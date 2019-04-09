Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

сегодня, 10:53

Сообщается, что форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева доставили в здание Пресненского суда. Оба футболиста прибыли в суд с вещами.

Напомним, что сегодня начинается полноценное судебное разбирательство дела. 3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.