ГлавнаяНовости

Адвокат: «Если судья будет продлевать срок Кокорину, то сразу на полгода»

вчера, 11:43

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал о том, что будет рассматривать суд на предварительном заседании, которое было назначено на 3 апреля.

На предварительном заседании будут рассматривать ходатайства защиты об исключении доказательств из материалов дела, а также срок содержания под стражей.

По закону судья, если будет продлевать срок, то сразу на полгода, а потом каждый раз еще на три месяца в случае необходимости.

Дело по решению судьи может быть передано обратно прокурору. Заседание будет закрытым, на него не пустят даже родственников.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зерновая компания требует 20 млн рублей от «Кубани»
Сегодня, 11:53 Комментарии0
Адвокат: «В ЕСПЧ жалоба по Кокорину ушла»
Вчера, 11:31 Комментарии13
Слушания по делу Кокорина и Мамаева начнутся 3 апреля
Вчера, 11:15 Комментарии50
Бекхэм предстанет перед судом за нарушение ПДД
18 марта Комментарии7
Судебная тяжба между Конте и «Челси» продолжается
12 марта Комментарии1
«Челси» обратится в CAS по поводу трансферного запрета
08 марта Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
   104 / 850
вчера в 21:03
Чиновника и 77 трогать нельзя.
grazie100
grazie100 ответил RamonCSKA
   409 / 850
вчера в 18:44
Боятся - значит уважают ...
grazie100
grazie100 ответил Юрниекс
   409 / 850
вчера в 18:28
Как сказал классик, что в России две беды - дураки и дороги .
Gunslinger
Gunslinger
   382 / 850
вчера в 17:35
Страна непуганых идиотов....
морозз
морозз
   209 / 850
вчера в 17:01
Нельзя трогать за вымя ВЛАСТЬ, и молока не будет и доярку посадят!
Юрниекс
Юрниекс
   101 / 850
вчера в 15:31
В законе уже наверное...эполеты на плечах наколол наверное..
Miaf
Miaf
   31 / 850
вчера в 15:07
На одной из столичных парковок Кокорин с Мамаевым избили водителя телеведущей Первого канала. Позже, уже в кафе — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
beefs
beefs
   98 / 850
вчера в 14:56
Сверх секретное дело, тянет на пожизненное заключение...
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI ответил Footbolista
   364 / 850
вчера в 14:06
Загрузит
la_masia
la_masia
   204 / 850
вчера в 13:47
Главное чтобы понимала в боях стульями.
Илья85
Илья85 ответил МапС
вчера в 13:44
Такими темпами,кот скоро костратом будет))))
Gallardo27
Gallardo27
   400 / 850
вчера в 13:19
Ещё на пол года требуется продление!!!
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 12:56
Петросян отдыхает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 850
вчера в 12:53
Спецом бабу в судьи назначили, она нифига в футболе не понимает...
time out
time out ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   73 / 850
вчера в 12:50
СВОБОДУ КОКОРИНУ ! ОН ЕЩЁ ДОЛЖЕН 10 ГОЛЕШНИКОВ ДО ОКОНЧАНИЯ СЕЗОНА ОТГРУЗИТЬ !
Куда ему с одной ногой-то? Вот, как только чугунную коленку выточит токарь, поставят, зеленкой покрасят, так и выпустят голы забивать.
RamonCSKA
RamonCSKA
   133 / 850
вчера в 12:14
Выпустите Мамаева
Кокорин пусть дальше ноет
МапС
МапС
   88 / 850
вчера в 12:11
Тянут-тянут кота за яйца... скорее бы уже оторвали.
la_masia
la_masia
   204 / 850
вчера в 12:09
Мамаева можно и отпустить, а Кокорин пусть посидит)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   74 / 850
вчера в 12:04
СВОБОДУ КОКОРИНУ ! ОН ЕЩЁ ДОЛЖЕН 10 ГОЛЕШНИКОВ ДО ОКОНЧАНИЯ СЕЗОНА ОТГРУЗИТЬ !
Деньгами вам возместит эти 10 голешников ! )))))))
КЭТиК
КЭТиК
   179 / 850
вчера в 12:03
Клоунаду пора уже прекращать.
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   3 / 850
вчера в 11:56
Дадут отмашку замариновать...
Аксинья
Аксинья
   26 / 850
вчера в 11:55
Если бы адвокатишки не пудрили мозги то ребята уже отсидели бы свое и вышли - а так только следствие года на три растянется...И приговорят к такому сроку сколько провели в Сизо - так что будут освобождены в зале суда...
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 11:55
Надо РЕБЯТАМ ощутить весь ассортимент Закона, которым пользуются простые люди (не мажоры), окунуть их, так скать, в реальность бытия.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 850
вчера в 11:54
В общем пока отмашку не дадут из Кремля, так и будут мариновать.
Footbolista
Footbolista ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   3 / 850
вчера в 11:52
Сначала судья ему отгрузит...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   85 / 850
вчера в 11:50
СВОБОДУ КОКОРИНУ !
ОН ЕЩЁ ДОЛЖЕН 10 ГОЛЕШНИКОВ ДО ОКОНЧАНИЯ СЕЗОНА ОТГРУЗИТЬ !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100