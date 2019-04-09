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Аленичеву не удалось оспорить в суде штраф и лишение водительских прав

сегодня, 10:57

Ленинский районный суд Красноярска 8 апреля рассмотрел дело главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

Наставник пытался оспорить назначенный ему штраф и вернуть водительские права, однако судья не приняла доводы истца и оставила решение без изменений. 

Напомним, что Аленичев был остановлен красноярскими полицейскими в ночь с 17 на 18 ноября 2019 года. Тренер «Енисея» был за рулем клубного автомобиля с признаками опьянения и отказался проходить медицинское освидетельствование, из-за чего на него был составлен административный протокол. Мировой суд оштрафовал тренера на 30 тысяч рублей и лишил прав на полгода.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 948
сегодня в 12:12
Такси есть
мяч квадратный
мяч квадратный
   539 / 948
сегодня в 12:11
Ха! Половина водителей Москвы не могут оспорить штрафы, выписанные собянинско-ликсутовскими камерами за неправильную парковку, когда они стояли в пробке в правом ряду. В этой стране продажные суды всегда на стороне власти. Наивный Аленичев.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   80 / 948
сегодня в 12:10
Алкашам не место за рулем, а тем более в футболе.
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 948
сегодня в 12:08
Какие результаты, такое и решение суда!
Aris
Aris
сегодня в 11:57
Дмитрий забыл, что он в России, в российском суде.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа ответил zamsb
   914 / 948
сегодня в 11:46
Прошел бы освидетельстввание и со справкой в руках качал бы свои права, а так теперь в базе данных ГАИ как пьяный водитель.
качать права,после опьянения?)
Palex
Palex ответил Sysanin101
   73 / 948
сегодня в 11:43
И какой подставы,интересно?
drug01
drug01
   123 / 948
сегодня в 11:26
Закон для всех равен...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   40 / 948
сегодня в 11:22
ПОНЯТЬ ДИМУ МОЖНО, ОН ПЫТАЕТСЯ УТОПИТЬ В СТАКАНЕ СПАРТАКОВСКОЕ ПРОШЛОЕ...

ГЫ-ГЫ
311
311
   66 / 948
сегодня в 11:22
Нанять водителя, в Красноярске должно быть не так дорого. И можно дальше бухать!)
Sysanin101
Sysanin101 ответил ДСА
   336 / 948
сегодня в 11:18
Нанять водителя тысяч за 50 не проблема.
Аленичев не ожидал такой подставы.
Местный криминал РУЛИТ.
ДСА
ДСА
   173 / 948
сегодня в 11:17
Нанять водителя тысяч за 50 не проблема.
Sysanin101
Sysanin101
   336 / 948
сегодня в 11:17
Очень трудно Аленичеву бороться с местным КРИМИНАЛОМ!
Аленичева подставили и спровоцировали ДТП.
Разыграли, как по нотам подставу.
zamsb
zamsb
   827 / 948
сегодня в 11:04
Прошел бы освидетельстввание и со справкой в руках качал бы свои права, а так теперь в базе данных ГАИ как пьяный водитель.
Nafnafik
Nafnafik
   44 / 948
сегодня в 10:59
Наследственное у свиных - алкоголь, пожизненно нужно было лишить, пьяный за рулем - преступник.
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