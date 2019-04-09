Заседание по делу Кокорина и Мамаева задерживается

сегодня, 13:31

Сообщается, что заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева задерживается на час.

Причиной задержки стало долгое рассмотрение предыдущего дела в суде.

Напомним, что все обвиняемые по делу о двух драках в центре Москвы прибыли в суд с вещами.