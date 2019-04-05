«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»

сегодня, 15:19

Зарубежная пресса сообщает, что «Краснодар» хочет приобрести полузащитника «Морейренсе» Шикинью.

Отмечается, что российский клуб предложил за 23-летнего футболиста 9 миллионов евро.

50% прав на хавбека принадлежат «Бенфике», из которой игрок перешел в «Морейренсе» летом 2018 года. Решение о трансфере должно быть принято в ближайшие 48 часов.

Напомним, что зимой «Краснодар» оформил трансфер защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева.