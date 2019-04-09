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Ван Дейк: «Игрок года в АПЛ? Мой голос за Стерлинга»

сегодня, 03:08

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что считает вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга лучшим игроком этого сезона АПЛ. Ван Дейк и Стерлинг являются главными фаворитами на приз Лучшему игроку года в Англии. 

Я проголосовал за Рахима Стерлинга. Я сделал то, что считал правильным. Думаю, он этого заслуживает. Он провёл фантастический сезон. Я также мог бы проголосовать за Бернарду Силву и парочку других футболистов «Сити».

Я просто хочу быть справедливым. Думаю, Рахим очень прибавил как игрок. Посмотрим, получит ли он этот приз.

Также ван Дейк поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту».

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