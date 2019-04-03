Арест Кокорина и Мамаева продлен до 25 сентября

вчера, 19:23

На сегодняшнем предварительном заседании по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина было вынесено решение продлить арест футболистов до 25 сентября. Об этом сообщил прокурор.

Объективных причин возвращения следствия в прокуратуру не выявлено. Суд оставляет Кокорина и Мамаева [под стражей] до 25 сентября.

Повторное рассмотрение дела назначено на 9 апреля.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева