Адвокат: «Если судья будет продлевать срок Кокорину, то сразу на полгода»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал о том, что будет рассматривать суд на предварительном заседании, которое было назначено на 3 апреля.

На предварительном заседании будут рассматривать ходатайства защиты об исключении доказательств из материалов дела, а также срок содержания под стражей.

По закону судья, если будет продлевать срок, то сразу на полгода, а потом каждый раз еще на три месяца в случае необходимости.

Дело по решению судьи может быть передано обратно прокурору. Заседание будет закрытым, на него не пустят даже родственников.