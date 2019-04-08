Сарри: «Не понимаю, почему мы должны играть в понедельник»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри раскритиковал календарь АПЛ. Сегодня команде предстоит поединок против «Вест Хэма», а уже в четверг лондонцы сыграют в Праге против «Славии» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
Мы едем в Прагу представлять Англию в еврокубках. Поэтому я не понимаю, почему мы должны играть в понедельник. Это очень странно. Мы попросили перенести матч, но нам отказали. Мы должны адаптироваться, но АПЛ должна больше помогать клубам, которые играют в Европе.
Через 3 дня после Брайтона...на четвёртый........
В каких целях матч вынесен на понедельник ??
Эвертон то с Арсеналом играли...
А Тоттенхэм и Брайтон отложен....Челси перенесён....что это за Брексит ??..)))
Поясните кто в теме....что за лондонские чудачества....))
Через 3 дня после Брайтона...на четвёртый........
В каких целях матч вынесен на понедельник ??
Эвертон то с Арсеналом играли...
А Тоттенхэм и Брайтон отложен....Челси перенесён....что это за Брексит ??..)))
Поясните кто в теме....что за лондонские чудачества....))