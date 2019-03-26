Адвокат: «Если судья будет продлевать срок Кокорину, то сразу на полгода»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал о том, что будет рассматривать суд на предварительном заседании, которое было назначено на 3 апреля.
На предварительном заседании будут рассматривать ходатайства защиты об исключении доказательств из материалов дела, а также срок содержания под стражей.
По закону судья, если будет продлевать срок, то сразу на полгода, а потом каждый раз еще на три месяца в случае необходимости.
Дело по решению судьи может быть передано обратно прокурору. Заседание будет закрытым, на него не пустят даже родственников.
Кокорин пусть дальше ноет
Кокорин пусть дальше ноет
ОН ЕЩЁ ДОЛЖЕН 10 ГОЛЕШНИКОВ ДО ОКОНЧАНИЯ СЕЗОНА ОТГРУЗИТЬ !
ОН ЕЩЁ ДОЛЖЕН 10 ГОЛЕШНИКОВ ДО ОКОНЧАНИЯ СЕЗОНА ОТГРУЗИТЬ !