   6 / 920
сегодня в 16:23
Это что за парень такой, что Арутюнян не поскупился на 9 лмн? Без иронии...
Привет-привет!..:))
Похоже, что это очередной самородок, вскормлённый "орлами" на продажу...
Покупки наших клубов редко обходятся без иронии...
Только потом, чаще, икается сарказмом и недоумением..:))
Надеюсь, что прагматичный Краснодар знает, что делает..:))
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   225 / 920
сегодня в 16:23
Хорошо бы
Serg3.12
Serg3.12
   5 / 920
сегодня в 16:10
Это что за парень такой, что Арутюнян не поскупился на 9 лмн?
Без иронии...
Пулково-2
Пулково-2
   713 / 920
сегодня в 15:52
Лишь бы пэдрой не оказался.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   112 / 920
сегодня в 15:45
А два парня ,крайние напы ,вдвоём Бенфику порвали !
valt134
valt134
   162 / 920
сегодня в 15:35
Что за перец??? Если есть у кого инфо-поделитесь.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 920
сегодня в 15:32
Если футболист шикарный, почему нет=)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100