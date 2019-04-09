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Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

сегодня, 10:53

Сообщается, что форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева доставили в здание Пресненского суда. Оба футболиста прибыли в суд с вещами.

Напомним, что сегодня начинается полноценное судебное разбирательство дела. 3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. 

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   165 / 948
сегодня в 12:14
Если с вещами значит за ранние знают что домой.))
Tott_Hot
Tott_Hot
   205 / 948
сегодня в 12:13
Легенды ФК Бутырка прощаются с фанатами?
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 948
сегодня в 12:10
Удачи парням
sir_Alex
sir_Alex
   114 / 948
сегодня в 12:08
На выход с вещами! 😁😁😁
makkie
makkie
   20 / 948
сегодня в 12:04
Скорее всего отпустят уже - срок в СИЗО отсидели, смысла в тюрьму упекать их нет.
Должны одуматься и больше не безобразничать.
Ну и другим в назидание!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Шуnя771
   23 / 948
сегодня в 12:04
Дарова Григорьевич! Куда отпустят?)
Привет Дружищё!

Сие мне не ведомо, да и не волнует особо.
Закон есть закон.
Всех благ!
Казанский
Казанский ответил Шуnя771
   55 / 948
сегодня в 12:00
Народ утверждает, что выпустят... Тогда зачем до 25 пролонгировали? Согласен с тобой...
Сегодня уж точно не выпустят,т.к. только началось разбирательство.А амнистия не раньше 9 мая к Победе поспеет
Шуnя771
Шуnя771 ответил Казанский
   178 / 948
сегодня в 11:58
А куда еще,т.к. арест до 25 сентября?
Народ утверждает, что выпустят... Тогда зачем до 25 пролонгировали?
Согласен с тобой...
ОПС
ОПС
   356 / 948
сегодня в 11:55
Будем поглядеть
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   181 / 948
сегодня в 11:52
Да это они уже по тюремным понятиям стали жить. Разговаривал с людьми по 15 лет отсидевших. Обратно могут в другую камеру отвезти, другой следственный изолятор. Ситуаций много, по этому вещи берут с собой. Никакой информации о будущем у сидельцев нет.
Самедов Агил
Самедов Агил
   221 / 948
сегодня в 11:50
Раздули из мухи слона сделали....да каждый день по всей стране таких драк по 100 штук если ни больше...а этих изгоями и предателями сделали..
Казанский
Казанский ответил Шуnя771
   55 / 948
сегодня в 11:50
Вот поворот будет если обратно....
А куда еще,т.к. арест до 25 сентября?
Казанский
Казанский ответил kolpankolpan
   55 / 948
сегодня в 11:49
Посылаю тебе 2 мешка.
Для ФК Бутырка пожертвуй,пока питерский ФК Кресты не осуществил трансфер Коки из Москвы в Питер))
Слайш
Слайш
   218 / 948
сегодня в 11:47
значит либо домой потом с вещами, либо уже в колонию с теми же вещами
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Казанский
   240 / 948
сегодня в 11:47
Начинаем сбор сухарей для Коки с Мамой?))
Посылаю тебе 2 мешка.
Шуnя771
Шуnя771
   178 / 948
сегодня в 11:47
Вот поворот будет если обратно....
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 948
сегодня в 11:46
У меня чуйка,отпустят! В сентябре!😂😂😂😂
Шуnя771
Шуnя771 ответил Дед за ЦСКА
   178 / 948
сегодня в 11:46
Раз с вещами, значит знают, что отпустят, а суд то ещё не состоялся ! Однако!!!
Дарова Григорьевич!

Куда отпустят?)
Palex
Palex ответил Ваня лучший
   73 / 948
сегодня в 11:45
Вину они признали(частично) полностью раскаялись и возместили ущерб.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Serg_Diamond
   23 / 948
сегодня в 11:44
"С вещами" - это вовсе не значит что отпустят
А это означает, что на ПМЖ ( ТЮРЬМУ)?????
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Дед за ЦСКА
   31 / 948
сегодня в 11:43
Раз с вещами, значит знают, что отпустят, а суд то ещё не состоялся ! Однако!!!
"С вещами" - это вовсе не значит что отпустят
Казанский
Казанский
   55 / 948
сегодня в 11:42
Вещи на стирку принесли
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   23 / 948
сегодня в 11:40
Раз с вещами, значит знают, что отпустят, а суд то ещё не состоялся !
Однако!!!
ermak6848
ermak6848 ответил LOpp
   135 / 948
сегодня в 11:40
ну если с вещами, значит в СИЗО больше не вернуться.
бывалые так говорят ...
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   914 / 948
сегодня в 11:40
Cашу на волю!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил berda2003
   18 / 948
сегодня в 11:30
Были предварительные слушания. А теперь суд по существу события с допросами потерпевших, свидетелей (50 человек). Это надолго Если только они полностью признают вину, чисто сердечно раскаются, согласятся добровол но возместить ущерб, то это убыстрит дела, а если.... то все возможно
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP ответил berda2003
   102 / 948
сегодня в 11:29
"...начинается полноценное судебное разбирательство дела" - а раньше были не полноценные адвокаты, судьи, прокуроры и обвиняемые?
Скорее раньше они не полноценно были признаны неполноценными. А вот теперь уже полноценно неполноценные.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   40 / 948
сегодня в 11:28
С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД !

ГАСИТЬ ПАКОВ СТУЛЬЯМИ !!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил kotmyshka
   18 / 948
сегодня в 11:27
Это смотря какие вещи взяли
kotmyshka
kotmyshka
   184 / 948
сегодня в 11:22
На нары или на Канары...
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