Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Сообщается, что форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева доставили в здание Пресненского суда. Оба футболиста прибыли в суд с вещами.
Напомним, что сегодня начинается полноценное судебное разбирательство дела. 3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Должны одуматься и больше не безобразничать.
Ну и другим в назидание!
Должны одуматься и больше не безобразничать.
Ну и другим в назидание!
Сие мне не ведомо, да и не волнует особо.
Закон есть закон.
Всех благ!
Сие мне не ведомо, да и не волнует особо.
Закон есть закон.
Всех благ!
Согласен с тобой...
Согласен с тобой...
Куда отпустят?)
Куда отпустят?)
Однако!!!
Однако!!!
ГАСИТЬ ПАКОВ СТУЛЬЯМИ !!!
ГАСИТЬ ПАКОВ СТУЛЬЯМИ !!!