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Сарри: «Не понимаю, почему мы должны играть в понедельник»

сегодня, 12:11

Наставник «Челси» Маурицио Сарри раскритиковал календарь АПЛ. Сегодня команде предстоит поединок против «Вест Хэма», а уже в четверг лондонцы сыграют в Праге против «Славии» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

Мы едем в Прагу представлять Англию в еврокубках. Поэтому я не понимаю, почему мы должны играть в понедельник. Это очень странно. Мы попросили перенести матч, но нам отказали. Мы должны адаптироваться, но АПЛ должна больше помогать клубам, которые играют в Европе. 

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ДАША Д
ДАША Д
   170 / 965
сегодня в 13:08
Там тоже календари составлять не умеют.
Romeo 777
Romeo 777
   697 / 965
сегодня в 12:57
Типичный Сарри) "не знаю", "не понимаю"...ещё спросил бы "где я вообще"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 965
сегодня в 12:52
А и вправду почему в воскресенье то не играли с Вест Хэмом???
Через 3 дня после Брайтона...на четвёртый........
В каких целях матч вынесен на понедельник ??
Эвертон то с Арсеналом играли...
А Тоттенхэм и Брайтон отложен....Челси перенесён....что это за Брексит ??..)))
Поясните кто в теме....что за лондонские чудачества....))
cevin cigan
cevin cigan
   86 / 965
сегодня в 12:42
"...что они не делают,не идут дела,видно в понедельник их мама родила...."
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   351 / 965
сегодня в 12:34
видать лучше бы играл с Наполи и матч проводил бы АПЛ в сб))) Такой нытик этот макаронник... дайте ему блокнот, пусть сам составляет календарь, там бы были матчи с ХАДДЕРСФИЛДОМ, причём весь сезон и стали бы чемпионами АПЛ.
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