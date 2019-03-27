С обанкротившейся «Кубани» вновь требуют деньги

вчера, 11:53

Конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб „Кубань“» Евгений Слушкин заявил, что компания ООО «Успенскоптторг», занимающаяся оптовыми продажами зерна, заявила требование к обанкротившемуся футбольному клубу о возврате долга в размере более 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в реестре кредиторов числится более 50 заявлений, общая сумма требований составляет более 1 млрд рублей. Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества клуба на торги.