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С обанкротившейся «Кубани» вновь требуют деньги

вчера, 11:53

Конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб „Кубань“» Евгений Слушкин заявил, что компания ООО «Успенскоптторг», занимающаяся оптовыми продажами зерна, заявила требование к обанкротившемуся футбольному клубу о возврате долга в размере более 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в реестре кредиторов числится более 50 заявлений, общая сумма требований составляет более 1 млрд рублей. Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества клуба на торги.

Компания ООО «Успенскоптторг» направила заявление с требованиями в размере более 20 млн рублей, оно поступило в суд.

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Суды  Кубань
Источник: ТАССРедакция: Александр Акулич
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Adonius
Adonius
   72 / 835
вчера в 18:48
Кубань - краснодарский клуб, пора вернуть его на место.
КЭТиК
КЭТиК
   159 / 835
вчера в 12:09
Как-то очень долго они считали долги
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