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Элбер: «Если „Бавария“ не купит Хадсона-Одои, это могут сделать другие»

сегодня, 20:04

Бывший игрок «Баварии» Джоване Элбер считает, что клуб не должен медлить в вопросе приобретения полузащитника Каллума Хадсона-Одои, иначе его могут перехватить конкуренты.

Мы узнаем, подходит ли Каллум под игру «Баварии», только после его покупки. Однако мюнхенцы должны быть осторожны при подписании новичков. Сейчас трансферный рынок таков, что за 5 млн ты не купишь того, кого хочешь. 

Если «Бавария» не сделает звонок в «Челси» по игроку, то это могут сделать «Реал» или «Барселона».

 Сообщалось, что зимой «Бавария» минимум четыре раза обращалась в «Челси» по поводу юного игрока.

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