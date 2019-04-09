Заседание по делу Кокорина и Мамаева задерживается

Сообщается, что заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева задерживается на час.
Причиной задержки стало долгое рассмотрение предыдущего дела в суде.
Напомним, что все обвиняемые по делу о двух драках в центре Москвы прибыли в суд с вещами.
Отпустят этих горемык нещасных сегодня под домашний арест, а то негоже двум мажорам рожи отъедать в СИЗО, портят, так сказать, авторитет изолятора.
Отпустят этих горемык нещасных сегодня под домашний арест, а то негоже двум мажорам рожи отъедать в СИЗО, портят, так сказать, авторитет изолятора.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ