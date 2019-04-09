ГлавнаяНовости

Заседание по делу Кокорина и Мамаева задерживается

сегодня, 13:31

Сообщается, что заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева задерживается на час.

Причиной задержки стало долгое рассмотрение предыдущего дела в суде.

Напомним, что все обвиняемые по делу о двух драках в центре Москвы прибыли в суд с вещами.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аленичеву не удалось оспорить в суде штраф и лишение водительских прав
Сегодня, 10:57 Комментарии20
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Сегодня, 10:53 Комментарии62
Арест Кокорина и Мамаева продлен до 25 сентября
03 апреля Комментарии166
Прокурора по делу Кокорина и Мамаева взяли под государственную защиту
03 апреля Комментарии21
С обанкротившейся «Кубани» вновь требуют деньги
27 марта Комментарии2
Адвокат: «Если судья будет продлевать срок Кокорину, то сразу на полгода»
26 марта Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Pronto
Pronto
   290 / 951
сегодня в 13:39
Да показуха очевидная.
Отпустят этих горемык нещасных сегодня под домашний арест, а то негоже двум мажорам рожи отъедать в СИЗО, портят, так сказать, авторитет изолятора.
Максим Кириллов
Максим Кириллов
   431 / 951
сегодня в 13:39
Конечно, а почему бы не задержать, время на расследование почти и не было, может хоть сейчас чего-то сообразят!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   36 / 951
сегодня в 13:38
НАКАЗАТЬ СУДЬЮ ЗА ЗАТЯЖКУ ВРЕМЕНИ !

ГЫ-ГЫ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100