«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»

Зарубежная пресса сообщает, что «Краснодар» хочет приобрести полузащитника «Морейренсе» Шикинью.
Отмечается, что российский клуб предложил за 23-летнего футболиста 9 миллионов евро.
50% прав на хавбека принадлежат «Бенфике», из которой игрок перешел в «Морейренсе» летом 2018 года. Решение о трансфере должно быть принято в ближайшие 48 часов.
Напомним, что зимой «Краснодар» оформил трансфер защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева.
Скорее в скупости
Скорее в скупости
Похоже, что это очередной самородок, вскормлённый "орлами" на продажу...
Покупки наших клубов редко обходятся без иронии...
Только потом, чаще, икается сарказмом и недоумением..:))
Надеюсь, что прагматичный Краснодар знает, что делает..:))
Похоже, что это очередной самородок, вскормлённый "орлами" на продажу...
Покупки наших клубов редко обходятся без иронии...
Только потом, чаще, икается сарказмом и недоумением..:))
Надеюсь, что прагматичный Краснодар знает, что делает..:))
Без иронии...
Без иронии...