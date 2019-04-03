Арест Кокорина и Мамаева продлен до 25 сентября

На сегодняшнем предварительном заседании по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина было вынесено решение продлить арест футболистов до 25 сентября. Об этом сообщил прокурор.
Объективных причин возвращения следствия в прокуратуру не выявлено. Суд оставляет Кокорина и Мамаева [под стражей] до 25 сентября.
Повторное рассмотрение дела назначено на 9 апреля.
Много ребят в России сидят из-за ничего.
Эти двое хотя бы что-то сделали!!!
Короче, какая страна, такой и закон. Т.е. никакой!!!
Много ребят в России сидят из-за ничего.
Эти двое хотя бы что-то сделали!!!
Короче, какая страна, такой и закон. Т.е. никакой!!!
Чиновника огрели....ну видать он пошёл на принцип,но зная чиновников в россии,не думаю,что там кристально чистый человек .......ну скажу за Украинских чиновников,то 99% из них я бы сам огрел не только стулом но и аглоблей.
Думаю,что в России схожие чинуши.
Отпустите вы ребят, они своё получили,ну а если уж так хотите справедливости,дайте наказния общественные работы,хай после тренировок бардюры красят и дворы метут.
Чиновника огрели....ну видать он пошёл на принцип,но зная чиновников в россии,не думаю,что там кристально чистый человек .......ну скажу за Украинских чиновников,то 99% из них я бы сам огрел не только стулом но и аглоблей.
Думаю,что в России схожие чинуши.
Отпустите вы ребят, они своё получили,ну а если уж так хотите справедливости,дайте наказния общественные работы,хай после тренировок бардюры красят и дворы метут.
На какой их там держат???
Или дайте приговор со сроком или отпускайте.
Бред какой то.
Свой урок они уже получили и думаю такую ошибку больше не повторят.
На какой их там держат???
Или дайте приговор со сроком или отпускайте.
Бред какой то.
Свой урок они уже получили и думаю такую ошибку больше не повторят.
Думаю,что и поправил.
Ещё пол года,это перебор,как не крути.
Уже жалко оболтусов.
Думаю,что и поправил.
Ещё пол года,это перебор,как не крути.
Уже жалко оболтусов.
Как бабло закончится так и пойдут на все четыре стороны..
Как бабло закончится так и пойдут на все четыре стороны..
А тут какая то тягомотина получается??? Да и пострадавшие на мировую идти не собираются.
Парней осудят , а срок в СИЗО как раз и зачтется .....мне так кажется.
А тут какая то тягомотина получается??? Да и пострадавшие на мировую идти не собираются.
Парней осудят , а срок в СИЗО как раз и зачтется .....мне так кажется.