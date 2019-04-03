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Арест Кокорина и Мамаева продлен до 25 сентября

вчера, 19:23

На сегодняшнем предварительном заседании по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина было вынесено решение продлить арест футболистов до 25 сентября. Об этом сообщил прокурор.

Объективных причин возвращения следствия в прокуратуру не выявлено. Суд оставляет Кокорина и Мамаева [под стражей] до 25 сентября.

Повторное рассмотрение дела назначено на 9 апреля.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Tott_Hot
Tott_Hot
   370 / 901
сегодня в 06:04
все страшней становится жить в этой стране...
mortid
mortid ответил ATG
   351 / 901
сегодня в 03:44
что-то слишком жестко это всё . Ну побили и чё такого ? Никто не умер и не покалечен. Обошлось... Они итак уже дохрена там . Уверен выводы сделали, зачем их так хоронить ? твари
Затем, чтобы они снова толпой какому нибудь старику в морду не дали, предварительно нажравшись как свиньи.
95-shishani-95
95-shishani-95
   129 / 901
сегодня в 00:55
Допрыгались. Они ещё хорошо обошлись.
Много ребят в России сидят из-за ничего.
Эти двое хотя бы что-то сделали!!!
Короче, какая страна, такой и закон. Т.е. никакой!!!
dzvinka
dzvinka ответил Stalker-ato
   50 / 901
сегодня в 00:37
Слушайте за водителя они уже отсидели и водителю компенсировали его страдания и извинились,претензий Белорус не имеет. Чиновника огрели....ну видать он пошёл на принцип,но зная чиновников в россии,не думаю,что там кристально чистый человек .......ну скажу за Украинских чиновников,то 99% из них я бы сам огрел не только стулом но и аглоблей. Думаю,что в России схожие чинуши. Отпустите вы ребят, они своё получили,ну а если уж так хотите справедливости,дайте наказния общественные работы,хай после тренировок бардюры красят и дворы метут.
не пойму чему ты удивляешся, там 18-летнему грибу-школьнику за фотку в вконтакте 5-рик дали да "биндерой" нарекли))) хотя ему до тру биндеры как Маску до Марса, а тебе не нравится 9 месяцев в сизо с душем, шампанским, плазмой и балалайками для четверых м*****в избивавших людей пьяной компанией?
Raul1991
Raul1991 ответил tims
сегодня в 00:18
Как раз не к народу, а в данном случае - к тем, кто посчитал себя выше народа...
Выше народа чиновник Ким. Использовал свои связи и положение чтобы устроить травлю. Ах да он еще и 100 000 000 вымогает. Так что не удивлюсь что после того как Кокорина и Мамаева осовободят, следущим сядет на нары эта Корейская лысая морда! Надо еще его самого проверить, чую жулик и взяточник= морда у него бандитская
Raul1991
Raul1991 ответил Leha-ha50
сегодня в 00:12
Если бы на месте парней были бы простые смертные, то их давно бы осудили, дали бы 2-3 года как пить дать. А тут какая то тягомотина получается??? Да и пострадавшие на мировую идти не собираются. Парней осудят , а срок в СИЗО как раз и зачтется .....мне так кажется.
если бы на месте чиновника Корейца Кима были бы простые парни, никакого дела и не было бы. Включил обиженную девочку, после того как узкоглазого назвали узкоглазым. Ах да забыл сказать дело затягивается, из -за того что этот жалкий жадный лысый Кореец запросил 100 000 000 миллионов компенсации. Опущенный по жизни решил отыгргаться на молодых парнях.
Roman73
Roman73
   341 / 901
вчера в 23:51
Вымогательство на измор.
dzvinka
dzvinka ответил Башмакоса
   50 / 901
вчера в 23:45
Всё - Россия окончательно потеряла такого футболиста как Кокорин Александр. Мамаева уже давно можно списать со счетов - в таком возрасте не возвращаются на былой уровень.
а ты только заметил? лет 5-7 уже как.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил parallels
   126 / 901
вчера в 23:35
Возможно, это делается потому, что реального срока не избежать, т.к. есть влиятельная заинтересованная сторона,но линия защиты тоже не лыком шита.1 сутки в СИЗО =1,5 суток в колонии общего режима.Вот и подумай.
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
вчера в 23:31
Российский суд с прокуратурой доказали и утвердили что России футбол не нужен!!!
time out
time out
   83 / 901
вчера в 23:28
Арест продлен до 25 сентября? А года какого? Чего, спрашивается, смакуют.
Max Semenikhin
Max Semenikhin ответил parallels
вчера в 23:19
кто-нибудь, кто подкован в теме, разъясните, почему следствие просит 2 месяца, затем ещё 2 и т.д. а в итоге вообще смещают на столь длинный срок? что там, вать машу, расследовать можно так долго, что аж 18 следователей выделено? вот китаец (пострадавший), вот стул (вещдок), вот записи с камер (вещдок-2), показания свидетелей. и вот сами обвиняемые. что тут сложного - вынести приговор, пусть даже и обвинительный? нафига этот цирк с переносами?
А Тебе -то почему так больно,любезный?И в каком месте болит? А то за тебя уже страшновато...
Finn88
Finn88
вчера в 23:08
Пусть сидят до геморроя, а там видно будет 😁
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 22:54
Слушайте за водителя они уже отсидели и водителю компенсировали его страдания и извинились,претензий Белорус не имеет.
Чиновника огрели....ну видать он пошёл на принцип,но зная чиновников в россии,не думаю,что там кристально чистый человек .......ну скажу за Украинских чиновников,то 99% из них я бы сам огрел не только стулом но и аглоблей.
Думаю,что в России схожие чинуши.
Отпустите вы ребят, они своё получили,ну а если уж так хотите справедливости,дайте наказния общественные работы,хай после тренировок бардюры красят и дворы метут.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   127 / 901
вчера в 22:38
Лучше бы парочку депутатов посадили лет на 200.
На какой их там держат???
Или дайте приговор со сроком или отпускайте.
Бред какой то.
Свой урок они уже получили и думаю такую ошибку больше не повторят.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   18 / 901
вчера в 22:36
Пол года как раз тот срок который мозги поправить может.
Думаю,что и поправил.
Ещё пол года,это перебор,как не крути.
Уже жалко оболтусов.
KURUM
KURUM
   709 / 901
вчера в 22:31
Пока всё с этих не выкачают, будут сидеть.
Как бабло закончится так и пойдут на все четыре стороны..
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   38 / 901
вчера в 22:16
Чисто по человечески мне, конечно, жалко и Кокорина и Мамаева. Но по понятиям они должны ответить за все понты, которые они кидали по жизни, за все выкуренные ими косяки, за все косички девчонок, за которые они в школе дергали, за все бычки, брошенные ими мимо урны, за низкую зарплату учителей, за нищенскую жизнь пенсионеров, за загубленную молодость ваших жен, за Моисеева, за "Пусть говорят", ну и за них, ну и за нас, и за Сибирь и за Кавказ, за боевые ордена они ответят, старина...
МапС
МапС
   90 / 901
вчера в 22:11
Такими темпами и до пожизненного недалеко. Там все что, малахольные? 21 томов дела, охренеть!
Константин Белых
Константин Белых ответил Palex
   142 / 901
вчера в 22:11
Дюков,а тем более Миллер,никогда не будут заниматься такой мелочевкой,как вытаскивать футболистов с кичи.Кто они и кто такие эти, вообщем то, средненькие игроки? Ты думаешь,что Миллер только и думают о том,какая пара напов будет в Зените? Если так,то ты ошибаешься.У этого высокопоставленного чиновника,есть другие,более важные дела-государственные. В крайнем случае,Зенит найдет замену Кокорину без особых проблем.Собственно,уже и нашел.
И в том то и дело что для них вытащить через высокопоставленных людей в МВД свое хулиганье давшее по морде-сущая мелочевка. И для этого им не надо лично этим заниматся.
Константин Белых
Константин Белых ответил Palex
   142 / 901
вчера в 22:08
Дюков,а тем более Миллер,никогда не будут заниматься такой мелочевкой,как вытаскивать футболистов с кичи.Кто они и кто такие эти, вообщем то, средненькие игроки? Ты думаешь,что Миллер только и думают о том,какая пара напов будет в Зените? Если так,то ты ошибаешься.У этого высокопоставленного чиновника,есть другие,более важные дела-государственные. В крайнем случае,Зенит найдет замену Кокорину без особых проблем.Собственно,уже и нашел.
А они есть главные спонсоры и по совместительству болелы Зенита (вся грядка их на вип ложе). Не нужен был бы футбол Дюкову-в РФС бы не лез. А Кокора вроде бы и средний но для Зенита он далеко не последний . И покупать вместо него им ФФП не даст. Так что не было бы указявки с самого верха- давно б Паку и водиле тихо указали помирится-вот и все.
alexamit
alexamit
   301 / 901
вчера в 22:06
Беспредел!!!
pomor45
pomor45
   152 / 901
вчера в 22:06
Это не правосудие - это чиновничья расправа.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил tims
   130 / 901
вчера в 22:05
Как раз не к народу, а в данном случае - к тем, кто посчитал себя выше народа...
Тогда иди бей простого русского и наблюдай.Затем известного чиновника и сравни.Ты же не не считаешь себя выше народа.
spartach091
spartach091
   103 / 901
вчера в 22:04
Кокорин и Мамаев переподписали контракт с бутыркой
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 901
вчера в 22:04
Если бы на месте парней были бы простые смертные, то их давно бы осудили, дали бы 2-3 года как пить дать.
А тут какая то тягомотина получается??? Да и пострадавшие на мировую идти не собираются.
Парней осудят , а срок в СИЗО как раз и зачтется .....мне так кажется.
Palex
Palex ответил Константин Белых
   141 / 901
вчера в 22:02
Если бы он Питеру нахрен не сдался бы с ним контракт давно разорвали бы. И Зенит ждет не дождется когда он в пару с Азмуном встанет -разве не так? сильнейшая б пара напов бы была. А так это все карты им путает. А указание держать именно потому что власть очень зорко следит за общественным мнением . А Кокорин и есть главный нувориш нашего футбола который очень сильно народ раздражает. Не было б от них такой показухи в инстаграммах и прочего-давно б потихому выпустили(за примирением сторон) . Васильеву же за лярд как то тихо простили..
Дюков,а тем более Миллер,никогда не будут заниматься такой мелочевкой,как вытаскивать футболистов с кичи.Кто они и кто такие эти, вообщем то, средненькие игроки? Ты думаешь,что Миллер только и думают о том,какая пара напов будет в Зените? Если так,то ты ошибаешься.У этого высокопоставленного чиновника,есть другие,более важные дела-государственные. В крайнем случае,Зенит найдет замену Кокорину без особых проблем.Собственно,уже и нашел.
Duke_dp
Duke_dp
   577 / 901
вчера в 22:01
Судью на мыло!
Duke_dp
Duke_dp
   577 / 901
вчера в 22:00
Судья прадажнаяказёль!!!
Hypnoz
Hypnoz
   324 / 901
вчера в 22:00
На зону - обоих ! Пары лет, как первоходам - хватит. Потом, под надзор полиции.
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